২১ বছর আগে মেসির পাওনা ৫০ ডলার ফেরত দিতে চান তিনি
লিওনেল মেসিকে নিয়ে বিরহ দহনের মাঝেই সাজ সাজ রব পড়েছে আর্জেন্টিনায়। বিশ্বকাপ বাছাইয়ে দেশের জার্সিতে আগামীকাল মেসির শেষ ম্যাচ নিয়ে বেশ কিছু আয়োজন করেছে আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (এএফএ)। উৎসব ও বেদনার মিশ্র এ পরিস্থিতিতে অনেকেই মেসিকে নিয়ে স্মৃতিচারণা করছেন। পাবলো আলভারাদো তাঁদের একজন। মেসিকে নিয়ে একটা বিশেষ স্মৃতি আছে তাঁরও। সেটি যদিও অন্যদের মতো মধুর নয়, সেই স্মৃতি মনে পড়লে নাকি নিজেকে ‘অপরাধী’ মনে হয় আর্জেন্টিনা ও চিলির ঘরোয়া ফুটবলে খেলা সাবেক ডিফেন্ডারের!
একসময় তিনি ছিলেন মেসির সতীর্থ। তা–ও বেশ আগের গল্প, দুজন একসঙ্গে খেলতেন আর্জেন্টিনা অনূর্ধ্ব-২০ দলে। দক্ষিণ আমেরিকার অনূর্ধ্ব-২০ চ্যাম্পিয়নশিপ সামনে রেখে ২০০৪ সালের জুনে আর্জেন্টিনা অনূর্ধ্ব-২০ দল প্যারাগুয়ে ও উরুগুয়ের বয়সভিত্তিক দলের সঙ্গে দুটি প্রীতি ম্যাচ খেলেছিল। প্যারাগুয়েকে ৮-০ গোলে বিধ্বস্ত করেছিল আর্জেন্টিনার সেই বয়সভিত্তিক দল। উরুগুয়ের বিপক্ষে ম্যাচটি দেশের বাইরে খেলেছিলেন মেসি-পাবলোরা।
তখন বয়সভিত্তিক পর্যায়ের খেলোয়াড়দের দেশের বাইরে সফরে যাতায়াত ভাতা হিসেবে ৫০ ডলার (৬০৭৯ টাকা) করে দিত আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (এএফএ)। সেবার মেসি ও পাবলোর যাতায়াত ভাতা আলাদা করে দিতে পারেননি দায়িত্বে থাকা ব্যক্তি। খুচরা ছিল না। পাবলোকে ১০০ ডলারের নোট দিয়ে বলা হয়েছিল, অর্ধেকটা মেসিকে দিতে। বাকিটা শুনুন পাবলোর মুখে, ‘তারা আমাকে ১০০ ডলারের নোট দেয়, যেটা আমাকে মেসির সঙ্গে ভাগ করতে হতো। কারণ, তাদের কাছে খুচরা ছিল না। আমি তার কাছে গিয়ে বললাম “লিও, তোমাকে অর্ধেকটা দিতে হবে।” আমার কাছে যেহেতু খুচরা ছিল না, তাই সে উত্তর দিল “না, না, এটা নিয়ে ভেবো না।”’
আর্জেন্টিনার সংবাদমাধ্যম টিওয়াইসি স্পোর্টসকে পাবলো আরও জানিয়েছেন, মেসির ভাগের সেই অর্থ তিনি ‘বাসায় রেখে দিয়েছেন।’
আর্জেন্টিনার ঘরোয়া ফুটবল দল সান লরেঞ্জোয় খেলা পাবলো এখন ক্লাবটির রিজার্ভ দলের সহকারী কোচ। সংবাদমাধ্যমটিকে পাবলো জানিয়েছেন, তিনি এখন মেসিকে তাঁর পাওনা বুঝিয়ে দিতে চান। বিশ্বকাপ বাছাইয়ে আগামীকাল ভেনেজুয়েলার মুখোমুখি হতে পরিবার নিয়ে দেশে ফিরেছেন ইন্টার মায়ামি তারকা। এখন আর সুযোগটি হাতছাড়া করতে চান না পাবলো, ‘সে আমার কাছে কখনো এটা চায়নি। নিজেকে অপরাধী মনে হয়। নোটটি এখনো আছে। তার কাছে খুচরা থাকলে তাকে এটা ফেরত দিয়ে দেব।’
মেসির কাছে পাবলোর ৫০ ডলার দেনার খবর সংবাদমাধ্যমে আগেও এসেছে। এবার নতুন করে পাবলো ঋণমুক্ত হতে চাওয়ার বিষয়টি সামনে আনার পাশাপাশি আরেকটি কথাও বলেন, ‘সে এটা করেছিল (দেশের) জার্সির জন্য। আশা করি, দীর্ঘ সময় ধরেই এটা চলবে।’
৩৮ বছর বয়সী মেসি এখন ক্যারিয়ারের গোধূলিলগ্নে। আগামীকাল আর্জেন্টিনার মাটিতে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে ভেনেজুয়েলা ম্যাচটা হতে পারে জাতীয় দলের জার্সিতে দেশের মাটিতে মেসির শেষ ম্যাচ। কারণ, বিশ্বকাপ শুরুর আগপর্যন্ত আর্জেন্টিনায় আর ম্যাচের সূচি নেই লিওনেল স্কালোনির দলের। তবে মেসির জন্য ম্যাচ আয়োজন করা হলে ভিন্ন কথা।
ভেনেজুয়েলা ম্যাচের পর ১০ সেপ্টেম্বর ইকুয়েডরের মাঠে স্বাগতিকের মুখোমুখি হয়ে বিশ্বকাপ বাছাইপর্ব শেষ করবে আগেই ২০২৬ বিশ্বকাপে চূড়ান্তপর্বের টিকিট কাটা আর্জেন্টিনা।