ফিফা ই–বিশ্বকাপের জন্য খেলোয়াড় খুঁজছে বাফুফে

ফিফা ই–বিশ্বকাপের জন্য খেলোয়াড় খুঁজছে বাফুফে
আগামী ডিসেম্বরে সৌদি আরবের রিয়াদে হবে ফিফা ই-ওয়ার্ল্ড কাপ। প্রথমবারের মতো প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে) খেলোয়াড় বাছাইয়ের আয়োজন করতে যাচ্ছে।
আজ বাফুফেতে অনুষ্ঠিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ নিয়ে বাফুফে সভাপতি তাবিথ আউয়াল বলেন, ‘আমরা আরেকটা যাত্রায় পা দিলাম। সেটা হলো ই-স্পোর্টস। সব খেলা ই-স্পোর্টসের আওতায় পড়ে। আমরা শুধু ফুটবল নিয়ে কাজ করব। আমরা আশাবাদী, অন্যান্য দেশ যেভাবে ই-স্পোর্টসের মাধ্যমে ফুটবলে এগিয়ে যাচ্ছে, বাংলাদেশও সেভাবে তাল মিলিয়ে এগিয়ে যাবে।’
ই-ফুটবল কনসোল, মোবাইল ও রকেট লিগ—তিন বিভাগের বাছাই যথাক্রমে আগামী ৫ সেপ্টেম্বর, ২০ সেপ্টেম্বর ও আগামী ৫ অক্টোবর শেষ হবে। বাছাইকৃত প্রার্থীরা বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করবেন এশিয়া-ইস্ট ও ওশেনিয়া অনলাইন রিজিওনাল কোয়ালিফায়ারর্সে। সেখান থেকে কনসোল বিভাগে ৩টি দল এবং মোবাইল বিভাগে ৪ জন খেলোয়াড় সরাসরি রিয়াদে অনুষ্ঠিত ফিফা ই-ওয়ার্ল্ড কাপে খেলার সুযোগ পাবেন।
বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রতিযোগিতামূলক ভিডিও গেমিংকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি ও বৈধতা দেওয়ার ধারায় এখন যুক্ত বাংলাদেশও। গত ১৩ জুলাই এক প্রজ্ঞাপনে ‘ই-স্পোর্টসকে’ এই স্বীকৃতি দিয়েছে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়।