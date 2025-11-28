ফুটবল

যুক্তরাষ্ট্রে বিশ্বকাপের ড্র অনুষ্ঠান বর্জনের ঘোষণা ইরানের

খেলা ডেস্ক
ইরান জাতীয় ফুটবল দলএএফপি

আগামী সপ্তাহে ওয়াশিংটনে অনুষ্ঠিতব্য বিশ্বকাপের চূড়ান্ত পর্বের ড্র বর্জন করার ঘোষণা দিয়েছে ইরান। যুক্তরাষ্ট্র  ইরানের প্রতিনিধিদলের কয়েকজনকে ভিসা দিতে অস্বীকার করায় এমন সিদ্ধান্ত বলে জানিয়েছে পশ্চিম এশিয়ার দেশটি।

ইরান ফুটবল ফেডারেশনের মুখপাত্র রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনকে বলেন, ‘আমরা ফিফাকে জানিয়েছি যে এই সিদ্ধান্তগুলোর সঙ্গে খেলাধুলার কোনো সম্পর্ক নেই এবং ইরানি প্রতিনিধিদলের সদস্যরা বিশ্বকাপ ড্রতে অংশ নেবে না।’

মঙ্গলবার ইরানের ক্রীড়াবিষয়ক ওয়েবসাইট ‘ভারজেশ ৩’ জানায় যে ফেডারেশনের সভাপতি মেহদি তাজসহ প্রতিনিধিদলের কয়েকজন সদস্যকে ভিসা দিতে অস্বীকার করেছে যুক্তরাষ্ট্র। বৃহস্পতিবার তাজ এই সিদ্ধান্তকে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক বলে তীব্র সমালোচনা করেন।

তাজ আরও বলেন, ‘আমরা ফিফাপ্রধান জনাব (জিয়ান্নি) ইনফান্তিনোকে জানিয়েছি যে এটি পুরোপুরি একটি রাজনৈতিক অবস্থান এবং ফিফাকে অবশ্যই যুক্তরাষ্ট্রকে এ ধরনের আচরণ থেকে বিরত থাকতে বলতে হবে।’ ভারজেশ ৩–এর তথ্য অনুযায়ী, প্রতিনিধিদলের চার সদস্যকে ৫ ডিসেম্বরের ড্রতে অংশ নেওয়ার জন্য ভিসা দেওয়া হয়েছে। সেই চারজনের মধ্যে আছেন দলের কোচ আমির ঘালেনোয়ি।  

ইরান–যুক্তরাষ্ট্রের সংকটের প্রভাব ফুটবলেও
এএফপি

এর আগে ইরান গত মার্চ মাসে ২০২৬ বিশ্বকাপে জায়গা নিশ্চিত করে। এটি হতে যাচ্ছে ফিফা বিশ্বকাপের ইরানের টানা চতুর্থ এবং সব মিলিয়ে সপ্তম অংশগ্রহণ। তবে এখন পর্যন্ত গ্রুপ পর্বের বাধা পেরোতে পারেনি দেশটি। ১৯৯৮ বিশ্বকাপে গ্রুপ পর্বের ম্যাচে যুক্তরাষ্ট্রকে ২–১ গোলে হারানোই এখন পর্যন্ত ইরানের সবচেয়ে বড় অর্জন।  

কানাডা ও মেক্সিকোর সঙ্গে ২০২৬ বিশ্বকাপের অন্যতম আয়োজক যুক্তরাষ্ট্র। চার দশকের বেশি সময় ধরে উত্তর আমেরিকার দেশটি ইরানের সঙ্গে বিরোধে জড়িয়ে আছে।

তবে এর মধ্যেও দুই দেশ উচ্চপর্যায়ের পারমাণবিক আলোচনা চালাচ্ছিল, যা এপ্রিল মাসে শুরু হয়। এই আলোচনায় মূল বিরোধ ছিল ইরানের ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণের অধিকার নিয়ে, যা তেহরান ‘অবিচ্ছেদ্য অধিকার’ হিসেবে দাবি করে।

তবে জুনের মাঝামাঝি সময়ে ইসরায়েল ইরানের ওপর নজিরবিহীন হামলা চালালে এসব আলোচনা থেমে যায়। সে সময় ১২ দিনের এক সংঘাত শুরু হয়, যাতে যুক্তরাষ্ট্রও স্বল্প সময়ের জন্য যুক্ত হয় এবং ইরানের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পারমাণবিক স্থাপনায় হামলা চালায়।

