ইস্পাহানি-প্রথম আলো আন্ত বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল
ড্যাফোডিলের ৮ গোলে নাইজেরিয়ান আবু বক্করের একারই ৫
ইস্পাহানি–প্রথম আলো আন্তবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবলে এবার তৃতীয় আসরে দারুণ সূচনা করেছে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি। প্রতিযোগিতার ঢাকা অঞ্চলে আজ দ্বিতীয় দিন সকালে প্রথম ম্যাচে ড্যাফোডিল রীতিমতো গোল বন্যা বইয়ে দিয়েছে। ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক দাঁড়াতেই পারিনি ড্যাফোডিলের সামনে।
সাভারের বিরুলিয়ায় ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির মাঠে স্বাগতিকদের কাছে ৮-০ গোলের বিশাল ব্যবধানে হেরেছে ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক।
ড্যাফোডিলের ৮ গোলের উৎসবে একটি করে গোল সিয়াম, ফাহিম মোরশেদ ও নাইজেরিরায় সুলেইমান আব্দুল্লাহির। তবে আজকের সকালটা শুধুই আবু বক্কর ইউনুসার। ড্যাফোডিল বিশ্ববিদ্যালয়ের এই নাইজেরিয়ান খেলোয়াড় একাই পাঁচ গোল করেন প্রতিপক্ষকে উড়িয়ে দিয়েছেন।
নাইজেরিয়ান আবু বক্কর ড্যাফোডিল বিশ্ববিদ্যালয়ে কম্পিউটার বিজ্ঞান বিভাগে পড়ছেন। এ বছরই ফেব্রুয়ারিতে তিনি ঢাকা আসেন বড় ভাই আব্বাস ইউনুসার হাত ধরে। আব্বাস গত বছর ইস্পাহানি-প্রথম আলো আন্তবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্টের মাঠ কাঁপিয়েছিলেন। ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পেছনে বড় অবদান ছিল তাঁর; কিন্তু আব্বাস এবার খেলতে পারছেন না বয়সের কারণে। টুর্নামেন্টের নিয়ম অনুযায়ী ২৮ বছরের বেশি হলে খেলা যায় না।
তবে আব্বাস খেলতে না পারলেও তাঁকে মনে করিয়ে দিয়েছেন তাঁর ছোট ভাই আবু বক্কর। তাঁর পাঁচটি গোলই ছিল দেখার মতো। প্লেসিং শট, বুদ্ধিদীপ্ত টোকা এবং হেডেও গোল করেন। গোল করার পাশাপাশি খেলাও তৈরি করেন আবু বক্কর।
স্বাভাবিকভাবেই এই ম্যাচের সেরা খেলোয়াড়ও আবু বক্কর। অতিথি হিসেবে খেলা দেখতে আসা টুর্নামেন্ট কমিটির সদস্য এবং জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক ও গোলকিপার বিপ্লব ভট্টাচার্য মুগ্ধ আবু বক্করকে নিয়ে বলেন, ‘যদিও সে ৮ নম্বর জার্সি নিয়ে খেলেছে কিন্তু আসলে সে পরিপূর্ণ একজন নাম্বার নাইন। বক্কর এমন একজন ফুটবলার যে ঢাকায় প্রিমিয়ার লিগের যেকোনো দলের খেলার সমর্থ রাখে। এই টুর্নামেন্ট দেখতে কোনো স্কাউট এলে নিশ্চয়ই আবু বক্করকে পছন্দ হতো।’
ড্যাফোডিল তারকাসমৃদ্ধ দল। কিন্তু আজ তাদের তারকাদের মধ্যে জাতীয় দলের ডিফেন্ডার রহমত মিয়া, পুলিশে খেলা ইসা ফয়সাল আসেননি। ক্লাবের খেলা থাকায় আসতে পারেননি জাতীয় দলের ফরোয়ার্ড ফয়সাল আহমেদ ফাহিম, জাতীয় দলের সেন্টার ব্যাক শাকিল আহাদ তপুও।
গত বছর টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড় ও সর্বোচ্চ গোলদাতার পুরস্কার পাওয়া স্ট্রাইকার মাহবুবুর রহমান জুয়েল আজ মাঠেই ছিলেন না। তবে খেলেছেন জাতীয় দলে ডাক পাওয়া দীপক রায় এবং এক সময় চট্টগ্রাম আবাহনীতে খেলা ফাহিম মোরশেদ। শেখ জামালের খেলা স্টপার খলিল ভূঁইয়া ছিলেন আজ দলের ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক।
ম্যাচের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বিপ্লবের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন ইস্পাহানি লিমিটেডের বিপণন বিভাগের নির্বাহী কর্মকর্তা বনশ্রী নন্দী। ম্যাচসেরার পুরস্কার নিয়ে আবু বক্কর চোখ রাখলেন টুর্নামেন্টের ট্রফিতে, ‘আমি চাই এবারও আমার দল চ্যাম্পিয়ন হবে। আজ আমরা ভালো শুরু করলাম। আশা করি এই ধারা অব্যাহত থাকবে।’