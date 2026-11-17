জার্মানির কাছে পাঁচ গোল খেয়ে নেদারল্যান্ডসের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় হার
ফুটবলে কখনো কখনো স্কোরলাইনই বলে দেয় মাঠে কী ঘটেছে। বার্লিনের অলিম্পিয়াস্টাডিয়নে তেমনই এক রাত কাটাল জার্মানি-নেদারল্যান্ডস।
ইয়ুর্গেন ক্লপের জার্মানির সামনে দাঁড়াতেই পারেনি জাভি হার্নান্দেজের নেদারল্যান্ডস। নেশনস লিগে নিজেদের গ্রুপের শেষ ম্যাচে ডাচদের ৫-০ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে জার্মানি। প্রতিযোগিতামূলক ফুটবলে নেদারল্যান্ডসের ইতিহাসে এটাই সবচেয়ে বড় হার।
এই জয়ের ফলে গ্রুপের শীর্ষে উঠে এসেছে জার্মানি। গ্রুপে জার্মানি, নেদারল্যান্ডস ও গ্রিস, তিন দলেরই পয়েন্ট ১১। তবে মুখোমুখি লড়াইয়ের হিসাবে তৃতীয় হয়েছে গ্রিস। সার্বিয়াকে ১-০ গোলে হারিয়ে তারা শেষ করেছে গ্রুপ পর্ব।
জার্মানি ও নেদারল্যান্ডস সরাসরি উঠেছে নেশনস লিগের কোয়ার্টার ফাইনালে।
ম্যাচের শুরু থেকেই জার্মানির দাপট। ডাচ রক্ষণকে বারবার ব্যস্ত রেখেছেন জার্মান রাইট উইঙ্গার ব্রায়ান গ্রুদা ও লেফট উইঙ্গার ডেরি শেরহান্ট। একের পর এক আক্রমণ করেও প্রথম দিকে গোলের দেখা পাচ্ছিল না স্বাগতিকেরা। অন্তত চারটি সুযোগ নষ্ট করার পর ৪১ মিনিটে জার্মানিকে এগিয়ে দেন শেরহান্ট। বক্সের বাইরে থেকে তাঁর ডান পায়ের বাঁকানো শট ঠেকানোর সাধ্য ছিল না ডাচ গোলকিপার বার্ট ভারব্রুগেনের।
বিরতির পর নেদারল্যান্ডসের বিপদ আরও বাড়ে। ৬০ মিনিটে দূর থেকে নেওয়া দুর্দান্ত শটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন জার্মান মিডফিল্ডার ফ্লোরিয়ান ভির্টৎস। পাঁচ মিনিট পর গ্রুদার ক্রস থেকে হেডে গোল করেন ডর্টমুন্ডের সেন্টারব্যাক নিকো শ্লটারবেক। ৭১ মিনিটে গ্রুদার পাস থেকে নিজের দ্বিতীয় গোল করেন ভির্টৎস।
এরপরও থামেনি জার্মানি। ৭৭ মিনিটে শেরহান্টের শট পোস্টে লেগে ফিরে এলে ফিরতি বলে গোল করে পাঁচ গোলের জয় নিশ্চিত করেন গ্রুদা।