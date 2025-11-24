মৌসুমের প্রথম আবাহনী–মোহামেডান ম্যাচ আজ
নভেম্বরের আন্তর্জাতিক বিরতিতে দুটি ম্যাচ খেলেছে বাংলাদেশ। একটি নেপালের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ, অন্যটি এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বে ভারতের বিপক্ষে।
সেই দুই ম্যাচের প্রস্তুতি নিতে বাংলাদেশের ঘরোয়া ফুটবলে বিরতি পড়েছিল আরও আগেই। সব মিলিয়ে বিরতিটা এক মাসের বেশি সময়ের ছিল।
সেই বিরতি শেষে আজ থেকে আবার মাঠে গড়াচ্ছে ঘরোয়া ফুটবল। বাংলাদেশ ফুটবল লিগের তৃতীয় রাউন্ডের প্রথম দিনই মুখোমুখি হবে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী আবাহনী লিমিটেড ও মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব। কুমিল্লার শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ স্টেডিয়ামে ম্যাচটা শুরু হবে বেলা পৌনে তিনটায়।
লিগের দ্বিতীয় রাউন্ড শেষ হয়েছিল গত ২০ অক্টোবর। আবাহনী ও মোহামেডান দুই দলের কেউই এখনো ম্যাচ জেতেনি। আবাহনী দুই ম্যাচের একটিতে হেরেছে, আরেকটিতে পয়েন্ট খুইয়েছে।
মোহামেডানেরও একই দশা, নিজেদের প্রথম ম্যাচে ফর্টিস এফসির কাছে হারার পর দ্বিতীয় ম্যাচে পুলিশ এফসির সঙ্গে ১–১ গোলে ড্র।
আবাহনী–মোহামেডান মৌসুমের প্রথম লড়াইয়ের দিন মাঠে নামবে আরও আট দল। পাঁচবারের লিগ চ্যাম্পিয়ন বসুন্ধরা কিংস মানিকগঞ্জে খেলবে আরামবাগ ক্রীড়া সংঘের বিপক্ষে। কিংস অ্যারেনায় পুলিশ এফসিকে আতিথেয়তা দেবে ফর্টিস।