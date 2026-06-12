বালের্দির জায়গায় আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ দলে সেনেসি

বালের্দির জায়গায় আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ দলে সেনেসি
অবশেষে জানা গেল আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ দলে লেওনার্দো বালের্দির বদলি খেলোয়াড়ের নাম। মাত্রই টটেনহাম হটস্পারে যোগ দেওয়া মার্কোস সেনেসিকে চোটের কারণে ছিটকে যাওয়া বালের্দির জায়গায় নেওয়া হয়েছে। গতকাল আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন নিশ্চিত করেছে ২৯ বছর বয়সী সেনেসিকে দলে নেওয়ার খবর।
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ক্লাব বোর্নমাউথের হয়ে সদ্য সমাপ্ত মৌসুমে দুর্দান্ত পারফর্ম করেছেন সেন্টার ব্যাক পজিশনে খেলা সেনেসি। ক্লাবের ইতিহাস নতুন করে লেখায় অন্যতম মূল কারিগর ছিলেন তিনি। তাঁর ওপর ভর করেই আগামী মৌসুমে প্রথমবারের মতো ইউরোপীয় ক্লাব প্রতিযোগিতার টিকিট কেটেছে বোর্নমাউথ।
তবে ইউরোপা লিগে খেলার হাতছানি থাকা সত্ত্বেও ক্লাবের নতুন চুক্তির প্রস্তাব ফিরিয়ে দেন সেনেসি। বল-প্লেয়িং এই ডিফেন্ডার ফ্রি ট্রান্সফারে বেছে নিয়েছেন টটেনহাম হটস্পারকে, যারা গত মৌসুমে প্রিমিয়ার লিগে কোনোমতে রেলিগেশন এড়াতে পেরেছিল।
আগামী ১৬ জুন কানসাস সিটিতে আলজেরিয়ার মুখোমুখি হয়ে নিজেদের শিরোপা ধরে রাখার মিশন শুরু করবে আর্জেন্টিনা।