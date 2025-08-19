আর্জেন্টিনা দলে ডাক পাওয়া ৬ ফুট ২ ইঞ্চি উচ্চতার কে এই লোপেজ

আর্জেন্টিনা দলে ডাক পাওয়া ৬ ফুট ২ ইঞ্চি উচ্চতার কে এই লোপেজ
আর্জেন্টিনা দলের সঙ্গে লোপেজ নামটা শুনলে কেউ কেউ একটু পেছনে ফিরে যান। ১৯৯৫ থেকে ২০০৩ পর্যন্ত আর্জেন্টিনা জাতীয় দলে এক লোপেজ খেলেছিলেন। আর্জেন্টাইন ফুটবলে ‘পিওহো’ (উকুন) নামে পরিচিতি পাওয়া সেই খেলোয়াড়টি ক্লদিও লোপেজ। ১৯৯৮ ও ২০০২ বিশ্বকাপে খেলা লোপেজকে গতকাল মনে করিয়ে দিয়েছেন আরেক লোপেজ।
সেপ্টেম্বরে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে নিজেদের শেষ দুটি ম্যাচ খেলবে আর্জেন্টিনা। এ দুটি ম্যাচের জন্য গতকাল ৩১ জনের প্রাথমিক স্কোয়াড ঘোষণা করেন আর্জেন্টিনা কোচ লিওনেল স্কালোনি। নতুন মুখ হিসেবে স্কালোনির এই স্কোয়াডে ডাক পেয়েছেন ৬ ফুট ২ ইঞ্চি উচ্চতার হোসে ম্যানুয়েল লোপেজ। সেই ক্লদিও লোপেজের মতো এই লোপেজও আক্রমণভাগের খেলোয়াড়। ব্রাজিলের ক্লাব পালমেইরাসের এই ফরোয়ার্ড আর্জেন্টাইন ফুটবলে ‘ফ্লাকো’ (চিকন) নামে পরিচিত। আর্জেন্টাইন সংবাদমাধ্যমগুলো জানিয়েছে, সেপ্টেম্বরের ম্যাচ দুটির জন্য স্কালোনির চূড়ান্ত স্কোয়াডে ২৪ বছর বয়সী এই ফরোয়ার্ডের থাকার সম্ভাবনাই বেশি।
লোপেজের জন্ম ২০০০ সালে সান লরেঞ্জোর করিয়েন্তেস শহরে। সান লরেঞ্জো থেকে শহরটি ৭৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। মাত্র ৭ বছর বয়সে সেখানকার ক্লাব এল প্রোগ্রেসোয় খেলা শুরু করেন লোপেজ। ছয় মাস পর যোগ দেন বোকা জুনিয়র্সের বয়সভিত্তিক দলে। ২০১০ সালে ৯ বছর বয়সে তাঁর নতুন ঠিকানা হয় ইন্দিপেনদিয়েন্তে। সেখানে বয়সভিত্তিক দলে খেলার সময় মূল দলের সঙ্গে অনুশীলনের সুযোগও পেয়েছেন লোপেজ। তখন মারাত্মক এক চোটে তাঁর ফুটবল ক্যারিয়ারই শেষ হয়ে যাওয়ার শঙ্কা ছিল। লোপেজ এ নিয়ে একবার বলেছিলেন, ‘সমস্যাটির কারণে ফুটবল থেকে প্রায় ছিটকেই গিয়েছিলাম। চোটটা পিঠে, হাড়ের সেই চোটে প্রায় হাঁটতেই পারতাম না। বিরতি নিতে হয়েছিল।’
ইন্দিপেনদিয়েন্তেতে লোপেজের সময়টা শেষ পর্যন্ত ভালো কাটেনি। ২০১৬ সালে তাঁর বয়স যখন ১৬ বছর, ইন্দিপেনদিয়েন্তে তাঁর প্রতি আর আগ্রহ না দেখানোয় খুঁজতে হয় নতুন ক্লাব। শেষ পর্যন্ত ক্যারিয়ার বাঁচাতে প্লাতেনস অ্যামেচার লিগে নাম লেখান।
২০১৭ সালে আর্জেন্টিনার প্রিমেরা ডিভিশনের দল লানুসের বয়সভিত্তিক দলে যোগ দিয়ে আবারও আর্জেন্টাইন ফুটবলের মূল ধারায় ফেরেন লোপেজ। সেখান থেকে ক্লাবটির মূল দলে তিন মৌসুম খেলেন। তবে লানুসেও লোপেজের জায়গা নিশ্চিত ছিল না। ক্লাবটি তাঁকে এ সময়ে ধারেও পাঠিয়েছিল আতলেতিকো কোলেজিয়াস ক্লাবে। সেই ক্লাবে ২০১৯ সালের মৌসুমে শীর্ষ গোলদাতা হওয়ার পর লোপেজকে আবারও ফিরিয়ে আনে লানুস। ২০২১ সালের মৌসুমে তাদের হয়ে ৩৭ ম্যাচে ১৪ গোল করার পরের বছর লোপেজ যোগ দেন ব্রাজিলের ক্লাব পালমেইরাসে।
ক্লাবটির হয়ে এ পর্যন্ত ১৫৬ ম্যাচে ৪৭ গোল করেছেন লোপেজ। এর মধ্যে চলতি মৌসুমে করেছেন ৪২ ম্যাচে ১৫ গোল। জাতীয় দলে ডাক পাওয়াটা তারই পুরস্কার।