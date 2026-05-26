রদ্রিগেজ–দিয়াজদের নিয়েই কলম্বিয়ার বিশ্বকাপ দল

রদ্রিগেজ–দিয়াজদের নিয়েই কলম্বিয়ার বিশ্বকাপ দল
অসুস্থতা নিয়ে হতাশাজনক এক মৌসুম কাটানোর পরও কলম্বিয়ার বিশ্বকাপ দলে জায়গা পেয়েছেন অভিজ্ঞ হামেস রদ্রিগেজ। সাবেক এই রিয়াল মাদ্রিদ তারকা চলতি মৌসুমে মিনোসোটা ইউনাইটেডের হয়ে মেজর লিগ সকারে (এমএলএস) প্রথম ১৫ ম্যাচের মধ্যে শুরুর একাদশে খেলেছেন মাত্র ২টিতে। সব মিলিয়ে মাঠে ছিলেন ১৯৪ মিনিট। এরপরও তাঁর অভিজ্ঞতাকে গুরুত্ব দিয়েছেন কোচ নেস্তর লরেনৎজো।
গত মার্চে ফ্রান্সের কাছে কলম্বিয়ার ৩-১ গোলে হারের ম্যাচে অসুস্থতার লক্ষণ দেখা দিলে রদ্রিগেজকে হাসপাতালে নেওয়া হয়। মারাত্মক পানিশূন্যতায় ভোগায় তাঁকে তিন দিন চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে থাকতে হয়েছিল।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও যুক্তরাষ্ট্রের কিছু গণমাধ্যমে তখন গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ে, তিনি হয়তো র্যাবডোমায়োলাইসিস রোগে ভুগছেন। এটি পেশি ক্ষয়জনিত রোগ, যা প্রাণঘাতীও হতে পারে। তবে তাঁর ক্লাব জোর দিয়ে সেই দাবি নাকচ করে। ২০১৪ বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ গোলদাতার পুরস্কার গোল্ডেন বুট জেতা রদ্রিগেজ চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে মিনোসোটা ইউনাইটেডে যোগ দেন।
৩৪ বছর বয়সী রদ্রিগেজের সঙ্গে কলম্বিয়ার দলে আছেন বায়ার্ন মিউনিখের হয়ে দুর্দান্ত মৌসুম কাটানো লুইস দিয়াজ। জার্মান ক্লাবটির হয়ে ঘরোয়া ডাবল জেতার পথে ৫১ ম্যাচে ২৬ গোল ও ২৩টি অ্যাসিস্ট করেছেন দিয়াজ। অন্যদের মধ্যে কলম্বিয়ার বিশ্বকাপ দলে জায়গা পেয়েছে ক্রিস্টাল প্যালেসের দানিয়েল মুনিওস ও জেফারসন লারমা। আছেন আর্সেনালের সাবেক গোলরক্ষক ডেভিড অসপিনাও।
২০২২ বিশ্বকাপে বাছাইপর্ব পেরোতে না পারায় দর্শক হয়ে থাকতে হয়েছিল কলম্বিয়াকে। তবে এবার কনমেবল অঞ্চলের বাছাইপর্বে সরাসরি তৃতীয় হয়ে বিশ্বকাপে খেলতে যাচ্ছে দলটি।
কলম্বিয়া আগামী ১৮ জুন উজবেকিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করবে। ২৪ জুন দ্বিতীয় ম্যাচে তাদের প্রতিপক্ষ ডিআর কঙ্গো। আর ২৮ জুন গ্রুপপর্বের শেষ ম্যাচে কলম্বিয়ার প্রতিপক্ষ ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর পর্তুগাল। আগামী ১১ জুন শুরু হওয়া বিশ্বকাপ ফুটবল শেষ হবে ১৯ জুলাই।
কলম্বিয়ার বিশ্বকাপ দল
গোলরক্ষক: কামিলো ভার্গাস, আলভারো মনতেরো, দাভিদ অসপিনা
ডিফেন্ডার: দাভিনসন সানচেজ, জন লুকুমি, ইয়েরি মিনা, উইলের দিত্তা, দানিয়েল মুনিওস, সান্তিয়াগো আরিয়াস, ইয়োহান মোহিকা, দেইভার মাচাদো।
মিডফিল্ডার: রিচার্ড রিওস, জেফারসন লেরমা, কেভিন কাস্তানিও, হুয়ান কামিলো পোর্তিয়া, গুস্তাভো পুয়ের্তা, জন আরিয়াস, হোর্হে কারাসকাল, হুয়ান ফের্নান্দো কুইন্তেরো, হামেস রদ্রিগেজ, হামিন্তন কাম্পাজ।
আক্রমণভাগ: হুয়ান কামিলো হার্নান্দেস, লুইস দিয়াজ, লুইস সুয়ারেজ, কার্লোস আন্দ্রেস গোমেস, জন কর্দোবা।