সৌরভের জোড়া গোলে ফাইনালে মোহামেডান

ফেডারেশন কাপ
সৌরভের জোড়া গোলে ফাইনালে মোহামেডান
কুমিল্লার শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত স্টেডিয়ামে তখন টানটান উত্তেজনা। ঘড়ির কাঁটা ৯০ মিনিট পার করে যোগ করা সময়ের দিকে ছুটছে। স্কোরবোর্ডে ১–১ সমতা। ঠিক সেই মুহূর্তেই সৌরভ দেওয়ানের ঝলক। উজবেক মিডফিল্ডার মোজাফফরভের নিখুঁত কর্নার থেকে বল পেয়ে দারুণ এক শটে ব্রাদার্সের জাল কাঁপিয়ে দেন এই মোহামেডান ফরোয়ার্ড। ততক্ষণে সাদা-কালো শিবির উদ্যাপনে মাতোয়ারা। ম্যাচের নায়ক সৌরভকে ঘিরে চলে সতীর্থদের জয়োল্লাস। তাঁর জোড়া গোলেই তো আজ ব্রাদার্স ইউনিয়নকে হারিয়ে ফেডারেশন কাপের ফাইনালে পা রাখল ঐতিহ্যবাহী ক্লাবটি।
আগামী ১৯ মে কিংস অ্যারেনায় শিরোপার লড়াইয়ে মোহামেডানের মুখোমুখি হবে বসুন্ধরা কিংস।
ম্যাচের শুরুটা অবশ্য ছিল বেশ সাবধানী। দুই দলই একে অপরকে মেপে নিচ্ছিল। তবে সময় গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে আক্রমণের ধার বাড়ায় মোহামেডান। ৩৮ মিনিটে প্রথম ব্রেকথ্রু আসে রহমত মিয়ার লম্বা থ্রো থেকে। বক্সে থাকা এলি কেকে মাথা ছুঁয়ে বল বাড়িয়ে দেন, আর সেখান থেকে দারুণ এক হেডে গোল করে দলকে লিড এনে দেন সৌরভ।
প্রথমার্ধেই ব্যবধান বাড়ানোর সুযোগ পেয়েছিল মোহামেডান, কিন্তু আরিফের ক্রস থেকে সৌরভের হেড এবার লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। অন্যদিকে ব্রাদার্সও কম যায়নি। স্যামুয়েল চিগোজি বা শায়েক দোস্তরা মোহামেডানের রক্ষণভাগে ভীতি ছড়ালেও ফিনিশিংয়ের অভাবে গোল পাননি।
বিরতির পর ম্যাচে ফেরার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে ব্রাদার্স। দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকেই একের পর এক আক্রমণে মোহামেডান রক্ষণকে ব্যস্ত করে তোলে তারা। ৪৮ মিনিটে আলমগীর গাজীর শট রুখে দিয়ে মোহামেডানকে রক্ষা করেন গোলকিপার সুজন। তবে ব্রাদার্সের অপেক্ষার অবসান ঘটে ৭৪ মিনিটে। অধিনায়ক জামাল ভূঁইয়ার দুর্দান্ত এক ফ্রি-কিক সরাসরি জালে জড়ালে সমতায় ফেরে গোপীবাগের ক্লাবটি। এটি ছিল এবারের মৌসুমে জামালের প্রথম গোল।
ম্যাচ যখন সমতার দিকে এগোচ্ছিল, তখনই দৃশ্যপটে আবার সৌরভ দেওয়ানের আবির্ভাব। শেষ মুহূর্তের সেই গোলেই নিশ্চিত হয় মোহামেডানের জয়। এই জয়ের ফলে ফেডারেশন কাপে ১৭ বারের মতো ফাইনালে নাম লেখাল মোহামেডান। টুর্নামেন্টের ইতিহাসে এখন পর্যন্ত ১১ বার শিরোপা জিতেছে তারা। পুরো টুর্নামেন্টেই দুর্দান্ত ছন্দে থাকা সৌরভ দেওয়ান চলতি আসরে ছয়টি গোল করলেন।
গ্রুপ পর্ব থেকে কোয়ালিফায়ার পর্যন্ত চড়াই-উতরাই পেরিয়ে আসা মোহামেডান এখন শেষ হাসি হাসার অপেক্ষায়। ডাগআউটে থাকা কোচ আর মাঠে থাকা খেলোয়াড়দের চোখে এখন শুধুই ১২তম শিরোপার স্বপ্ন। মোহামেডানের ঐতিহ্য আর সৌরভের ছন্দ—দুইয়ে মিলে কিংস অ্যারেনায় এক জমজমাট ফাইনালের আভাসই পাওয়া যাচ্ছে।