ব্যালন ডি’অর রাতে পিএসজি যে কারণে নেই

- ব্যালন ডি’অর রাতে পিএসজি কেন নেই?
- কারা আছেন ব্যালন ডি’অরের সংক্ষিপ্ত তালিকায়
- ব্যালন ডি’অর রাতে স্বাগতম!
ব্যালন ডি’অর রাতে পিএসজি কেন নেই?
গত রোববার রাতে মার্শেইয়ের বিপক্ষে লিগ আঁতে ম্যাচ ছিল পিএসজির। বাজে আবহাওয়ার কারণে ম্যাচটি আজ সরিয়ে নেওয়া হয়। ব্যালন ডি’অর অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার এক ঘণ্টা আগে ম্যাচটি শুরু হয়েছে। চোটের কারণে ম্যাচটি খেলছেন না ব্যালন ডি’অর জয়ে ফেবারিট উসমান দেম্বেলে। তবে ব্যালন ডি’অর গালায় তাঁর আসার সম্ভাবনা আছে। পিএসজি সভাপতি নাসের আল খেলাইফিরও থাকার কথা।
পুনশ্চ: রিয়াল মাদ্রিদ গতবারের মতো এবারও ব্যালন ডি’অর অনুষ্ঠান বয়কট করেছে।
কারা আছেন ব্যালন ডি’অরের সংক্ষিপ্ত তালিকায়
গত ৭ আগস্ট প্রকাশ করা হয় ব্যালন ডি’অরের মনোনয়ন পাওয়া সংক্ষিপ্ত তালিকা। দেখতে ক্লিক করুন নিচের লিংকে।
দেখে নিন কারা আছেন ব্যালন ডি’অরের সংক্ষিপ্ত তালিকায়
বরাবরের মতো এবার পুরস্কার দেওয়ার আগেই বিজয়ীর নাম প্রকাশ হওয়া নিয়ে গুঞ্জন চলছে। বিষয়টি সত্যি না ভুয়া জানতে ক্লিক করুন নিচের লিংকে
ব্যালন ডি’অর জয়ীর নাম প্রকাশ, সত্যি না ভুয়া—কী বলছে কর্তৃপক্ষ
ব্যালন ডি’অর রাতে স্বাগতম!
ঝলমলে সাজে সেজেছে প্যারিসের থিয়াত্র দ্যু শাতলে। আজ রাতটা যে ব্যালন ডি’অর পুরস্কার দেওয়ার! ফুটবলে ব্যক্তিগত পর্যায়ে সবচেয়ে সম্মানজনক এ পুরস্কার দেওয়া হবে সেখানে।
বর্ষসেরার এ পুরস্কার জয়ে কে ফেবারিট জানতে ক্লিক করতে পারেন নিচের লিংকে।
দেম্বেলেই তাহলে আজ ব্যালন ডি’অর পাচ্ছেন
ব্যালন ডি’অর নিয়ে জানতে চাইলে ক্লিক করতে পারেন নিচের লিংকে।