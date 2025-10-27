প্রথমার্ধে ৩–১ গোলে পিছিয়ে বাংলাদেশ

প্রথমার্ধে ৩–১ গোলে পিছিয়ে বাংলাদেশ
র্যাঙ্কিংয়ে ৫১ ধাপ এগিয়ে থাকা থাইল্যান্ডের (৫৩তম) বিপক্ষে প্রথম ম্যাচে ৩-০ গোলে হেরেছিল বাংলাদেশ (১০৪তম)। আজ দ্বিতীয় প্রীতি ম্যাচে প্রথমার্ধের খেলা শেষে ৩-১ গোলে পিছিয়ে আছে পিটার বাটলারের দল। বাংলাদেশের হয়ে একমাত্র গোলটি করেছেন শামসুন্নাহার জুনিয়র।
ব্যাংককের অ্যানিভার্সারি স্টেডিয়ামে প্রথম মিনিট থেকেই আক্রমণ করে থাইল্যান্ড। বারবার বাংলাদেশের রক্ষণ ভেঙে গোল উদ্যাপন করে স্বাগতিকেরা। বাংলাদেশ প্রথম গোল হজম করে ১২ মিনিটে। কোচ বাটলারের সাজানো হাইলাইন ডিফেন্স তছনছ করে স্কোরলাইন ১-০ করেন থাইল্যান্ডের অধিনায়ক সাওয়ালাক পেংগাম।
এর আগে পঞ্চম মিনিটে থাইল্যান্ডের আরেকটি আক্রমণ পোস্ট ছেড়ে রুখেছেন গোলকিপার রুপনা চাকমা। ১৬ মিনিটে বাঁ প্রান্ত ধরে একাই বল নিয়ে ছোটেন ঋতুপর্ণা চাকমা। শেষ পর্যন্ত নিজেদের অর্ধে তাঁকে আটকায় থাই ডিফেন্ডাররা। এর ঠিক চার মিনিট পর ফ্রি-কিক পেয়েও কাজে লাগাতে পারেননি বাংলাদেশের মেয়েরা।
২৩ মিনিটে আবারও বাংলাদেশের রক্ষণের দুর্বলতার সদ্ব্যবহার করে থাইল্যান্ড। মাঝমাঠ থেকে লম্বা শটে বাড়ানো বল গোলকিপার রুপনার মাথার ওপর দিয়ে জালে জড়ান জিরাপর্ন মংকোলডি। এক মিনিট পর একই রকম আক্রমণ পোস্ট ছেড়ে ঠেকিয়েছেন রুপনা।
২৯ মিনিটে এক গোল শোধ করে বাংলাদেশ। কর্নার থেকে নেওয়া মারিয়া মান্দার শটে মাথা ঠুকেই উদ্যাপনে মাতেন শামসুন্নাহার জুনিয়র। এক গোল হজম করলেও থাইল্যান্ডের আক্রমণে ভাটা পড়েনি। ৩৪ মিনিটে আরও একবার বাংলাদেশের রক্ষণ দেয়াল টপকে যায় তারা। শামসুন্নাহার সিনিয়র ও আফঈদা খন্দকারের বাধা পেরিয়ে তৃতীয় গোলটি করেন প্রতিপক্ষ ফুটবলার ম্যাডিসন ক্যাস্টিন।