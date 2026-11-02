নিরাপত্তা উদ্বেগের মধ্যে এএফসি চ্যাম্পিয়নস লিগের স্কোয়াডে নেই রোনালদো

নিরাপত্তা উদ্বেগের মধ্যে এএফসি চ্যাম্পিয়নস লিগের স্কোয়াডে নেই রোনালদো
এএফসি চ্যাম্পিয়নস লিগের ম্যাচ খেলতে উজবেকিস্তান গেছে আল নাসর। তবে দলের সঙ্গে যাননি ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। আজ রাতে তাশখন্দে স্বাগতিক দেশটির ক্লাব পাকতাকোরের বিপক্ষে ম্যাচে পর্তুগিজ মহাতারকাকে ছাড়াই খেলতে হবে আল নাসরকে।
রোনালদো ছাড়াও স্কোয়াডে রাখা হয়নি কিংসলে কোমান ও মোহামেদ সিমাকানকে। কোচ আঙ্গে পোস্তেকোগলু জানিয়েছেন, ম্যাচের চাপ ও দীর্ঘ ভ্রমণের ধকল বিবেচনায় এই তিন খেলোয়াড়কে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে। তবে নিরাপত্তাশঙ্কার কারণেই পর্তুগিজ মহাতারকাকে তাশখন্দে নেওয়া হয়নি বলে জানিয়েছে ইএসপিএন।
ইয়েমেনের হুতি বিদ্রোহীদের হামলার আশঙ্কায় সৌদি আরবের নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ রয়েছে। গত সপ্তাহে সৌদি আরবের ক্লাব আল নাসরের বিপক্ষে এএফসি চ্যাম্পিয়নস লিগের ম্যাচ খেলতে রিয়াদে যেতে অস্বীকৃতি জানায় সংযুক্ত আরব আমিরাতের ক্লাব আল ওয়াসল। পরে ম্যাচটি স্থগিত করে এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশন (এএফসি)।
এর আগে গত ১২ অক্টোবর রিয়াদে আল নাসরের একটি ম্যাচও ক্ষেপণাস্ত্র হামলার খবরের পর এক ঘণ্টা পিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সৌদি আরবের নিরাপত্তা পরিস্থিতির প্রভাব পড়তে পারে আগামী বছরের এশিয়ান কাপ আয়োজনেও। ৭ জানুয়ারি সৌদি আরবে শুরু হওয়ার কথা টুর্নামেন্টটির।
জাপান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সুয়েনাসা মিয়ামোতো নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে সৌদি আরবে টুর্নামেন্ট আয়োজন সহজ হবে না। তবে এএফসি সভাপতি শেখ সালমান বিন ইব্রাহিম আল খলিফা জানিয়েছেন, নভেম্বরের শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা হবে। প্রয়োজন হলে টুর্নামেন্ট এক বছর পিছিয়ে ২০২৮ সালে আয়োজনেরও সুযোগ রয়েছে।
এদিকে এএফসি চ্যাম্পিয়নস লিগের পশ্চিম অঞ্চলের পয়েন্ট তালিকায় ভালো অবস্থানে নেই আল নাসর। পাঁচ সৌদি ক্লাবের মধ্যে তাদের অবস্থান সবার নিচে, নবম। প্রথম এশিয়ান শিরোপার লক্ষ্যে থাকা দলটির জন্য তাই পাকতাকোরের বিপক্ষে ম্যাচটি গুরুত্বপূর্ণ।
গত বৃহস্পতিবার আল খুলুদের বিপক্ষে হ্যাটট্রিক করে এক হাজার গোলের আরও কাছে পৌঁছে গেছেন রোনালদো। দলে আরেকটি ম্যাচ খেলতে নামলেও ৯৮৫ গোল নিয়ে আপাতত রিয়াদেই অবস্থান করতে হচ্ছে তাঁকে।