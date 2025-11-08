ফুটবল

বিশ্বের সবচেয়ে দামি ১০ তরুণ ফুটবলার

সুইজারল্যান্ডভিত্তিক গবেষণাপ্রতিষ্ঠান সিআইইএস ফুটবল অবজারভেটরি প্রকাশ করেছে সবচেয়ে দামি ১০ তরুণ ফুটবলারের তালিকা। এখনো ২০ বছর পূর্ণ হয়নি, এমন ফুটবলারদের মধ্য থেকে এই ১০ জনকে বেছে নেওয়া হয়েছে। সবার ওপরে আছেন বার্সেলোনার লামিনে ইয়ামাল। তাঁর বাজারমূল্য ৩৫ কোটি ইউরো, বাকিদের থেকে অনেক ব্যবধানে এগিয়ে তিনি। তালিকায় আরও আছেন এস্তেভাও, পাউ কুবারসি, ফ্রাঙ্কো মাস্তানতুয়োনো ও ইথান এনওয়ানেরির মতো উদীয়মান তারকা। একনজরে দেখা যাক, কারা আছেন এ তালিকায়—

১০

লুকাস বার্গভাল (টটেনহাম)

লুকাস বার্গভাল
ইনস্টাগ্রাম/লুকাস বার্গভাল

বয়স: ১৯

দাম: ৬ কোটি ৮০ লাখ ইউরো

১০ নম্বরে আছেন টটেনহামের সুইডিশ মিডফিল্ডার লুকাস বার্গভাল। বয়স মাত্র ১৯ হলেও নিজেকে ইতিমধ্যেই প্রমাণ করেছেন। ইউরগরডেনের হয়ে ক্যারিয়ার শুরু করে নজর কাড়েন ইউরোপের বড় ক্লাবগুলোর। ২০২৪ সালে তাঁকে দলে নেয় টটেনহাম। প্রিমিয়ার লিগে এখন পর্যন্ত ৩৬ ম্যাচ খেলেছেন তিনি।

এনদ্রিক (রিয়াল মাদ্রিদ)

এনদ্রিক
ইনস্টাগ্রাম/এনদ্রিক

বয়স: ১৯

দাম: ৭ কোটি ৩০ লাখ ইউরো

পালমেইরাস থেকে রিয়ালে আসার সময় অনেক প্রত্যাশা ছিল ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড এনদ্রিককে ঘিরে। তবে সেই প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেননি এখনো। আনচেলত্তির সময়ে কিছু ম্যাচে সুযোগ পেলেও আলোনসোর অধীনে বেশির ভাগ সময় বেঞ্চেই কাটছে। এই মৌসুমে খেলেছেন মাত্র ১ ম্যাচ। গুঞ্জন আছে জানুয়ারিতেই রিয়াল ছাড়তে পারেন তিনি। তবু তাঁর দাম ৭ কোটি ৩০ লাখ ইউরো।

গিওভানি কোয়েন্দা (স্পোর্টিং লিসবন)

গিওভানি কোয়েন্দা
ইনস্টাগ্রাম/গিওভানি কোয়েন্দা

বয়স: ১৮

দাম: ৮ কোটি ইউরো

পর্তুগিজ তরুণ গিওভানি কোয়েন্দা আছেন ৮ নম্বরে। খেলতে পারেন রাইট উইং ও রাইট–উইং ব্যাক—দুই ভূমিকাতেই। বলের নিয়ন্ত্রণে দক্ষ, গতি দিয়ে প্রতিপক্ষকে চমকে দেন। স্পোর্টিংয়ের হয়ে ইতিমধ্যেই ৪৪ ম্যাচ খেলেছেন। জাতীয় দলের কোচ রবার্তো মার্তিনেজও তাঁর প্রশংসা করেছেন। ডাক পেতে আর দেরি নেই বলেই মনে হয়।

মাইলেস লুইস–স্কেলি (আর্সেনাল)

মাইলেস লুইস–স্কেলি
ইনস্টাগ্রাম/মাইলেস লুইস–স্কেলি

বয়স: ১৯

দাম: ৮ কোটি ৫০ লাখ ইউরো

৭ নম্বরে আছেন আর্সেনালের ইংলিশ লেফটব্যাক মাইলেস লুইস–স্কেলি। সাধারণত মিডফিল্ডার হলেও আক্রমণ ও রক্ষণ—দুই জায়গাতেই খেলতে পারেন। বয়সভিত্তিক দলে আলো ছড়িয়ে এখন মূল দলে অভিষেক হয়েছে তাঁর। ইংল্যান্ড জাতীয় দলের হয়ে ৬টি ম্যাচও খেলেছেন।

