হামজাদের বিপক্ষে খেলার জন্য সাবেক অস্ট্রেলিয়ানকে ক্যাম্পে ডেকেছে ভারত

হামজাদের বিপক্ষে খেলার জন্য সাবেক অস্ট্রেলিয়ানকে ক্যাম্পে ডেকেছে ভারত
১৮ নভেম্বর ঢাকায় এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বে বাংলাদেশের বিপক্ষে খেলবে ভারত। এই ম্যাচের জন্য ভারত জাতীয় দলের ক্যাম্পে ডাকা হয়েছে অস্ট্রেলিয়ার সাবেক উইঙ্গার রায়ান উইলিয়ামসকে। ক্যাম্পে ডাকা হয়েছে বলিভিয়ার লিগে খেলা ডিফেন্ডার অবনীত ভারতীকেও।
অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের (এআইএফএফ) একটি সূত্র ইএসপিএনকে জানিয়েছে, উইলিয়ামসের ক্ষেত্রে এখনো কিছু আনুষ্ঠানিকতা বাকি রয়েছে। এআইএফএফ এই মুহূর্তে অস্ট্রেলিয়ার ফুটবল ফেডারেশন থেকে অনাপত্তিপত্রের (এনওসি) অপেক্ষায় রয়েছে। এনওসি পেলে তারা আনুষ্ঠানিকভাবে উইলিয়ামসকে জাতীয় দলে ডাকার খবর দেবে। চলতি সপ্তাহের মধ্যে সেটি করা যাবে বলে আশাবাদী ভারতের ফুটবল সংস্থাটি।
৩২ বছর বয়সী উইলিয়ামসের জন্ম ও বেড়ে ওঠা অস্ট্রেলিয়ার পার্থে। অস্ট্রেলিয়ার বয়সভিত্তিক দল হয়ে ২০১৯ সালে জাতীয় দলেও জায়গা করে নেন। সে বছরের জুনে দক্ষিণ কোরিয়ার বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ দিয়ে তাঁর অভিষেক হয়। তবে এরপর আর অস্ট্রেলিয়ার হয়ে উইলিয়ামসের খেলা হয়নি।
২০২৩ সালে পার্থ গ্লোরি ছেড়ে ভারতের বেঙ্গালুরু এফসিতে নাম লেখান উইলিয়ামস। ইএসপিএন নিশ্চিত হয়েছে যে তিনি এক বছরের বেশি সময় ধরে ভারতীয় পাসপোর্ট পাওয়ার প্রক্রিয়ায় মধ্যে আছেন। এরই মধ্যে তাঁর পরিবারকেও বেঙ্গালুরুতে নিয়ে এসেছেন। ভারতের হয়ে খেলতে এরই মধ্যে উইলিয়ামস তাঁর অস্ট্রেলিয়ান পাসপোর্ট ত্যাগ করেছেন। কারণ, ভারত দ্বৈত নাগরিকত্বের অনুমতি দেয় না। এখন ফুটবল অস্ট্রেলিয়ার অনাপত্তিপত্র পেলে আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতীয় খেলোয়াড় হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হবে তাঁকে।
উইলিয়ামসের মা মুম্বাইয়ের মেয়ে। তাঁর যমজ ভাই আরিনও ২০১৭ সালে ভারতের হয়ে খেলার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। যদিও পরে তিনি ভারতে বেশি দিন থাকেননি।
এদিকে ভারতীয় দলের ক্যাম্পে ডাকা হয়েছে ২৭ বছর বয়সী ডিফেন্ডার অবনীত ভারতীকে। নেপালে জন্ম নেওয়া এই ভারতীয় বংশোদ্ভূত এখন বলিভিয়ার লিগের প্রথম বিভাগের দল একাডেমিয়া ডেল ব্যালোম্পিতে খেলেন। ৬ ফুট ১ ইঞ্চি উচ্চতার এই ডিফেন্ডারকে ডাকা হয়েছে ট্রায়ালের জন্য।
বাংলাদেশ ম্যাচ সামনে রেখে আজ বেঙ্গালুরুতে ক্যাম্প শুরু করেছে ভারত। গতকাল ক্যাম্পে ডাক পাওয়া ফুটবলারদের নামের তালিকায় উইলিয়ামস ও অবনীতের নাম ছিল না। আজ জানানো হয়, এই দুজনকেও ডাকা হয়েছে। ভারতীয় মিডিয়ায় এআইএফএফের সভাপতি কল্যাণ চৌবের একটি উদ্ধৃতিতে বলা হয়েছে, ‘আমরা ব্রাজিলে ভারতীয় দূতাবাসের মাধ্যমে অবনীত ভারতীর কথা জানতে পারি। সে অত্যন্ত প্রতিভাবান ডিফেন্ডার। রায়ান উইলিয়ামসের বিষয়ে আমাদের ধৈর্য ধরে থাকতে হয়েছে। ক্রীড়ামন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডব্য ও তাঁর মন্ত্রণালয়কে কৃতিত্ব দিতে হবে। তাঁরা অনেক সাহায্য করেছেন। এই দুই ফুটবলার যদি জাতীয় দলের ক্যাম্পে প্রত্যাশা পূরণ করতে পারে, তাহলে ঢাকায়ও খেলতে যাবে।’
ভারতের এবারের ক্যাম্পে জায়গা হয়নি তারকা স্ট্রাইকার সুনীল ছেত্রীর। মার্চে বাংলাদেশের বিপক্ষে ম্যাচের আগে অবসর ভেঙে মাঠে ফেরা ছেত্রী নতুন প্রধান কোচ খালিদ জামিলের দলে ডাক পাননি।