ক্লাবের নাম কেন ‘বুধবার’
নামকরণের ইতিহাস বৈচিত্র্যময় হয়ে থাকে। ব্যতিক্রম নয় শেফিল্ড ওয়েনসডের নামকরণও। সপ্তাহের একটি বারের নামে কেন নাম, চলুন জানা যাক।
শেফিল্ড ইউনাইটেড ও শেফিল্ড ওয়েনসডে—ইংল্যান্ডের দুই বিখ্যাত ফুটবল ক্লাব। ইংল্যান্ডের শীর্ষ লিগের চারবারের চ্যাম্পিয়ন ওয়েনসডে অবশ্য অনেক দিন ধরেই প্রিমিয়ার লিগের বাইরে। শেফিল্ডের এই দুই ক্লাবেরই জন্ম–ইতিহাসে জড়িয়ে আছে ক্রিকেট। আনুমানিক ১৮২০ সালে দ্য ওয়েনসডে ক্রিকেট ক্লাব নামেই প্রথম আবির্ভাব শেফিল্ড ওয়েনসডের। আর ১৮৫৪ সালে শেফিল্ড ইউনাইটেড ক্রিকেট ক্লাব নামে প্রতিষ্ঠিত হয় ইউনাইটেড। তবে ক্রিকেটীয় আদি পরিচয় এখন ইতিহাসই হয়ে আছে ক্লাব দুটির জন্য।
এখন প্রশ্ন করতেই পারেন ক্লাবের নাম ওয়েনসডে বা বুধবার কেন? উত্তর লুকিয়ে আছে নামের মধ্যেই। ইতিহাস বলছে, এই ক্লাবের প্রতিষ্ঠার সময় যাঁরা জড়িত ছিলেন, তাঁদের শুধু বুধবার বিকেলেই অর্ধবেলা ছুটি ছিল। যেহেতু শুধু বুধবার বিকেলেই খেলার সুযোগ ছিল, তাই ক্লাবের নাম ওয়েনসডে ক্রিকেট ক্লাব রাখেন তাঁরা।
ইচ্ছা করেই কিনা ১৮৬৭ সালের এক বুধবারেই ক্লাবের ফুটবল শাখা খোলার জন্য বৈঠকে বসেন ক্লাবের কর্তারা। সেই বৈঠকেই ফুটবলের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হয়। ১৫ বছর পর ফুটবল ও ক্রিকেট আলাদাভাবে পথ চলার সিদ্ধান্ত নেয়। আর্থিক বিষয়াদি নিয়ে ঝামেলায় জড়িয়েই এই ভাঙনের সূত্রপাত। পরে ক্রিকেট ক্লাবটি ১৯২৫ সালে বিলুপ্তই হয়ে যায়।
শেফিল্ড ইউনাইটেডের ক্রিকেট ক্লাবটি অবশ্য এখনো টিকে আছে। সাউথ ইয়র্কশায়ার ক্রিকেট লিগে খেলে দলটি।