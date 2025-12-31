ফুটবল

রোনালদোর কোমর দিয়ে করা গোলের উদ্‌যাপন নিয়ে আলোচনা–সমালোচনা

রোনালদো এবার কোমর দিয়ে গোল করলেনরয়টার্স

সৌদি প্রো লিগে উড়ছিল আল নাসর। টানা ১০ জয়ের পর অবশেষে তাদের জয়রথ থামাল আল ইত্তিফাক। গতকাল রাতে প্রতিপক্ষের মাঠে ২-২ গোলে ড্র করেছে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর দল। তবে ম্যাচের স্কোরলাইনের চেয়েও এখন ফুটবল–দুনিয়ায় বেশি আলোচনা রোনালদোর ক্যারিয়ারের ৯৫৭ নম্বর গোলটি নিয়ে। কেন? কারণ, গোলটি তিনি পা বা মাথা দিয়ে নয়, আক্ষরিক অর্থেই করেছেন কোমর দিয়ে!

ম্যাচের শুরুটা অবশ্য আল নাসরের জন্য সুখকর ছিল না। ১৬ মিনিটেই সাবেক লিভারপুল তারকা জর্জিনিও উইনালদামের গোলে পিছিয়ে পড়ে তারা। বিরতির ঠিক পরেই ৪৭ মিনিটে আল নাসরকে সমতায় ফেরান জোয়াও ফেলিক্স। এরপরই আসে সেই মুহূর্ত—ম্যাচের ৬৭ মিনিটে রোনালদোর সেই ‘অদ্ভুত’ গোল।

গোলটি করতে রোনালদোকে আসলে খুব একটা কসরত করতে হয়নি। ফেলিক্সের নেওয়া জোরালো শট রোনালদোর পিঠ বা কোমরের নিচের অংশে লেগে দিক পরিবর্তন করে জালে জড়ায়। ভাগ্য সহায় থাকলে যা হয় আরকি! বল জালে জড়ানো মাত্রই সিআর সেভেনের সেই চিরচেনা ‘সিউউউ’ উদ্‌যাপন।

তবে ভাগ্যের জোরে পাওয়া লিডটা শেষ পর্যন্ত ধরে রাখতে পারেনি আল নাসর। ৮০ মিনিটে নিজের দ্বিতীয় গোল করে ইত্তিফাককে সমতায় ফেরান উইনালদাম। শেষ পর্যন্ত পয়েন্ট ভাগাভাগি করেই মাঠ ছাড়তে হয় দুই দলকে।

ম্যাচ জিততে না পারলেও তালিকার শীর্ষ স্থানটা এখনো আল নাসরের দখলেই। ১১ ম্যাচে ১০ জয় আর ১ ড্রয়ে ৩১ পয়েন্ট নিয়ে সবার ওপরে তারা। বছরটা এমন এক গোল দিয়ে শেষ করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে রোনালদো লিখেছেন, ‘আমরা সঠিক পথেই আছি এবং জানি ২০২৬ সালে আমাদের কী করতে হবে!’

এদিকে রোনালদোর এই ‘কোমর-কাব্য’ নিয়ে ইন্টারনেট–দুনিয়ায় বইছে হাস্যরসের জোয়ার। এক ভক্ত তো রোনালদোর কৃতিত্ব দিতে গিয়ে লিখেছেন, ‘গোট (GOAT) চাইলে শরীরের যেকোনো অঙ্গ দিয়েই গোল করতে পারেন!’

বিপরীত সুরে কথা বলা মানুষের সংখ্যাও কম নয়। কেউ কেউ টিপ্পনী কেটে বলছেন, ‘গোলটা তো ভাগ্যে হয়েছে, সেই তুলনায় উদ্‌যাপনটা কি একটু বেশি হয়ে গেল না?’

