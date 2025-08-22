বার্সেলোনার বিশেষ অনুরোধে রাজি উয়েফা

বার্সেলোনার বিশেষ অনুরোধে রাজি উয়েফা
লা লিগার প্রথম তিন ম্যাচই বার্সেলোনাকে খেলতে হচ্ছে প্রতিপক্ষের মাঠে। সাধারণত চ্যাম্পিয়ন দলের জন্য এমনটা দেখা যায় না। তবে মাঠ–সংকটের কারণে বার্সেলোনাকে সেটাই করতে হচ্ছে। দুই বছর পর এবার সংস্কারকৃত ক্যাম্প ন্যুতে ফেরার কথা ছিল। কিন্তু নতুন মৌসুম শুরু হলেও মাঠ এখনো খেলার জন্য প্রস্তুত নয়।
শুধু লা লিগা নয়, বার্সা নাকি চ্যাম্পিয়নস লিগের প্রথম ম্যাচও ক্যাম্প ন্যুতে আয়োজন করতে পারবে না। সে কারণেই ইউরোপিয়ান ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা উয়েফাকে বিশেষ অনুরোধ করেছে ক্লাবটি। কাতালোনিয়ার জনপ্রিয় ক্রীড়াবিষয়ক রেডিও অনুষ্ঠান টট কস্তা জানিয়েছে, বার্সার সেই অনুরোধ মেনে নিয়েছে উয়েফা।
টট কস্তার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আগামী মাসে ২০২৫–২৬ মৌসুমে চ্যাম্পিয়নস লিগ শুরু করবে হ্যান্সি ফ্লিকের দল। শুরুতে আশা করা হয়েছিল, স্পটিফাই ক্যাম্প ন্যুর সংস্কারকাজ এর মধ্যে শেষ হবে। তখন ইউরোপীয় প্রতিযোগিতায় নিজেদের প্রথম হোম ম্যাচ প্রিয় মাঠেই খেলবে বার্সা।
কিন্তু কাজ শেষ হওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ হয়ে আসায় ক্লাব সভাপতি হোয়ান লাপোর্তা ও তাঁর সহকর্মীরা উয়েফার কাছে আবেদন করেন মৌসুমের প্রথম ম্যাচটা যেন প্রতিপক্ষের মাঠে খেলার সুযোগ দেওয়া হয়। সাধারণত চ্যাম্পিয়নস লিগের ফিকশ্চার আগে থেকেই চূড়ান্ত থাকে। তাই কোনো ক্লাবের বিশেষ অনুরোধে পরিবর্তন হওয়া বিরল ঘটনা।
প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, ‘চ্যাম্পিয়নস লিগের প্রথম ম্যাচটি বার্সেলোনাকে বাইরে খেলার অনুমতি দিয়েছে উয়েফা। এর ফলে ক্লাবটি নিজেদের হোম ভেন্যু প্রস্তুত করার জন্য কিছুটা সময় পাবে।’
নির্মাণকাজের কারণে ২০২৩ সাল থেকে টানা দুই মৌসুম ক্যাম্প ন্যু ছাড়াই খেলছে বার্সেলোনা। অলিম্পিক স্টেডিয়াম ছিল তাদের ‘অস্থায়ী ঘর’। লক্ষ্য ছিল, ২০২৪ সালের নভেম্বরে ক্যাম্প ন্যুতে ফেরা। কিন্তু সেই সময়সীমা পেরিয়ে গেছে অনেক আগেই। ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারি, তারপর মে—দুই তারিখই পেছাতে হয়েছে। এখন সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় ভাগে ক্যাম্প ন্যুতে ফেরা নিয়েই আশাবাদী ক্লাবটি।