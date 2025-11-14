পুসকাস পুরস্কারের লড়াইয়ে ইয়ামাল, মার্তা পুরস্কারে ফের মনোনীত মার্তা

পুসকাস পুরস্কারের লড়াইয়ে ইয়ামাল, মার্তা পুরস্কারে ফের মনোনীত মার্তা
প্রতিবছর ফুটবল–দুনিয়া অসংখ্য গোলের সাক্ষী হচ্ছে। এই গোলগুলোর বেশির ভাগই সাদামাটা। তবে এমন কিছু গোলও আছে, যা অনেক দিন মনে রয়ে যায়। লম্বা সময় পরও স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে উঠে আসে সেসব গোলের প্রসঙ্গ। তেমন কিছু চোখধাঁধানো গোল থেকেই প্রতিবছর দেওয়া হয় সেরা গোলের পুরস্কার পুসকাস ও মার্তা অ্যাওয়ার্ড।
আগে নারী ও পুরুষ ক্যাটাগরি এক করে বছরের সেরা গোলের পুরস্কার ‘পুসকাস অ্যাওয়ার্ড’ দেওয়া হতো। কিন্তু গত বছর থেকে নারীদেরকে আলাদা করে সেরা গোলের জন্য ‘মার্তা পুরস্কার’ দেওয়া হচ্ছে।
গতকাল রাতে প্রকাশ করা হয়েছে পুসকাস ও মার্তা অ্যাওয়ার্ডের সংক্ষিপ্ত তালিকাও। মজার ব্যাপার, গত বছরের মতো এবারও নিজের নামে দেওয়া পুরস্কারের সংক্ষিপ্ত তালিকায় জায়গা পেয়েছেন ব্রাজিলের কিংবদন্তি মার্তা। গতবার অবশ্য তিনি শুধু সংক্ষিপ্ত তালিকাতেই জায়গা পাননি, জিতে নিয়েছিলেন পুরস্কারও।
ফিফার দেওয়া মর্যাদাপূর্ণ এই পুরস্কারের জন্য বিবেচিত হবে গত ১১ আগস্ট ২০২৪ থেকে ২ আগস্ট ২০২৫ সালের মধ্যে করা গোলগুলো। আর উভয় বিভাগে কে পুরস্কার জিতবেন, তা নির্ধারণ করবেন ভক্ত ও বিশেষজ্ঞরা।
মনোনীত গোলগুলোর তালিকা এখন ফিফা ডটকমে দেখা ও ভোট দেওয়ার জন্য উন্মুক্ত। গত বছরের মতো দুটি পুরস্কারের বিজয়ী নির্ধারণ করা হবে সমানভাবে—৫০ শতাংশ ভক্তদের ভোট এবং ৫০ শতাংশ ফিফা লেজেন্ডস প্যানেলের ভোটের ভিত্তিতে।
ফুটবলভক্তরা ফিফা ডটকমে নিবন্ধন করে ভোট দিতে পারবেন। নিবন্ধন সম্পন্ন হলে তিনটি সেরা গোলকে ক্রমানুসারে সাজাতে পারবেন। প্রথম পছন্দের গোলকে দেওয়া হবে ৫ পয়েন্ট, দ্বিতীয় পছন্দকে ৩ পয়েন্ট এবং তৃতীয় পছন্দকে ১ পয়েন্ট।
পুসকাস পুরস্কারের জন্য যেসব গোল সংক্ষিপ্ত তালিকায় জায়গা পেয়েছে, তার মধ্যে লা লিগায় এস্পানিওলের বিপক্ষে লামিনে ইয়ামালের করা গোল আছে। বক্সের বাইরে থেকে বাঁকানো শটে অসাধারণ এক গোল করেন ইয়ামাল। বার্সেলোনার এই স্প্যানিশ তরুণ ছাড়া তালিকায় আছেন আর্সেনালের ডেক্লান রাইস—তিনি রিয়াল মাদ্রিদের বিপক্ষে ফ্রি–কিক থেকে করেছিলেন দুর্দান্ত এক গোল।
নারীদের মধ্যে নিজের নামে দেওয়া পুরস্কারের জন্য মনোনীত গোলটি মার্তা করেছিলেন গত বছরের ১৭ নভেম্বর। অরল্যান্ডো প্রাইডের হয়ে সেদিন কানসাস সিটির গোলরক্ষকসহ চারজন কাটিয়ে অসাধারণ এক গোল করেছিলেন ব্রাজিলিয়ান কিংবদন্তি। এ গোলটিই পুরস্কারের লড়াইয়ে জায়গা করে দিয়েছে তাঁকে। এখন শেষ পর্যন্ত টানা দ্বিতীয়বারের মতো নিজের নামে দেওয়া পুরস্কারটি মার্তার হাতে ওঠে কি না, সেটাই দেখার অপেক্ষা।