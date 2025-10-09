বাংলাদেশের একাদশে নেই শমিত, নেই ফাহামিদুল-জামাল-তপুও
হংকংয়ের বিপক্ষে এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে বাংলাদেশের একাদশে নেই কানাডা প্রবাসী মিডফিল্ডার শমিত সোম। নেই সেন্ট্রাল ডিফেন্ডার তপু বর্মণ, জামাল ভূঁইয়া এবং ফাহামিদুল ইসলামও। এই ম্যাচে দলকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন সোহেল রানা সিনিয়র।
তপু চোটের কারণে পুরো ফিট নন। শমিত ম্যাচের আগে শুধু একটি অনুশীলন সেশনে ছিলেন। দলের সঙ্গে অনুশীলন করতে পারেনি সেভাবে। এ কারণে তাঁকে একাদশে রাখা হয়নি। ওদিকে গোলপোস্টের সামনে ফিরছেন মিতুল মারমা। গত মাসে নেপালে প্রীতি ম্যাচে গোলপোস্টের নিচে কোচ হাভিয়ের কাবরেরা সুযোগ দিয়েছিলেন সুজন হোসেনকে। এ ছাড়া তারিক কাজী কিছুটা চোটে ভুগলেও একাদশে কোচ তাঁকে রেখেছেন।
কোচ ক্যাম্পে ডেকেছিলেন ৩০ জনকে। দুই ফরোয়ার্ড মোহাম্মদ ইব্রাহিম ও সুজন রেজা চোটের কারণে ছিটকে গেছেন আগেই। বাকি ২৮ থেকে আজ ২৩ জনের স্কোয়াড চূড়ান্ত করেন কোচ। বাদ পড়েছেন চোটের কারণে পুরো ফিট না থাকা স্ট্রাইকার আল আমিন, মিডফিল্ডার কাজেম শাহ, ডিফেন্ডার জাহিদ হোসেন, মেহেদী হাসান ও গোলকিপার পাপ্পু হোসেন।
বসুন্ধরা কিংস থেকে কাজেম শাহ এবার ঢাকা আবাহনীতে যোগ দিয়েছেন। মুন্সিগঞ্জে লিগের ম্যাচে তিনি আঘাত পেয়েছিলেন। চোখের নিচে সেলাই নিয়ে জাতীয় দলের ক্যাম্পে যোগ দিয়েছিলেন কাজেম।
এক সপ্তাহের বেশি সময় পূর্ণাঙ্গ অনুশীলন করেও শেষ পর্যন্ত কোচের পছন্দের তালিকায় আসতে পারেননি। ২৩ জনের প্রাথমিক তালিকা তাঁর নাম না থাকা খানিকটা বিস্ময়করই। এশিয়ান কাপের বাছাইয়ে গত ১০ জুন সিঙ্গাপুর ম্যাচে একাদশে ছিলেন কাজেম।
রাত আটটায় বাংলাদেশ-হংকং ম্যাচ শুরু হচ্ছে জাতীয় স্টেডিয়ামে।
বাংলাদেশের একাদশ
মিতুল, তারিক কাজী, শাকিল আহাদ তপু, সাদ উদ্দিন, তাজ উদ্দিন, হামজা চৌধুরী, সোহেল রানা (সিনিয়র), সোহেল রানা ( জুনিয়র) রাকিব, ফয়সাল আহমেদ ফাহিম ও শেখ মোরছালিন ।