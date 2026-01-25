আর্সেনালের শিরোপা স্বপ্নে এবার ইউনাইটেডের ধাক্কা
লিভারপুলের পর নটিংহাম ফরেস্টের সঙ্গে ড্র। টানা দুই ড্রয়ের পর এবার আর্সেনালের শিরোপা জয়ের স্বপ্নে বড় ধাক্কা দিল ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। আর্সেনালকে আজ তাদেরই মাঠে হারিয়ে দিয়েছে তারা ৩-২ গোলে।
এমিরেটস স্টেডিয়ামে নাটকীয় এক ম্যাচে লিসান্দ্রো মার্তিনেজের আত্মঘাতী গোলে এগিয়ে যায় আর্সেনাল। তবে বিরতির আগে ব্রায়ান এমবুয়েমো সমতা ফেরান। দ্বিতীয়ার্ধে প্যাট্রিক দরগুর অসাধারণ শটে লিড নেয় ইউনাইটেড। শেষ দিকে মিকেল মেরিনোর গোলে আর্সেনাল এক পয়েন্ট বাঁচানোর আশা জাগালেও শেষ হাসি হাসে অতিথিরাই। শেষ দিকে মাথিউস কুনহার দুর্দান্ত গোলেই জয় নিশ্চিত করে ইউনাইটেড।
এই হারের পর শীর্ষে থাকা আর্সেনালের সঙ্গে দ্বিতীয় স্থানে থাকা ম্যানচেস্টার সিটি ও তৃতীয় অ্যাস্টন ভিলার সঙ্গে ব্যবধান নেমে এসেছে ৪ পয়েন্টে। ২৩ ম্যাচ শেষে আর্সেনালের পয়েন্ট এখন ৫০। সমান ম্যাচ খেলে সিটির পয়েন্ট ৪৬, অ্যাস্টন ভিলারও তাই। টানা দুই ম্যাচে দুই বড় শিকার করে (ম্যানচেস্টার সিটি ও আর্সেনালকে হারিয়ে) ৩৮ পয়েন্ট নিয়ে চতুর্থ স্থানে আছে ইউনাইটেড।
ম্যাচের শুরুতেই আর্সেনাল চাপ তৈরি করে এবং ২৯ মিনিটে তার ফল পায়। চাপের মধ্যে বল বিপদমুক্ত করতে যাওয়া মার্তিনেজের গোড়ালিতে লেগে বল জালে ঢুকে যায়।
৩৭ মিনিটে আর্সেনালের রক্ষণের ভুল ইউনাইটেডকে সমতায় ফেরার সুযোগ করে দেয়। আর্সেনালের এক খেলোয়াড়ের দুর্বল ব্যাকপাস কেড়ে নিয়ে গোলকিপার ডেভিড রায়াকে কাটিয়ে গোল করেন এমবুয়েমো।
বিরতির পাঁচ মিনিট পরই এগিয়ে যায় ইউনাইটেড। ব্রুনো ফার্নান্দেজের পাস পেয়ে দরগু প্রথম স্পর্শেই ২০ গজ দূর থেকে জোরালো শটে বল জালে পাঠান। হ্যান্ডবলের আবেদন উঠলেও ভিএআর গোলই বহাল রাখে।
৮৪ মিনিটে সাকার কর্নার থেকে বল জালে পাঠিয়ে আর্সেনালকে ম্যাচে ফেরান মিকেল মেরিনো। কিন্তু তাদের সেই আনন্দ স্থায়ী হয়নি। ৮৭ মিনিটে ২৫ গজ দূর থেকে চোখধাঁধানো শটে ইউনাইটেডের জয়সূচক গোলটি করেন কুনহা।