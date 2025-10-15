রোনালদোর রেকর্ডের রাতে বিশ্বকাপ নিশ্চিত করল ইংল্যান্ড
বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ম্যাচে হাঙ্গেরির বিপক্ষে রেকর্ড-গড়া জোড়া গোল করেছেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। কিন্তু রোনালদোর জোড়া গোলও নিশ্চিত করতে পারেনি পর্তুগালের বিশ্বকাপ। ২-২ গোলের ড্রয়ে অপেক্ষায় থাকতে হচ্ছে পর্তুগালকে।
রোনালদোরা না পারলেও ইউরোপের প্রথম দেশ হিসেবে গতকাল রাতেই বিশ্বকাপ নিশ্চিত করেছে ইংল্যান্ড। যারা লাটভিয়াকে উড়িয়ে দিয়েছে ৫-০ গোলে। জয় পেয়েছে চাপে থাকা ইতালিও। ইসরায়েলকে ‘আজ্জুরি’রা হারিয়েছে ৩-০ গোলে। আর ৪-০ গোলের দারুণ জয়ে বিশ্বকাপের আরও কাছে পৌঁছে গেল স্পেন।
রোনালদোর রেকর্ডের পরও অপেক্ষায় পর্তুগাল
হাঙ্গেরির বিপক্ষে জিতলেই বিশ্বকাপ নিশ্চিত। এমন সমীকরণে মাঠে নেমে শুরুতেই ধাক্কা খায় পর্তুগাল। ম্যাচের ৮ মিনিটে আতিলা সালাইয়ের গোলে পিছিয়ে পড়ে তারা। তবে ২২ মিনিটে ও প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে গোল করে পর্তুগালকে লিড এনে দেন রোনালদো। একপর্যায়ে মনে হচ্ছিল এই ব্যবধান ধরে রেখেই হয়তো বিশ্বকাপের তীরে নোঙর ফেলবে পর্তুগিজরা।
যদিও শেষ পর্যন্ত তা হয়নি। ম্যাচের যোগ করা সময়ে দমিনিক সোবোসলাইয়ের গোলে পর্তুগালকে রুখে দেয় হাঙ্গেরি। ২-২ গোলের এ ড্রয়ে এখন বিশ্বকাপ নিশ্চিত করার জন্য অপেক্ষা করতে হচ্ছে পতুর্গালকে। ‘এফ’ গ্রুপে ৪ ম্যাচে পর্তুগালের পয়েন্ট ৩ জয় ও এক ড্রয়ে ১০। সমান ম্যাচে হাঙ্গেরির পয়েন্ট ৫। পর্তুগালই আছে গ্রুপের শীর্ষে।
পর্তুগালের বিশ্বকাপ টিকিট নিশ্চিত না হলেও রোনালদো জোড়া গোলে আরেকটি অনন্য উচ্চতা স্পর্শ করলেন। এখন বিশ্বকাপ বাছাইয়ে এককভাবে সবচেয়ে বেশি গোল রোনালদোর। এত দিন পর্যন্ত এ তালিকায় যৌথভাবে সবার ওপরে ছিলেন রোনালদো এবং গুয়াতেমালা ও মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) কিংবদন্তি ফুটবলার কার্লোস রুইজ। দুজনের গোল ছিল ৩৯। কিন্তু আজ গোল করে রোনালদো ছাড়িয়ে গেলেন রুইজকে। বিশ্বকাপ বাছাইয়ে এখন ৪০ পেরোনো রোনালদোর গোল ৫১ ম্যাচে ৪১টি। আর সব মিলিয়ে রোনালদোর গোল এখন ৯৪৮।
