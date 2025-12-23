ফুটবল

ফিরে দেখা ২০২৫

নারী ফুটবলে বিদ্রোহ–ইতিহাস এবং প্রবাসী-ঢেউয়ে হামজা–আলো

মাসুদ আলম
ঢাকা
শেষ হওয়ার পথে আরেকটি বছর—২০২৫। কেমন ছিল খেলার এই বছর? ধারাবাহিক বর্ষপরিক্রমায় আজ ফিরে দেখা যাক বাংলাদেশের ফুটবল

প্রবাসীদের আগমন, স্টেডিয়ামে মানুষের ভিড় ফিরে আসা, নারী ফুটবলে বিদ্রোহ এবং প্রথমবার এশিয়ান কাপের চূড়ান্ত পর্বে খেলার ছাড়পত্র—সব মিলিয়ে ২০২৫ সাল ছিল বাংলাদেশের ফুটবলে উত্তেজনার এক বছর।

নাটক আর নতুন সম্ভাবনা ফুটবলপ্রেমী মানুষের হৃদয়ে ছড়িয়েছে নতুন উদ্দীপনা। হামজা চৌধুরীর পথ ধরে ফাহামিদুল ইসলাম, শমিত সোম, জায়ান আহমেদের আসা জাতীয় দলে নতুন শক্তি যোগ করেছে। ইংল্যান্ডের ফুটবলে খেলা হামজা বাংলাদেশের জার্সিতে ৭ ম্যাচে ৪ গোল করেছেন। তাঁকে ঘিরে তৈরি হয়েছে উন্মাদনা। কানাডার জাতীয় দলে খেলা শমিত সোম ও ইতালিতে বেড়ে ওঠা ফাহামিদুল ইসলামের আগমনও সাড়া ফেলেছে।

তবে ৪৫ বছর পর এশিয়ান কাপের চূড়ান্ত পর্বে ওঠার স্বপ্ন দেখিয়েও ব্যর্থ হয়েছে জাতীয় দল। এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে প্রথম ৪ ম্যাচে ২ ড্র, ২ হার বাংলাদেশের। পঞ্চম ম্যাচে এসেছে জয়। ঢাকায় শেখ মোরছালিনের গোলে পাওয়া জয়টি আবার ভারতের বিপক্ষে ২২ বছর পর, সেটিই বছরের সবচেয়ে আলোকিত মুহূর্ত।

দুবার সাফজয়ী মেয়েদের জাতীয় দল প্রথমবারের মতো এশিয়ান কাপের চূড়ান্ত পর্বে উঠেছে। ঋতুপর্ণার জোড়া গোলে শক্তিশালী মিয়ানমারের বিপক্ষে জয়টা হয়ে থাকবে স্মরণীয়। অনূর্ধ্ব–২০ মেয়েরাও প্রথমবারের মতো এশিয়ান কাপ নিশ্চিত করেছে। অনূর্ধ্ব-২০ মেয়েরা ঢাকায় সাফ জিতেছে। বছরের শুরুতেই কোচ পিটার বাটলারের বিরুদ্ধে ১৮ নারী ফুটবলারের বিদ্রোহ ছিল নজিরবিহীন। বাটলার পরে সাবিনা, মাসুরা, সুমাইয়া, কৃষ্ণা, সানজিদাদের বাদ দেন দল থেকে।

সংস্কার হওয়া জাতীয় স্টেডিয়ামে চার বছর পর খেলা ফিরে এসেছে। ঘরোয়া ফুটবলে মোহামেডান ২৩ বছর পর লিগ জিতেছে। শীর্ষ লিগের শিরোপার হাতবদল হলেও ঘরোয়া ফুটবলে আসেনি গুণগত কোনো পরিবর্তন। তৃণমূল ফুটবল বরাবরের মতোই রয়ে গেছে উপেক্ষিত।

হামজা–আলো

হামজা চৌধুরী বাংলাদেশের জার্সিতে খেলবেন—অনেক দিনের এ অপেক্ষার অবসান হয় ২৫ মার্চ, শিলংয়ে ভারতের বিপক্ষে এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের ম্যাচ দিয়ে। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে খেলা বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ নাগরিক হামজা বাংলাদেশের হয়ে এখন পর্যন্ত খেলেছেন ৭ ম্যাচ, গোল করেছেন ৪টি।

ইংল্যান্ডের ফুটবলে খেলা হামজা বাংলাদেশের জার্সিতে ৭ ম্যাচে ৪ গোল করেছেন
প্রথম আলো

