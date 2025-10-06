ফুটবল

রেকর্ড গড়ার পর গার্দিওলা বললেন, ‘ফার্গুসন–ওয়েঙ্গারকে ডিনারের আমন্ত্রণ জানাব’

খেলা ডেস্ক
ম্যানচেস্টার সিটি কোচ পেপ গার্দিওলাএএফপি

গতকাল রাতে ব্রেন্টফোর্ডের বিপক্ষে ম্যানচেস্টার সিটির ১–০ গোলের জয়ে নতুন এক মাইলফলক গড়েছেন পেপ গার্দিওলা। এটি ছিল প্রিমিয়ার লিগে ম্যানচেস্টার সিটির হয়ে গার্দিওলার ২৫০তম জয়। তবে এই মাইফলক অন্য যেকোনো কোচের চেয়ে দ্রুততম সময়ে গড়েছেন গার্দিওলা।

এই মাইলফলক ছুঁতে গার্দিওলার লেগেছে ৩৪৯ ম্যাচ। কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে থাকা দুই কিংবদন্তি স্যার আলেক্স ফার্গুসন ও আর্সেন ওয়েঙ্গারের লেগেছে যথাক্রমে ৪০৪ ও ৪২৩টি করে ম্যাচ।

ফার্গুসন এই কীর্তি গড়েছিলেন ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের হয়ে, আর ওয়েঙ্গার আর্সেনালে। গতকালের ম্যাচ শেষে ফার্গুসন ও ওয়েঙ্গারকে ছাড়িয়ে যাওয়া নিয়ে কথা বলেছেন গার্দিওলা। জানিয়েছেন এই দুজনকে ডিনার করানোর ইচ্ছের কথাও।

আরও পড়ুন

হলান্ডের গোলে সিটির জয় এবং গার্দিওলার কীর্তি

ম্যাচ পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনে এ দুজনকে ছাড়িয়ে যাওয়া নিয়ে জানতে চাওয়া হলে গার্দিওলা হাসতে হাসতে বলেন, ‘স্যার অ্যালেক্স ফার্গুসন আর আর্সেন ওয়েঙ্গারের পাশে জায়গা পাওয়া আমার জন্য সম্মানের। আমি ওদের ভালো একটা ডিনারে আমন্ত্রণ জানাব। প্রিমিয়ার লিগ ইতিহাসের অংশ হতে পারা আনন্দের। খুব খুশি লাগছে।’

প্রিমিয়ার লিগে সবচেয়ে কম ম্যাচে ২৫০ জয়ের কীর্তি গড়েছেন পেপ গার্দিওলা

ক্লাব ও খেলোয়াড়সহ সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ জানিয়ে গার্দিওলা বলেন, ‘আমি ক্লাব, খেলোয়াড় ও বাকি সব স্টাফকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। কারণ, অনেকগুলো ম্যাচ আমাদের খুব দ্রুততম সময়ের মধ্যে খেলতে হয়েছে এবং আরও ভালোভাবেও খেলতে হয়েছে। আমি সত্যিই ভীষণ খুশি। এখন আরও ২৫০ জয়ের পথে এগিয়ে যেতে হবে!’

মৌসুমের শুরুটা ভালো না হলেও এখন ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়ানোর পথে আছে সিটি। লিগে শেষ ৪ ম্যাচের ৩টিতেই জিতেছে তারা। অন্যটিতে আর্সেনালের বিপক্ষে তাদের মাঠে ড্র করেছে।

আরও পড়ুন

একটা চিৎকার: গার্দিওলার সঙ্গে যেভাবে মিলল ১৩১ বছর আগের বিখ্যাত চিত্রকর্ম

দলের পারফরম্যান্স নিয়ে সন্তুষ্ট গার্দিওলা বলেছেন, ‘এই মাসটা নিয়ে আমি খুশি। আমরা ভালো জায়গায় আছি এবং প্রতি ম্যাচে আরও ভালো হয়ে উঠছি।’

বর্তমানে ৭ ম্যাচে ১৩ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলের ৫ নম্বরে আছে সিটি। ১৮ অক্টোবর সিটির পরের ম্যাচে এভারটনের বিপক্ষে।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
ফুটবল থেকে আরও পড়ুন