ইথান এনওয়ানেরি (আর্সেনাল)

ইথান এনওয়ানেরি
ইনস্টাগ্রাম/ইথান এনওয়ানেরি

বয়স: ১৮

দাম: ৮ কোটি ৮০ লাখ ইউরো

প্রিমিয়ার লিগের ইতিহাসে সবচেয়ে কম বয়সে মাঠে নামা খেলোয়াড় এনওয়ানেরি। আর্সেনালের হয়ে ৩৩ ম্যাচে খেলেছেন, করেছেন ৪ গোল। জাতীয় দলে সুযোগ না পেলেও সময়টা হয়তো খুব দূরে নয়।

ওয়ারেন জায়ের–এমেরি (পিএসজি)

ওয়ারেন জায়ের–এমেরি
ইনস্টাগ্রাম/ওয়ারেন জায়ের–এমেরি

বয়স: ১৯

দাম: ৯ কোটি ২০ লাখ ইউরো

মাত্র ১৯ বছর বয়সেই পিএসজির হয়ে চ্যাম্পিয়নস লিগ জেতা হয়ে গেছে তাঁর। ক্লাবের হয়ে ধারাবাহিক পারফরম্যান্স তাঁকে জায়গা করে দিয়েছে ফ্রান্স জাতীয় দলে। ৭ ম্যাচে খেলেছেন, করেছেন ১ গোল। সামনে আরও বড় সাফল্য অপেক্ষা করছে।

ফ্রাঙ্কো মাস্তানতুয়োনো (রিয়াল মাদ্রিদ)

ফ্রাঙ্কো মাস্তানতুয়োনো
রিয়াল মাদ্রিদ ওয়েবসাইট

বয়স: ১৮

দাম: ১০ কোটি ২০ লাখ ইউরো

রিভার প্লেট থেকে আলোড়ন তুলে রিয়ালে আসা আর্জেন্টাইন তরুণ মাস্তানতুয়োনো আছেন ৪ নম্বরে। এই মৌসুমে ১২ ম্যাচ খেলেছেন। জুড বেলিংহাম না থাকায় মিডফিল্ডে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। জাতীয় দলের হয়ে ৩টি ম্যাচও খেলেছেন।

পাউ কুবারসি (বার্সেলোনা)

পাউ কুবারসি
ইনস্টাগ্রাম/পাউ কুবারসি

বয়স: ১৮

দাম: ১১ কোটি ৩০ লাখ ইউরো

বার্সেলোনার রক্ষণে নিয়মিত মুখ হয়ে উঠেছেন কুবারসি। গত মৌসুমে বার্সার ঘরোয়া ট্রেবল জয়ে বড় ভূমিকা ছিল তাঁর। যদিও চলতি মৌসুমে কিছুটা ছন্দহীনতায় ভুগছেন। তবু তাঁর দাম ১১ কোটি ৩০ লাখ ইউরো।

এস্তেভাও (চেলসি)

এস্তেভাও উইলিয়ান
এএফপি

বয়স: ১৮

দাম: ১১ কোটি ৮০ লাখ ইউরো

পালমেইরাস থেকে চেলসিতে আসা এস্তেভাও আলো ছড়াচ্ছেন শুরু থেকেই। ১৫ ম্যাচে করেছেন ৪ গোল, ১ অ্যাসিস্ট। ব্রাজিল জাতীয় দলের হয়ে ৯ ম্যাচে করেছেন ৩ গোল। বিশ্বকাপে ব্রাজিল সমর্থকেরা তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকবেন।

লামিনে ইয়ামাল (বার্সেলোনা)

লামিনে ইয়ামাল
রয়টার্স

বয়স: ১৮

দাম: ৩৫ কোটি ইউরো

তালিকার শীর্ষে আছেন লামিনে ইয়ামাল। শুধু তরুণ নয়, যেকোনো মানদণ্ডে তিনি এখন অন্যতম সেরা ফুটবলার। স্পেনকে ইউরো জেতানো ইয়ামাল বার্সার হয়ে গত মৌসুমে ঘরোয়া ট্রেবল জিতেছেন। প্রতিপক্ষের কাছে তিনি এখন আতঙ্কের নাম। ইয়ামালকে আটকানো মানে বার্সাকে থামানো—এমন সমীকরণই তৈরি হয়েছে। কোথায় গিয়ে থামবেন তিনি, সেটাই এখন দেখার বিষয়।

