অবশেষে জর্জিনাকে বিয়ের প্রস্তাব রোনালদোর

জর্জিনা ও রোনালদোইনস্টাগ্রাম

অবশেষে বহুল প্রতীক্ষিত সেই ক্ষণটা এসেই গেল। পরিচয়ের ৯ বছর পর প্রেমিকা জর্জিনা রদ্রিগেজকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। গুচির এক শোরুম থেকে যে গল্পটা শুরু হয়েছিল, সেটিই এখন চূড়ান্ত পরিণতি পাওয়ার অপেক্ষায়।

শুরুটা হয়েছিল ২০১৬ সালে মাদ্রিদের এক শীতের বিকেলে। বিকেলটা তখন সন্ধ্যার দিকে গড়িয়ে পড়ছে। সাধারণ চোখে সাদামাটা একটা দিন। কিন্তু দিনের রংটা বদলে যায় যখন সানগ্লাস পরে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো মাদ্রিদে গুচির শো রুমে প্রবেশ করেন। কাউন্টারের পেছনে দাঁড়িয়ে ছিলেন জর্জিনা রদ্রিগেজ নামের এক তরুণী।

রোনালদোর দুনিয়াবিস্তৃত খ্যাতির সামনে জর্জিনা নিন্তান্তই এক সাধারণ বিক্রয়কর্মী। কিন্তু প্রেম বা ভালোবাসা মাঝে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি কিছুই। সেদিন চোখে চোখ পড়তেই শুরু হলো নতুন এক প্রেমের গল্প।

প্রথম দিনের দেখায় তেমন কোনো কথা না হলেও সেই মুহূর্তটা যে নতুন কিছুর জন্ম দিয়েছিল, তা বুঝতে বাকি রইল না কারোই। যাকে বলে প্রথম দেখায় প্রেম। এরপরই নানা ছুতোয় দেখা করতে শুরু করলেন তাঁরা। স্বাভাবিকভাবেই প্রথম দিকে প্রেমের কথাটা সবার কাছ থেকে গোপন রেখেছিলেন তাঁরা।

রোনালদো–জর্জিনাকে প্রথম একসঙ্গে প্রকাশ্যে দেখা যায় ২০১৭ সালের জানুয়ারিতে ফিফা দ্য বেস্টের পুরস্কার অনুষ্ঠানে। তখনই মূলত এ দুজনের প্রেমের গুঞ্জনটা বাস্তবতায় রূপ নেয়। একই বছরের নভেম্বরে জর্জিনার জীবন আলোকিত করে আলানা মার্তিনা নামের কন্যাসন্তান। সে সময় রোনালদোর অন্য সন্তানদেরও দায়িত্বও নেন জর্জিনা। ২০২২ সালে আবারও মা–বাবা হন জর্জিনা–রোনালদো। জন্ম নেয় বেলা এস্মেরলাদা নামের আরেকটি কন্যাসন্তান।

শুধু সন্তানদের লালন–পালনই নয়, তখনই থেকে রোনালদোর সুখ–দুঃখ, আনন্দ–বেদনার সঙ্গে জড়িয়ে আছে জর্জিনার নাম। রোনালদোর যেকোনো বিশেষ মুহূর্তে তাঁর পাশে দেখা গেছে জর্জিনাকে। পাশাপাশি এ সময়ের মধ্যে জর্জিনাও ফ্যাশন ও বিনোদনজগতে নিজের আলাদা জায়গা তৈরি করেছেন। তবে সবকিছু ঠিকমতো চললেও প্রেমটা পরিণয়ে রূপান্তরিত না হওয়ায় একটা আক্ষেপ যেন থেকেই গিয়েছিল। অবশেষে সেই আক্ষেপও মিটতে যাাচ্ছে এবার।

রোনালদোর বাগদত্তা হওয়ার খবরটি গতকাল নিজের ইনস্টাগ্রামে হ্যান্ডলে জর্জিনা নিজেই জানিয়েছেন। একটি হাতের ওপর হীরার আংটি পরা নিজের হাতের ছবি পোস্ট করে ক্যাপশনে জর্জিনা লেখেন, ‘হ্যাঁ, আমি রাজি। এই জীবনে এবং আমার অন্য সব জন্মেও।’

স্বাভাবিকভাবেই সবার ধারণা, অন্য হাতটি রোনালদোর। এই ছবিতে স্থান হিসেবে জর্জিনা ট্যাগ করেছেন সৌদি আরবের রিয়াদ শহরকে, যেখানকার ক্লাব আল নাসরে বর্তমানে খেলছেন রোনালদো।

এখন রোনালদো ও জর্জিনা কবে শুভ পরিণয়ে আবদ্ধ হবেন, সেদিকেই চোখ থাকবে সবার। তাঁদের বিয়ের অনুষ্ঠানটা নিশ্চিতভাবে মনে রাখার মতোই একটা ঘটনা হতে যাচ্ছে।

