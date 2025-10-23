মেসির নতুন চুক্তি, মায়ামিতে থাকবেন ২০২৮ পর্যন্ত

মেসির নতুন চুক্তি, মায়ামিতে থাকবেন ২০২৮ পর্যন্ত
যুক্তরাষ্ট্রের মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) দল ইন্টার মায়ামির সঙ্গে নতুন চুক্তি করতে রাজি হয়েছেন লিওনেল মেসি। চুক্তি অনুযায়ী ২০২৮ মৌসুমের শেষ পর্যন্ত মেসি ক্লাবটির সঙ্গে থাকবেন। আজ এক বিবৃতিতে ইন্টার মায়ামি এ খবর দিয়েছে।
এ ছাড়া ক্লাবের অফিশিয়াল এক্স ফিডে একটি ভিডিও পোস্ট করা হয়েছে। যেখানে মায়ামির নির্মাণাধীন স্টেডিয়াম ফ্রিডম পার্কে বসে মেসিকে চুক্তিতে সই করতে দেখা যায়। ভিডিওর ক্যাপশনে লেখা ‘হি ইজ হোম’।
ক্লাবের এক বিবৃতিতে ৩৮ বছর বয়সী মেসি বলেছেন, ‘এখানে থাকতে পেরে এবং এই প্রকল্পের সঙ্গে কাজ করে যেতে পেরে আমি সত্যিই খুশি। এই মায়ামি ফ্রিডক পার্ক স্টেডিয়ামে খেলতে পারার স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হয়েছে।’ মেসি আরও যোগ করেছেন, ‘মায়ামিতে আসার পর থেকে আমি খুব খুশি, তাই এখানে চালিয়ে যেতে পেরে আমি সত্যিই আনন্দিত।’
ইন্টার মায়ামির সহমালিক ও সাবেক ইংলিশ ফুটবলার ডেভিড বেকহ্যাম বলেছেন, মেসির নতুন চুক্তির সিদ্ধান্তটি ‘শহর, ক্লাব এবং খেলার প্রতি তাঁর প্রতিশ্রুতি’ ফুটিয়ে তোলে। বিবৃতিতে তিনি বলেন, ‘মেসি এখনো আগের মতোই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং এখনো জিততে চান। মালিক হিসাবে এমন একজন খেলোয়াড়কে পাওয়া আমাদের জন্য খুব সৌভাগ্যের, যিনি খেলাটিকে এত ভালোবাসেন এবং যিনি এই দেশে খেলার জন্য এত কিছু করেছেন এবং তরুণ প্রতিভার পরবর্তী প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করেছেন।’
২০২৩ সালের জুলাইয়ে পিএসজি ছেড়ে মায়ামিতে যোগ দিয়েছিলেন মেসি। বর্তমান চুক্তি ২০২৫ এমএলএস মৌসুমের মাধ্যমে শেষ হতে চলেছে। এখন নতুন চুক্তির মাধ্যমে আরেকটি বিষয়ও অনেকটা নিশ্চিত, ২০২৬ বিশ্বকাপে খেলতে চলেছেন মেসি।
২০২২ আসরে আর্জেন্টিনাকে বিশ্বকাপ জেতানো এই তারকা জাতীয় দলের হয়ে খেলা চালিয়ে গেলেও সামনের বিশ্বকাপ খেলার নিশ্চয়তা দেননি। তবে যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ও কানাডায় যৌথভাবে হতে যাওয়া আসরটিতে যে তিনি থাকছেন, তা এখন প্রায় নিশ্চিত।