আবাহনীর প্রথম হার, এক পাকিস্তানির জোড়া গোলে প্রথম জয় ব্রাদার্সের

বাংলাদেশ ফুটবল লিগ
আবাহনীর প্রথম হার, এক পাকিস্তানির জোড়া গোলে প্রথম জয় ব্রাদার্সের
বাংলাদেশ ফুটবল লিগে চতুর্থ ম্যাচে হারের ধাক্কা খেল আবাহনী লিমিটেড। গোপালগঞ্জ স্টেডিয়ামে আজ রোমাঞ্চকর ম্যাচে ব্রাদার্স ইউনিয়নের কাছে ২-১ গোলে হেরেছে আকাশি-নীলেরা। ব্রাদার্সের জয়ের নায়ক পাকিস্তানি ফরোয়ার্ড সৈয়দ আলী রেজা, তিনি একাই করেন দুটি গোল।
আবাহনীর রক্ষণের ভুলে প্রথম গোল পায় ব্রাদার্স। প্রথমার্ধের মাঝামাঝি ব্রাদার্সের সীমানা থেকে লম্বা করে বাড়ানো বল আবাহনীর রক্ষণভাগ ঠিকমতো ক্লিয়ার করতে না পারলে ব্রাদার্স ফরোয়ার্ড আলী রেজা পেয়ে যান, পায়ের টোকায় সহজেই জালে পাঠান তিনি। প্রথমার্ধ শেষ হয় এই এক গোলেই।
বিরতির পর ম্যাচে ফেরে আকাশি-নীলেরা। পরিকল্পিত একটি ফ্রি-কিক থেকে বল পান রবিউল হাসান, তাঁর বাঁ পায়ের গড়ানো শটে স্কোরলাইন হয় ১-১।
সমতায় ফেরার পর জয়সূচক গোলের খোঁজে আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে মারুফুল হকের দল। তবে গোলের জন্য ঝাঁপিয়ে উল্টো গোল খেয়ে বসে তারা। জাতীয় দলের অধিনায়ক জামাল ভূঁইয়ার লম্বা করে বাড়ানো বল ধরে দ্রুত বক্সে ঢুকে পড়েন আলী রেজা। আবাহনীর ডিফেন্ডার বাবলু বল বিপদমুক্ত করতে ব্যর্থ হলে ঠান্ডা মাথায় বল জালে ঠেলে দেন পাকিস্তানি ফরোয়ার্ড।
ম্যাচের ৬১ মিনিটে ঘটে অনাকাঙ্ক্ষিত একটি ঘটনা। আবাহনীর নাইজেরিয়ান ফরোয়ার্ড ওকাচি ব্রাদার্সের ব্রাজিলিয়ান ডিফেন্ডার সান্তানাকে ধাক্কা দেন। জবাবে সান্তানাও পাল্টা ধাক্কা দিলে রেফারি দুজনকেই সরাসরি লাল কার্ড দেখিয়ে মাঠ থেকে বের করে দেন।
এ ম্যাচে আবাহনীর পোস্টের নিচে ছিলেন মাহফুজ হাসান প্রীতম। প্রথম গোলে তাঁর কিছুটা ভুল থাকলেও ম্যাচে দুটি ভালো সেভও করেন মিতুল মারমার জায়গায় সুযোগ পাওয়া এই গোলকিপার। তবে শেষ রক্ষা হয়নি।
এবারের বাংলাদেশ লিগে চার ম্যাচ খেলে এটিই আবাহনীর প্রথম হার। ড্র দিয়ে লিগ শুরু করার পর টানা দুই ম্যাচে জয় পেয়েছিল তারা। অন্যদিকে প্রথম তিন ম্যাচের দুটিতে ড্র ও একটিতে হারের পর চতুর্থ ম্যাচে এসে মৌসুমে প্রথম জয়ের স্বাদ পেল ব্রাদার্স ইউনিয়ন।