মাদ্রিদ মন্তব্যেই শাস্তি? এনজোকে নিষিদ্ধ করায় চেলসির সমালোচনা এজেন্টের

মাদ্রিদ মন্তব্যেই শাস্তি? এনজোকে নিষিদ্ধ করায় চেলসির সমালোচনা এজেন্টের
ভবিষ্যৎ নিয়ে এক মন্তব্যের জেরে আর্জেন্টাইন মিডফিল্ডার এনজো ফার্নান্দেজকে দুই ম্যাচের জন্য নিষিদ্ধ করেছে চেলসি। তবে ক্লাবের এই সিদ্ধান্তকে ‘অন্যায্য’ বলে তীব্র সমালোচনা করেছেন ফার্নান্দেজের এজেন্ট ও আর্জেন্টিনার সাবেক মিডফিল্ডার হাভিয়ের পাস্তোরে।
এফএ কাপের কোয়ার্টার ফাইনালে আজ রাতে পোর্ট ভ্যালের মুখোমুখি হবে চেলসি। এরপর ১২ এপ্রিল ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে তাদের প্রতিপক্ষ ম্যানচেস্টার সিটি। নিষেধাজ্ঞার কারণে চেলসির এ দুটি ম্যাচে খেলতে পারবেন না ফার্নান্দেজ।
২০২২ বিশ্বকাপ জয়ের পর ২০২৩ সালের জানুয়ারিতে বেনফিকা থেকে রেকর্ড ১২ কোটি ১০ লাখ ইউরো ট্রান্সফার ফিতে চেলসিতে যোগ দেন ফার্নান্দেজ। চুক্তির মেয়াদ ছিল সাড়ে আট বছর। কিন্তু পরিস্থিতি এখন যেদিকে গড়িয়েছে, তাতে চেলসিতে ফার্নান্দেজ কত দিন থাকবেন, সেই প্রশ্নও তুলেছেন পাস্তোরে।
গত সপ্তাহে ফার্নান্দেজ জানান, বিশ্বকাপের পর তিনি নিজের ‘বিকল্পগুলো’ খতিয়ে দেখবেন। স্পেনে বসবাসের ইচ্ছার কথাও প্রকাশ করেছিলেন ফার্নান্দেজ।
সংবাদমাধ্যম ‘দ্য অ্যাথলেটিক’কে পাস্তোরে বলেন, ‘এই শাস্তি সম্পূর্ণ অন্যায্য। তাকে নিষিদ্ধ করার পেছনে প্রকৃত কারণ বা যৌক্তিকতা নেই। এনজো ব্যাপারটা বুঝতে পারছে না।’
পাস্তোরে আরও বলেন, ‘এনজো কোনো ক্লাবের নাম নেয়নি, চেলসি ছাড়ার কথাও বলেনি। সে শুধু মাদ্রিদ শহরের কথা উল্লেখ করেছে, কারণ তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল ভবিষ্যতে ইউরোপের কোন শহরে সে থাকতে পছন্দ করবে।’
পাস্তোরে এরপর ইঙ্গিত দেন, চুক্তির মেয়াদ বাড়ানোর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় চেলসি হয়তো ক্ষুব্ধ হয়ে আছে। ক্লাবটি এনজোকে প্রাপ্য মূল্যায়ন করছে না বলেও অভিযোগ করেন তিনি। চেলসিকে হুমকির সুরে পাস্তোরে এরপর বলেন, ‘বিশ্বকাপের পর আমাদের পরিকল্পনা হলো চেলসির সঙ্গে আবারও আলোচনায় বসা। যদি কোনো সমঝোতা না হয়, তবে আমরা অন্য বিকল্পগুলো ভেবে দেখব।’
চ্যাম্পিয়নস লিগে পিএসজির কাছে হারের পর স্টামফোর্ড ব্রিজে নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন ফার্নান্দেজ। এর কয়েক দিন পর আর্জেন্টিনার চ্যানেল ‘স্পাইডারকার্প’-এ অন্য কোন শহরে থাকতে পছন্দ করবেন—এমন প্রশ্নে এনজোর উত্তর ছিল, ‘মাদ্রিদ...আমি মাদ্রিদ শহরকে খুব পছন্দ করি। এটা অনেকটা বুয়েনস এইরেসের মতোই।’
ফার্নান্দেজের ‘মাদ্রিদ’ উল্লেখকে সম্ভাব্য ট্রান্সফার ইঙ্গিত হিসেবে দেখেছে চেলসি। যা স্পষ্ট হয় শুক্রবার চেলসি কোচ লিয়াম রোজেনিওর কথায়। তিনি বলেন, ‘আমরা এনজোর সঙ্গে কথা বলেছি এবং একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছি। শনিবার (পোর্ট ভেলের বিপক্ষে) এবং আগামী রোববার ম্যানচেস্টার সিটির বিপক্ষে ম্যাচে তাকে পাওয়া যাবে না। এনজোর মতো একজনের কাছ থেকে এমন মন্তব্য আসাটা হতাশাজনক।’