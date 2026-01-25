ইয়ামালের দুর্দান্ত গোল, আবার শীর্ষে বার্সা

ইয়ামালের দুর্দান্ত গোল, আবার শীর্ষে বার্সা
কিলিয়ান এমবাপ্পের জোড়া গোলে আগের দিন ভিয়ারিয়ালকে হারিয়ে পয়েন্ট তালিকায় বার্সেলোনাকে টপকে গিয়েছিল রিয়াল মাদ্রিদ। আজ বার্সেলোনা আবার নিজেদের মাঠে রিয়াল ওভিয়েদোকে ৩-০ গোলে হারিয়ে শীর্ষস্থান ফিরে পেয়েছে। বার্সেলোনার জয়ে দুর্দান্ত একটি গোল করেছেন দলটির অন্যতম সেরা তারকা লামিনে ইয়ামাল। অন্য গোল দুটি দানি ওলমো ও রাফিনিয়ার।
দ্বিতীয়ার্ধে পাওয়া ৩ গোলের এ জয়ের পর ২১ ম্যাচে বার্সেলোনার পয়েন্ট ৫২। সমান ম্যাচে ৫১ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে আছে রিয়াল মাদ্রিদ। তৃতীয় স্থানে থাকা আতলেতিকো মাদ্রিদের পয়েন্ট ২১ ম্যাচে ৪৪।
পয়েন্ট তালিকার তলানিতে থাকা ওভিয়েদো পুরো মৌসুমে জিতেছে মাত্র দুটি ম্যাচ। তবু ম্যাচের প্রথমার্ধে হান্সি ফ্লিকের দলকে বেশ ভুগিয়েছে তারা। এই অর্ধে ওভিয়েদো যেমন রক্ষণ খুব ভালো সামলেছে, তেমনি বার্সেলোনার পাসিং ছিল বেশ এলোমেলো।
চোটের কারণে মাঝমাঠের মূল ভরসা পেদ্রি গনসালেস ছিলেন না। এ কারণেই ভালো আক্রমণ রচনায় ঘাটতি ছিল বার্সার। বিরতির আগে অবশ্য রাফিনিয়ার দারুণ একটি শট ঠেকিয়ে দেন ওভিয়েদোর গোলকিপার অ্যারন এসকানদেল।
দ্বিতীয়ার্ধে অবশ্য গতি বাড়ায় বার্সেলোনা। খুব দ্রুত এর ফলও পেয়ে যায় তারা। ৫২ মিনিটে দলকে এগিয়ে দেন ওলমো। বক্সের ভেতর ইয়ামাল ও রাফিনিয়াকে সামলাতে গিয়ে ওলমো একা ছেড়ে দেয় ওভিয়েদোর ডিফেন্ডাররা। ফাঁকায় বল পেয়ে গোলটি করেন তিনি। ৫৭ মিনিটে দাভিদ কোস্তাসের দুর্বল ব্যাক পাস নিয়ন্ত্রণে নিয়ে রাফিনিয়া করেন বার্সার দ্বিতীয় গোল।
ম্যাচে বার্সার সেরা মুহূর্তটি অবশ্য আসে ৭৩ মিনিটে। ওলমোর ক্রস পেছনে পড়ে যাচ্ছিল ইয়ামালের। কিন্তু পাশ ঘুরে দারুণ সিজর-কিকে বল জালে পাঠান তিনি। নিশ্চিত করেন দলের ৩-০ গোলের জয়।