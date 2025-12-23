কুমিল্লায় কিংস-মোহামেডান লড়াইয়ে জেতেনি কোনো দল

কুমিল্লায় কিংস-মোহামেডান লড়াইয়ে জেতেনি কোনো দল
ফর্টিস এফসির সঙ্গে ১-১ গোলের ড্র দিয়ে এবারের ফেডারেশন কাপ শুরু করেছিল চ্যাম্পিয়ন বসুন্ধরা কিংস। দ্বিতীয় ম্যাচেও জয়ের দেখা পায়নি মারিও গোমেজের দল। কুমিল্লার ভাষাসৈনিক শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত স্টেডিয়ামে আজ মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করেছে কিংস।
এই ড্রয়ে পাঁচ দলের গ্রুপে তিন ম্যাচে ৫ পয়েন্ট নিয়ে ‘রোড টু ফাইনাল’-এ ওঠার সম্ভাবনা বাড়িয়েছে মোহামেডান। অন্যদিকে পয়েন্ট হারিয়ে কিছুটা চিন্তায় পড়ে গেল কিংস। দুই ম্যাচে ২ পয়েন্ট নিয়ে ‘বি’ গ্রুপে চতুর্থ স্থানে আছে দলটি।
প্রথমার্ধে দুই দলই বল দখলে বেশি মনোযোগী ছিল। তবে দুই দল যে কয়েকটি আক্রমণ করেছে, সবই ফিরে আসে প্রতিপক্ষের রক্ষণের বাধায়।
১২ মিনিটে তপু বর্মণের পা থেকে বল কেড়ে নেন মোহামেডানের স্ট্রাইকার রাফায়েল টুডু, যদিও তপু নিজেই আবার টুডুকে আটকেছেন। প্রথমার্ধে একাধিক আক্রমণ করেও ফিনিশিংয়ের অভাবে গোল পায়নি কিংস। ১৭ মিনিটে ফয়সাল আহমেদের বাড়ানো বল বক্সে কিছুটা ফাঁকা জায়গায় পেয়েও কাজে লাগাতে পারেননি কিংসের রাকিব-সানডেরা।
দ্বিতীয়ার্ধে মোহামেডানের খেলায় গতি ফিরলেও গোল করার মতো সুযোগ তৈরি করতে পারেনি আলফাজ আহমেদের দল। ৬১ মিনিটে মোজাফ্ফরভের বাঁকানো ফ্রি-কিক রুখে দিয়েছেন কিংস গোলরক্ষক আনিসুর রহমান।
শেষ দিকে কিংস অবশ্য সাদা-কালো শিবিরে ভয় ধরালেও গোলের দেখা পায়নি। ৭৮ মিনিটে ফয়সাল আহমেদের কর্নারে ইমানুয়েল টনির দুর্বল হেড ফেরান মোহামেডানের গোলকিপার সুজন। ৮৯ মিনিটে ফয়সালের শট কোনোমতে আটকান সাদা–কালোর ডিফেন্ডার রহমত মিয়া।