ব্রাজিল–আর্জেন্টিনার মহাদেশ থেকে আরও যাঁদের বিশ্বকাপে খেলা নিশ্চিত হলো
দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চলের বিশ্বকাপ বাছাইয়ে আজ মোট পাঁচটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। উরুগুয়ে, কলম্বিয়া ও প্যারাগুয়ে আজ ২০২৬ বিশ্বকাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে। আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল ও ইকুয়েডর এই মহাদেশের বাছাইপর্ব থেকে আগেই বিশ্বকাপের টিকিট পেয়েছে। অর্থাৎ ৪৮ দল নিয়ে নতুন সংস্করণে শুরু হতে যাওয়া ২০২৬ বিশ্বকাপে দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চল থেকে সরাসরি যে ছয় দলের খেলার কথা ছিল, সেই ছয় দল আজ চূড়ান্ত হয়ে গেল।
ড্র করলেই বিশ্বকাপের চূড়ান্ত পর্বে খেলার টিকিট পেত উরুগুয়ে। মন্টেভিডিওতে পেরুকে ৩-০ গোলে হারিয়ে জয় তুলে নেয় মার্সেলো বিয়েলসার দল। ১৭ ম্যাচে ২৭ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলে তৃতীয় স্থানে উঠে এসেছে উরুগুয়ে। এ নিয়ে তৃতীয় কোনো দলকে বিশ্বকাপের টিকিট পাইয়ে দিলেন ২০২৩ সালে উরুগুয়ের দায়িত্ব নেওয়া আর্জেন্টিনার কিংবদন্তি কোচ বিয়েলসা।
বারানকুইলায় বলিভিয়াকে ৩-০ গোলে হারিয়েছে কলম্বিয়া। তারকা মিডফিল্ডার হামেস রদ্রিগেজ গোল পেয়েছেন এ ম্যাচে। ১৭ ম্যাচে ২৫ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের পাঁচে কলম্বিয়া।
আসুনসিওনে ইকুয়েডরের সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করে স্বাগতিক প্যারাগুয়ে। বিশ্বকাপে খেলা নিশ্চিত করতে শুধু ড্র করলেই চলত প্যারাগুয়ের। ১৭ ম্যাচে ২৫ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের ছয়ে দলটি। কলম্বিয়ার (+৭) সমান পয়েন্ট পেলেও গোল ব্যবধানে পিছিয়ে ছয়ে প্যারাগুয়ে (+৩)। ১৬ বছর পর বিশ্বকাপে ফিরতে যাচ্ছে তারা। সর্বশেষ ২০১০ বিশ্বকাপে খেলেছে প্যারাগুয়ে।
বাছাইপর্বে অংশ নেওয়া মোট ১০টি দলের হাতেই আছে আর একটি করে ম্যাচ। এই মহাদেশ থেকে শীর্ষ ছয় দল সরাসরি বিশ্বকাপে খেলার পাশাপাশি সপ্তম দলটির জন্যও সুযোগ থাকছে। প্লে–অফ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বিশ্বকাপের টিকিট পেতে হতে হবে সপ্তম দলটিকে।
১৭ ম্যাচে ১৮ পয়েন্ট নিয়ে সাতে ভেনেজুয়েলা। সমান ম্যাচে ১৭ পয়েন্ট নিয়ে আটে বলিভিয়া। সপ্তম স্থানের জন্য লড়াই হবে এ দুটি দলের মধ্যে। ১০ সেপ্টেম্বর শেষ ম্যাচে কলম্বিয়ার মুখোমুখি হবে ভেনেজুয়েলা এবং বলিভিয়া মুখোমুখি হবে ব্রাজিলের। নয়ে থাকা পেরু ও দশে থাকা চিলির বিশ্বকাপের চূড়ান্ত পর্বে ওঠার কোনো সম্ভাবনা নেই।
১৭ ম্যাচে ৩৮ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আর্জেন্টিনা। সমান ম্যাচে ২৮ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে ব্রাজিল ও ২৭ পয়েন্ট নিয়ে তিনে উরুগুয়ে। ২৬ পয়েন্ট নিয়ে চারে ইকুয়েডর।