‘স্ত্রী-সন্তানদের খাবারের টাকাও পাঠাতে পারছি না’
জেরার্ড জোন্সের বেতনের টাকা সময়মতোই তাঁর অ্যাকাউন্টে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে)। আজ দুপুরে বাফুফে সাধারণ সম্পাদক প্রথম আলোকে বলেন, ১০ তারিখের মধ্যে বেতন দেওয়ার কথা। সে ভাবেই টাকা পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। ছেলেদের অনূর্ধ্ব-২০ দলের কোচের বেতনের আলোচনা সামনে আসার কারণ তাঁর বেতন না পাওয়ার খবর। সোমবার সকালে ফেসবুক পোস্টে ব্রিটিশ এই কোচ জানান, এখনো বেতনের অপেক্ষায় আছেন। স্ত্রী-সন্তানদের খাবারের টাকা পাঠাতে পারছেন না।