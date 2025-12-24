ভাগ্য পাল্টাতে ‘আপাতত’ রিয়াল ছাড়লেন এনদ্রিক

ভাগ্য পাল্টাতে ‘আপাতত’ রিয়াল ছাড়লেন এনদ্রিক
গত বছরের ২৭ জুলাই। সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে ৪৩ হাজার দর্শক। এনদ্রিক দাঁড়িয়েছিলেন তাদের সামনে। গায়ে রিয়াল মাদ্রিদের জার্সি। ক্লাবটি তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে নিজেদের খেলোয়াড় হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেয়। এমন আয়োজন দেখে আবেগতাড়িত এনদ্রিক বলেছিলেন, ‘মিথ্যা বলব না...এতকিছু আশা করিনি। এত মানুষ!’
তখন কারণ ছিল। ব্রাজিলের ১৮ বছর বয়সী এই ফুটবলারের ভেতর কিছু একটা দেখেছিল রিয়াল। প্রতিভার সুপ্ত আগ্নেয়গিরি বলতে পারেন; কিন্তু রিয়ালের সাদা জার্সিতে সেই ‘আগ্নেয়গিরি’র অগ্ন্যুৎপাত আর হয়নি। সুপ্তই থেকে গেল! প্রায় দেড় বছর পর এনদ্রিককে তাই রিয়াল ছাড়তে হলো।
ধারে। মৌসুমের বাকি সময়ের জন্য তাঁকে ধার চুক্তিতে দলে অন্তর্ভুক্ত করার খবরটি নিশ্চিত করেছে ফরাসি ক্লাব লিঁও। অন্যভাবে দেখলে ব্যাপারটি এমন, প্রত্যাশা মেটাতে না পারায় ১৯ বছর বয়সী এই ব্রাজিলিয়ান স্ট্রাইকারকে ছয় মাসের জন্য ধারে অন্য ক্লাবের কাছে ছেড়েছে রিয়াল। তবে মাদ্রিদের ক্লাবটি যে তাঁকে এখনো ভবিষ্যতের অংশ হিসেবে ভাবে তা বোঝা যায় এই ধার চুক্তির একটি শর্তে।
ছয় মাস পর ধার চুক্তির মেয়াদ শেষে লিঁও চাইলেই তাঁকে স্থায়ীভাবে কিনতে পারবে না। চুক্তিপত্রে সেই শর্ত রাখা হয়নি। মৌসুমের বাকি সময়ে তাঁকে লিঁও বেতন দেবে। দলবদলের জন্য রিয়ালকে ১০ লাখ ইউরোও দিয়েছে লিঁও। ক্লাবটিতে ৯ নম্বর জার্সি পরে খেলবেন এনদ্রিক।
এই ধার চুক্তির মাধ্যমে দুই পক্ষেরই একটি অপেক্ষার অবসান ঘটল। ২০২৬ বিশ্বকাপে খেলতে হলে এনদ্রিককে আগে ব্রাজিল দলে ফিরতে হবে। সে জন্য রিয়ালের হয়ে নিয়মিত মাঠে নামতে হতো; কিন্তু নিজে তো প্রত্যাশার প্রতিদান দিতে পারেননি, তার ওপর রিয়ালের আক্রমণভাগে এত এত তারকার ভিড়ে নিয়মিত খেলার সুযোগটাও পাননি। এ মৌসুমে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে খেলেছেন মাত্র ৩টি ম্যাচ। এ বছর ব্রাজিল দলের হয়ে খেলেছেন মাত্র এক ম্যাচ। পালমেইরাস থেকে ৪ কোটি ৭৫ লাখ ইউরোয় রিয়ালে যোগ দিয়ে ৪০ ম্যাচে তাঁর গোলসংখ্যা ৭টি।
সংবাদমাধ্যম ‘দ্য অ্যাথলেটিক’ জানিয়েছে, লিঁওতে অন্তত ২৫ ম্যাচে এনদ্রিক শুরুর একাদশে না থাকলে ক্ষতিপূরণ পাবে রিয়াল। ফরাসি ক্লাবটির কাপ ও ইউরোপা লিগে খেলা ম্যাচসংখ্যার ওপর নির্ভর করে এই ক্ষতিপূরণের অঙ্ক পাল্টাতে পারে।
ফরাসি ফুটবলের নিয়ম অনুযায়ী, কোনো চুক্তি নিবন্ধিত হওয়ার পর একজন খেলোয়াড়কে নতুন ক্লাবের হয়ে খেলতে অন্তত চার দিন অপেক্ষা করতে হয়। অর্থাৎ ৩ জানুয়ারি এনদ্রিককে মোনাকোর বিপক্ষে ম্যাচে পাবে না লিঁও। কারণ, এনদ্রিকের এই ধার চুক্তি ১ জানুয়ারির আগে অফিশিয়ালি নথিভুক্ত হবে না।
সেভাবে ভালো করতে না পারায় এনদ্রিক যে রিয়াল কোচ জাবি আলোনসোর ভাবনায় নেই—সেটিও ফুটে ওঠে পরিসংখ্যানে। এ মৌসুমে রিয়ালের হয়ে খেলা ৩ ম্যাচের মধ্যে দুটিতে বদলি এবং অন্য ম্যাচে শুরুর একাদশে সুযোগ পান। রিয়ালের সাবেক কোচ কার্লো আনচেলত্তির অধীনে গত মৌসুমে বেশি খেলার সুযোগ পেয়েছেন এনদ্রিক। লা লিগায় খেলেন ২২ ম্যাচ, সব মিলিয়ে এই সংখ্যাটা ৩৭ ম্যাচ। যদিও লা লিগায় মাত্র তিন ম্যাচে শুরুর একাদশে খেলেন।
সেই আনচেলত্তি এখন ব্রাজিল দলের কোচ। গত মে মাসে ব্রাজিলের দায়িত্ব নেওয়ার পর এনদ্রিককে এখনো পর্যন্ত দলে ডাকেননি আনচেলত্তি। ব্রাজিলের জার্সিতে ১৪ ম্যাচে ৩ গোল করা স্ট্রাইকারটিকে আনচেলত্তির সুনজর ফিরে পেতে সবার আগে লিওঁর একাদশে নিয়মিত হতে হবে।