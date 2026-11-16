৪৩ ম্যাচ পর বিশ্বচ্যাম্পিয়ন স্পেনের হার, ইংল্যান্ডের অবিশ্বাস্য জয়

৪৩ ম্যাচ পর বিশ্বচ্যাম্পিয়ন স্পেনের হার, ইংল্যান্ডের অবিশ্বাস্য জয়
ফুটবলে জয়-পরাজয়ের গল্পে কখনো কখনো একটা সংখ্যা হয়ে ওঠে ইতিহাস। স্পেনের জন্য সংখ্যাটি ছিল ৪৩। টানা ৪৩ ম্যাচ অপরাজিত থাকার পর অবশেষে হারতে হলো বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের। আর সেই ইতিহাসের ইতি টানল ইংল্যান্ড।
মাদ্রিদে রোববার রাতে উয়েফা নেশনস লিগের গ্রুপ সি-এর ম্যাচে স্পেনকে ৩-২ গোলে হারিয়েছে ইংল্যান্ড। এই জয়ে গ্রুপের শীর্ষস্থানও নিশ্চিত করেছে টমাস টুখেলের দল।
শুরু থেকে অনেকটা সময় ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ ছিল ইংল্যান্ডের হাতে। প্রথমার্ধে পেনাল্টি থেকে গোল করেন হ্যারি কেইন। বিরতির পর ব্যবধান দ্বিগুণ করেন এসরি কনসা। এরপর ৬০ মিনিট পূর্ণ হওয়ার আগেই ইংল্যান্ডের হয়ে তৃতীয় গোলটি করেন বেন হোয়াইট। মনে হচ্ছিল, স্পেনের মাঠে বড় এক জয় নিয়েই ফিরবে ইংল্যান্ড। কিন্তু ফুটবল তো আর চিত্রনাট্য মেনে চলে না!
ম্যাচে ফেরার সুযোগ পেয়ে যায় স্পেন। লামিনে ইয়ামালকে নিজেদের পেনাল্টি বক্সে ফাউল করে লাল কার্ড দেখেন ইংল্যান্ডের এলিয়ট অ্যান্ডারসন। পেনাল্টি থেকে স্পেনের প্রথম গোলটি আসে, গোলদাতা ওইয়ারসাবাল। এরপর পাল্টা আক্রমণে ব্যবধান কমান বদলি খেলোয়াড় নিকো উইলিয়ামস।
তখনো খেলা শেষ হতে ১৫ মিনিট বাকি। ১০ জনের ইংল্যান্ডের ওপর একের পর এক আক্রমণ চালাতে থাকে স্পেন। সান্তিয়াগো বার্নাব্যুর গ্যালারিও তখন স্বাগতিকদের সমর্থনে গর্জন করছে। কিন্তু গোলরক্ষক জেমস ট্রাফোর্ড দুবার দুর্দান্তভাবে স্পেনের নিশ্চিত গোলের চেষ্টা আটকে দেন। শেষ পর্যন্ত জয় নিয়েই মাঠ ছাড়ে ইংল্যান্ড।
এই জয় টুখেলের দলের জন্য প্রতিশোধেরও। ইউরো ২০২৪-এর ফাইনালে ইংল্যান্ডকে হারিয়েছিল স্পেন। কিছুদিন আগে ওয়েম্বলিতে নেশনস লিগের আরেক ম্যাচেও ইংল্যান্ডকে ৩-২ গোলে হারিয়েছিল স্পেন।
অন্যদিকে স্পেনের জন্য হারটি বিশেষ এক অধ্যায়ের সমাপ্তি। টানা ৪৩ ম্যাচ অপরাজিত থাকার পথে দলটি জিতেছে ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ, নেশনস লিগ ও বিশ্বকাপ। নিজেদের মাঠেও চার বছরের বেশি সময় পরে হারল তারা। তবে এই হারে নেশনস লিগের কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠা আটকে যায়নি স্পেনের। গ্রুপের সেরা দুই দল হিসেবে কোয়ার্টার ফাইনালে খেলবে স্পেন ও ইংল্যান্ড।