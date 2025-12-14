হলান্ডের জোড়া গোলে আর্সেনালের ওপর চাপ বাড়াল সিটি

হলান্ডের জোড়া গোলে আর্সেনালের ওপর চাপ বাড়াল সিটি
ক্রিস্টাল প্যালেস ০–৩ ম্যানচেস্টার সিটি
সেলহার্স্ট পার্কে ক্রিস্টাল প্যালেসের বিপক্ষে ম্যাচের প্রথমার্ধ। আর্লিং হলান্ড এ সময় প্রতিপক্ষের বক্সে মাত্র দুবার বল স্পর্শ করতে পারলেন। কিন্তু হলান্ডের মতো স্ট্রাইকারের জন্য গোল করতে দুবার বল স্পর্শ করতে পারার সুযোগই যথেষ্ট।
সেটাই দেখা গেল ৪১ মিনিটে। ম্যানচেস্টার সিটি রাইটব্যাক মাতেউস নুনেস ডান প্রান্ত থেকে ক্রস করেন ক্রিস্টালের বক্সে। উদ্দেশ্য ছিলেন বক্সের ভেতর দাঁড়ানো হলান্ড। ম্যানচেস্টার সিটির ৯ নম্বর তখন বল পাওয়ার আগে একবারও বল স্পর্শ করতে পারেননি। কিন্তু প্রথমবার পাওয়া সুযোগেই করলেন ‘টেক্সটবুক হেড’—বল ক্রিস্টালের গোলকিপার ডিন হেন্ডারসনের বাঁ প্রান্ত গলে জালে। গোল!
খেলার ধারার বিপরীতে পাওয়া এই গোলকে পুঁজি করে সিটি বসে থাকেনি। বিরতির পর ৬৯ মিনিটে এবং ৮৯ মিনিটে আরও দুটি গোল আদায় করে পেপ গার্দিওলার দল। ৬৯ মিনিটে রায়ান শেরকির পাস পেয়ে বক্সের বাইরে থেকে ফিল ফোডেনের বাঁ পায়ের শট ঠেকাতে পারেননি ক্রিস্টাল গোলকিপার। ২–০ গোলে এগিয়ে যায় সিটি।
৮৮ মিনিটে বল নিয়ে ক্রিস্টালের বক্সে ঢুকে পড়েন সিটির ব্রাজিলিয়ান উইঙ্গার সাভিনিও। বিপদ টের পেয়ে তাঁকে ফাউল করতে বাধ্য হন ক্রিস্টাল গোলকিপার হেন্ডারসন। পেনাল্টির বাঁশি বাজান রেফারি। স্পটকিক থেকে ৮৯ মিনিটে ম্যাচে নিজের দ্বিতীয় গোলটি পেয়ে যান হলান্ড। সিটির হয়ে চলতি মৌসুমে ২৭ ম্যাচে ৩৭ গোল করার পাশাপাশি আরও ৫ গোল বানালেন নরওয়ে তারকা। ৩–০ গোলের এই জয়ে ১৬ ম্যাচে ৩৪ পয়েন্ট হলো সিটির। সমান ম্যাচে ৩৬ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে থাকা আর্সেনালের সঙ্গে তাঁরা পিছিয়ে ২ পয়েন্ট ব্যবধানে।
টটেনহামের জালে নটিংহামের ৩ গোল
সিটি গ্রাউন্ডে ম্যাচের শুরু থেকেই দ্বিতীয় সেরা দল ছিল টটেনহাম হটস্পার্স। তাদের গোলকিপার গাগলিয়েলমো ভিকারিওর ভুলের সুযোগ নিয়ে ২৮ ও ৫০ মিনিটে জোড়া গোল করেন নটিংহাম উইঙ্গার ক্যালাম হাডসন–ওডোই। ৭৯ মিনিটে ইব্রাহিম সানগারের করা শেষ গোলটির উৎসও ক্যালাম হাডসন–ওডোই। ১৬ ম্যাচে ১৮ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলে ১৬তম নটিংহাম। সমান ম্যাচে ২২ পয়েন্ট নিয়ে ১১তম টটেনহাম।
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে আজ অন্যান্য ম্যাচে নিউক্যাসলকে ১–০ গোলে হারিয়েছে সান্ডারল্যান্ড। ওয়েস্ট হামের বিপক্ষে ৩–২ গোলে জিতেছে অ্যাস্টন ভিলা।