প্রবাসী–ঢেউ

হামজা ছাড়াও এ বছর বাংলাদেশের ফুটবলে ছিল প্রবাসী–ঢেউ। অভিষেক হয়েছে কানাডা জাতীয় দলে খেলা শমিত সোম, ইতালিপ্রবাসী ফাহামিদুল ইসলাম, যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসী জায়ান আহমেদ ও ইংল্যান্ডপ্রবাসী কিউবা মিচেলের।

বিদ্রোহ ও ইতিহাস

জানুয়ারির শেষ সপ্তাহে কোচ পিটার বাটলারের বিরুদ্ধে সংবাদ সম্মেলনে বিদ্রোহের কথা জানান নারী ফুটবল দলের খেলোয়াড়েরা।
প্রথম আলো

নারী ফুটবলের জন্য বছরটি ছিল অম্লমধুর। ৩০ জানুয়ারি আনুষ্ঠানিক এক সংবাদ সম্মেলন করে কোচ পিটার বাটলারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ঘোষণা দেন নারী ফুটবল দলের ১৮ খেলোয়াড়।

এ বছরই আবার বাছাইপর্ব উতরে প্রথমবারের মতো এশিয়ান কাপের মূল পর্বে ওঠে নারী জাতীয় দল। প্রথমবারের মতো অনূর্ধ্ব–২০ এশিয়ান কাপের মূল পর্বেও জায়গা করে নেয় মেয়েরা।

সাফল্য

সাফ অনূর্ধ্ব–২০ নারী চ্যাম্পিয়নশিপের চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ
শামসুল হক

জুলাই মাসে সাফ অনূর্ধ্ব–২০ নারী ফুটবলে নেপালকে হারিয়ে শিরোপা জেতে বাংলাদেশ। টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার জেতেন মোসাম্মৎ সাগরিকা।

ব্যর্থতা

মেয়েদের সাফল্যের পাশে পুরুষ দল নিয়ে একটা আক্ষেপও আছে। ১৯৮০ সালের পর এবার আবার এশিয়া কাপের মূল পর্বে খেলার স্বপ্ন দেখছিল বাংলাদেশ। কিন্তু হামজা–শমিতদের নিয়ে গড়া সাম্প্রতিক সময়ের সবচেয়ে শক্তিশালী দল নিয়েও সেই স্বপ্ন পূরণ হয়নি।

২২
প্রায় দুই যুগ পর ভারতের বিপক্ষে জয় পেয়েছে বাংলাদেশ ফুটবল দল। ২২ বছর পর ১৮ নভেম্বর ঢাকার জাতীয় স্টেডিয়ামে শেখ মোরছালিনের গোলে ভারতকে বাংলাদেশ হারিয়েছে ১–০ গোলে। ভারতের বিপক্ষে এর আগে বাংলাদেশের সর্বশেষ জয়টি ছিল ২০০৩ সালে।
দুই কোচ

পিটার বাটলার

বাংলাদেশ নারী ফুটবল দলের প্রধান কোচ পিটার বাটলার
শামসুল হক

সাবিনা খাতুনদের বিদ্রোহের বিষয় নিয়ে আলোচিত নারী ফুটবল দলের এই কোচ। সিনিয়র খেলোয়াড়দের বাদ দেওয়ার কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এরপরও প্রথমবারের মতো দলকে নিয়ে গেছেন এশিয়ান কাপের চূড়ান্ত পর্বে।

হাভিয়ের কাবরেরা

বাংলাদেশ ফুটবল দলের কোচ হাভিয়ের কাবরেরা
বাফুফে

বাংলাদেশ ফুটবল দলের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশিবার ডাগআউটে দাঁড়ানো কোচের একাদশ নির্বাচন ও কৌশল নিয়ে পক্ষে–বিপক্ষে তুমুল আলোচনা হয়েছে বছরজুড়ে।

২৩
২৩ বছর পর দেশের শীর্ষ লিগের শিরোপা জিতেছে মোহামেডান। ঐতিহ্যবাহী দলটি সর্বশেষ শীর্ষ লিগ জিতেছিল ২০০২ সালে।
১৮
দেড় যুগ পর ঘরোয়া ফুটবলে ডাবল হ্যাটট্রিক। যেটি পেয়েছেন রহমতগঞ্জের ঘানাইয়ান ফরোয়ার্ড স্যামুয়েল বোয়াটেং।

নতুন

ঘরোয়া ফুটবলে যোগ হয়েছে নতুন নিয়ম। প্রথমবার সার্কভুক্ত দেশগুলোর ফুটবলারদের দেশি ফুটবলার হিসেবে ছাড়পত্র।

ফেরা

চার বছর পর জাতীয় স্টেডিয়ামে ফিরেছে ফুটবল।