সবার আগে ইংল্যান্ড
রিগায় লাটভিয়াকে হারিয়ে ২০২৬ বিশ্বকাপে জায়গা নিশ্চিত করেছে ইংল্যান্ড। ‘থ্রি লায়ন্স’রা ইউরোপ অঞ্চল থেকে বিশ্বকাপ নিশ্চিত করা প্রথম দলও বটে। লাটভিয়ার বিপক্ষে জিতলেই নিশ্চিত বিশ্বকাপ। এমন সমীকরণের ম্যাচে ১৩৭ নম্বর র্যাংঙ্কিধারী দলটিকে পাত্তাই দেয়নি ইংলিশরা। উড়িয়ে দিয়েছে ৫-০ গোলে। ইংল্যান্ডের জয়ে জোড়া গোল করেছেন হ্যারি কেইন। একটি করে গোল করেছেন আন্থনি গর্ডন ও এবেরেচি এজে। আর অন্য গোলটি ছিল আত্মঘাতী।
বিশ্বকাপ বাছাইয়ের পুরোটা সময় অসাধারণ নৈপুণ্য দেখিয়েছে ইংল্যান্ড। গ্রুপ ‘কে’ থেকে দুই ম্যাচ হাতে রেখে বিশ্বকাপ নিশ্চিত করার পথে এখন পর্যন্ত ৬ ম্যাচের প্রতিটিতে জিতেছে ইংলিশরা। এই ৬ ম্যাচে সব মিলিয়ে ১৮ গোল করলেও হজম করেনি একটিও।
মিটিমিটি জ্বলছে ইতালির আশা
২০২৬ বিশ্বকাপে সরাসরি জায়গা পাওয়ার ক্ষীণ আশা টিকিয়ে রেখেছে ইতালি। উদিনেতে গ্রুপ ‘আই’–এর ম্যাচে ইসরায়েলকে ৩-০ গোলে হারিয়েছে তারা। যদিও উদিনেসের মাঠে তাদের খেলা খুব একটা সন্তোষজনক ছিল না। এমনকি উদিনেসের ২৫ হাজার আসনবিশিষ্ট স্টাদিও ফ্রিউলিতে উপস্থিত ছিলেন মাত্র ৯ হাজার দর্শক। এ ম্যাচে জেনারো গাত্তুসোর দল বড় ব্যবধানে জিতলেও দলের পারফরম্যান্স সমর্থকদের সন্তুষ্ট করতে পারেনি।
এ ম্যাচ জিতে ইতালির পয়েন্ট এখন ৬ ম্যাচে ১৫। গ্রুপ ‘আই’–এ তাদের অবস্থান দ্বিতীয়। অন্যদিকে ৬ ম্যাচের সব কটিতে জিতে শীর্ষে থাকা নরওয়ের পয়েন্ট ৬ ম্যাচে ১৮। এখন সরাসরি বিশ্বকাপ খেলতে হলে ইতালিকে নিজেদের হাতে থাকা দুই ম্যাচে জেতার পাশাপাশি তাকিয়ে থাকতে নরওয়ের হারের দিকেও।
আরও কাছে স্পেন
গ্রুপ ‘ই’–এর ম্যাচে বুলগেরিয়াকে ৪-০ গোলে উড়িয়ে দিয়ে বিশ্বকাপের কাছে পৌঁছে গেল স্পেন। স্পেনের জয়ে জোড়া গোল করেছেন মিকেল মেরিনো। একটি গোল করেছে মিকেল অয়রাজাবাল ও অন্য গোলটি আত্মঘাতী। এটি বিশ্বকাপ বাছাইয়ে স্পেনের টানা চতুর্থ জয়।
এ চার ম্যাচে এখন পর্যন্ত ১৫ গোল করেছে স্প্যানিশরা, কিন্তু একটিও গোল হজম করেনি। এরপরও গতকাল রাতে স্পেনের বিশ্বকাপ নিশ্চিত হয়নি জর্জিয়ার বিপক্ষে তুরস্কের জয়ের কারণে। অর্থাৎ কাগজে-কলমে তুরস্ক এখনো শীর্ষস্থান দখলের লড়াইয়ে আছে। চার ম্যাচে ৯ পয়েন্ট নিয়ে তারা এখন দ্বিতীয় স্থানে।