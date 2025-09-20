ফুটবল

জিদানের ছেলে খেলবেন আলজেরিয়ার হয়ে

খেলা ডেস্ক
বাবা জিদানের সঙ্গে ছেলে লুকালুকা জিদানের ইনস্টাগ্রাম থেকে

জিনেদিন জিদান এবং ফরাসি ফুটবল যেন সমার্থক। ফ্রান্সের জার্সিতে তিনি তর্কযোগ্যভাবে সর্বকালের সেরা ফুটবলার। বিশ্বকাপজয়ী সাবেক এই মিডফিল্ডারের ছেলে লুকা জিদান সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আলজেরিয়ার হয়ে খেলার।

ফরাসি সংবাদমাধ্যম ‘লেকিপ’ জানিয়েছে, ২৭ বছর বয়সী গোলরক্ষক লুকাকে আফ্রিকার দেশটির হয়ে খেলার অনুমতি দিয়েছে ফিফা। স্পেনের দ্বিতীয় স্তরের ক্লাব গ্রানাডার হয়ে খেলেন লুকা।

তাঁর জন্ম ফ্রান্সের মার্শেইয়ে হলেও রয়েছে আলজেরিয়ার নাগরিকত্বও। তাঁর বাবা জিদান আলজেরিয়ান বংশোদ্ভূত। দাদা ইসমাইল ও দাদি মালিকা ছিলেন আলজেরিয়ান।

রিয়াল মাদ্রিদের একাডেমি থেকেই ফুটবল ক্যারিয়ার শুরু লুকার। পরে খেলেছেন স্পেনের রেসিং সান্তেন্দার, রায়ো ভায়েকানো ও আইবারে। এবার গ্রানাডায় যোগ দিয়ে চলতি মৌসুমে চার ম্যাচ খেলেছেন। লুকা ২০১৮ সালে ফ্রান্সের অনূর্ধ্ব-২০ দলে খেললেও জাতীয় দলে ডাক পাননি। ফ্রান্স জাতীয় দলের হয়ে খেলার দরজা ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণেই এখন আলজেরিয়ার হয়ে খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন লুকা।

গোলরক্ষক লুকা জিদান
লুকা জিদানের ইনস্টাগ্রাম থেকে

তবে আলজেরিয়া দলে জায়গা করে নেওয়াও লুকার জন্য সহজ হবে না। সেখানে তাঁকে প্রতিযোগিতা করতে হবে অ্যান্থনি মান্দ্রেয়া (কাঁ, ফ্রান্স), আলেক্সিস গুয়ানদুজ (এমসি আলজের, আলজেরিয়া) ও উসামা বেনবট (ইউএসএম আলজের, আলজেরিয়া) এর মতো গোলরক্ষকদের সঙ্গে। দলের আরেক অভিজ্ঞ গোলরক্ষক আলেক্সান্দ্র ওকিদজা (আইএমটি, সার্বিয়া) বর্তমানে চোটে আছেন।

আগামী অক্টোবরের শুরুতে আলজেরিয়া বিশ্বকাপ বাছাইয়ে সোমালিয়া ও উগান্ডার বিপক্ষে মাঠে নামবে। ডিসেম্বরে দলটি অংশ নেবে আফ্রিকা কাপ অব নেশনসে। লুকার তিন ভাইও ফুটবলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বা আছেন। বড় ভাই এনজো ছিলেন মিডফিল্ডার, তিনি ২৯ বছর বয়সে অবসর নিয়েছেন। অন্য দুই ভাই থিও (মিডফিল্ডার) ও এলিয়াজ (ডিফেন্ডার) বর্তমানে স্পেনের রিয়াল বেতিসে খেলছেন।

