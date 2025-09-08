উত্তাল কাঠমান্ডুতে বাংলাদেশের অনুশীলন পন্ড, ম্যাচ নিয়ে অনিশ্চয়তা

উত্তাল কাঠমান্ডুতে বাংলাদেশের অনুশীলন পন্ড, ম্যাচ নিয়ে অনিশ্চয়তা
আগের দিনটা বলতে গেলে শুয়ে বসেই পার করেছেন বাংলাদেশ দলের ফুটবলাররা। আজ বেলা ৩টায় কাঠমান্ডুর দশরথ স্টেডিয়ামে অনুশীলন ছিল। কিন্তু জেন–জিদের বিক্ষোভের কারণে হোটেল থেকেই বের হতে পারেননি ফুটবলাররা। পরিস্থিতি অস্বাভাবিক দেখে অনুশীলন স্থগিত করেছে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে)।
বাফুফে এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, নেপালের বিপক্ষে দ্বিতীয় ফিফা আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচকে সামনে রেখে আজ বেলা ৩টায় দশরথ স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ জাতীয় দলের অনুশীলন ছিল। তবে অনিবার্য কারণবশত অনুশীলন সেশনটি স্থগিত করা হয়েছে।
বিক্ষোভ-সহিংসতায় আজ কাঠমান্ডুতে ৯ জন নিহত হয়েছে বলে দেশটির রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যমের বরাত দিয়ে বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে। কাঠমান্ডু পোস্টের খবরে বলা হয়েছে, নেপালে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বন্ধের প্রতিবাদ ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে তরুণেরা বিক্ষোভ করেন। তাঁরা আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর বাধা পেরিয়ে পার্লামেন্ট প্রাঙ্গণে ঢুকে পড়েন। তখন বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে কাঁদুনে গ্যাস, জলকামান, রাবার বুলেট ও ফাঁকা গুলি ছোড়ে পুলিশ।
নাম প্রকাশ না করা শর্তে জাতীয় দলের এক ডিফেন্ডার নেপাল থেকে মুঠোফোনে প্রথম আলোকে বলেন, ‘আমাদের আজ বেলা তিনটায় অনুশীলনে যাওয়ার কথা। কিন্তু আড়াইটার দিকে হোটেলের লবিতে এসে জানতে পারি পরিস্থিতি ভালো নয়, বের হওয়া যাবে না। স্টেডিয়ামের আশে-পাশে নাকি শিক্ষার্থীরা অবরোধ করছে। তাই আর যাওয়া হয়নি।’
এমন পরিস্থিতিতে নেপালের বিপক্ষে আগামীকালের দ্বিতীয় ম্যাচ নিয়েও অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। আগামীকাল বিকেল পৌনে ছয়টায় কাঠমাণ্ডুর দশরথ স্টেডিয়ামে নেপালের সঙ্গে দ্বিতীয় প্রীতি ম্যাচ খেলার কথা বাংলাদেশের। দুই দলের প্রথম ম্যাচটি গোলশূণ্য ড্র হয়েছে।