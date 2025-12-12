মেসির ভারত সফর: ৭০ ফুট উচ্চতার ভাস্কর্য, কনসার্ট, প্রীতি ম্যাচসহ আরও যা যা থাকছে
ভারতজুড়ে এখন সাজসাজ রব। আজ রাতে দেশটিতে পা রাখবেন আর্জেন্টিনার কিংবদন্তি ফুটবলার লিওনেল মেসি। বাংলাদেশ সময় রাত ২টায় কলকাতায় পৌঁছাবেন বিশ্বকাপজয়ী এই কিংবদন্তি। মেসির আগমন ঘিরে পুরো ভারত এখন ফুটবলের রঙে রেঙেছে। আগামীকাল মেসি শুরু করবেন ‘জিও এটি ট্যুর অব ইন্ডিয়া ২০২৫’।
কলকাতা থেকে হায়দরাবাদ, মুম্বাই থেকে দিল্লি—পুরো ভারতকে মেসি পরিণত করতে যাচ্ছেন এক বিশাল ফুটবল উৎসবে। তাঁর এ মেগা ট্যুর নিয়ে থাকছে তারকাখচিত আয়োজন ও চমক। মেসির ঐতিহাসিক এ সফরের বিস্তারিত এখানে তুলে ধরা হলো।
ঐতিহাসিক ভাস্কর্য
মেসির এবারের ভারত সফর সাধারণ কোনো ভ্রমণ নয়। ফুটবল মাঠে অসংখ্য রেকর্ড গড়া মেসি ভারত সফর দিয়েও গড়তে যাচ্ছেন নতুন এক রেকর্ড। মেসির আগমন উপলক্ষে কলকাতার লেক টাউনে উন্মোচন করা হবে মেসির ৭০ ফুট উচ্চতার বিশাল এক ভাস্কর্যের, যা কোনো ফুটবলারের সবচেয়ে উঁচু প্রতিকৃতি হিসেবে সরাসরি নাম লেখাতে যাচ্ছে গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে।
আট বছর আগে একই স্থানে দিয়েগো ম্যারাডোনা নিজেই তাঁর প্রতিকৃতি উন্মোচন করেছিলেন। এখন সেই কাতারে যোগ দিতে যাচ্ছেন মেসিও। ইন্টার মায়ামি তারকা নিজেই তাঁর প্রতিকৃতি উন্মোচন করবেন বলে জানিয়েছে সংবাদমাধ্যমগুলো।
কলকাতা, ১৩ ডিসেম্বর
রাত ২টা: মেসির আগমন
সকাল ১০টা–বেলা ১১টা: বিশেষ অতিথিদের সাক্ষাৎ
বেলা ১১টা–১১টা ৪৫ মিনিট: যুব ভারতী স্টেডিয়ামে ভার্চ্যুয়াল প্রতিকৃতি উদ্বোধন
বেলা ১১টা ৪৫ মিনিট–১১টা ৫৫ মিনিট: যুব ভারতীতে মেসির আগমন
দুপুর ১২টা: যুব ভারতীতে শাহরুখ খানের আগমন
দুপুর ১২টা ৩০ মিনিট: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সৌরভ গাঙ্গুলীর আগমন
দুপুর ১২টা ৩০ মিনিট–বেলা ১টা: প্রীতি ম্যাচ ও অন্যান্য অনুষ্ঠান
বেলা ২টা ৩০ মিনিট: হায়দরাবাদের উদ্দেশে যাত্রা
হায়দরাবাদ, ১৩ ডিসেম্বর
সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট: রাজীব গান্ধী স্টেডিয়ামে ফুটবল ম্যাচ, যেখানে অংশ নেবেন মেসি ও তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী রেভান্ত রেড্ডি। সন্ধ্যায় মেসিকে সম্মান জানিয়ে থাকছে কনসার্টের আয়োজন।
মুম্বাই, ডিসেম্বর ১৪
বিকেল ৪টা: ক্রিকেট ক্লাব অব ইন্ডিয়ায় প্যাডেল কাপে অংশগ্রহণ
বিকেল ৪টা ৩০ মিনিট: সেলিব্রিটি ফুটবল ম্যাচ
বিকেল ৫টা ৩০ মিনিট: ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠান। এরপর চ্যারিটি ফ্যাশন শো
নয়াদিল্লি, ১৫ ডিসেম্বর
ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে সাক্ষাৎ
বেলা ২টা: অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠান, যেখানে মিনার্ভা একাডেমির খেলোয়াড়দের সম্মাননা প্রদান করা হবে
সন্ধ্যা ৭টা: বিদায় নেবেন মেসি
এটি মেসির ভারতে দ্বিতীয় সফর। তিনি এর আগে ২০১১ সালে ভারতে এসেছিলেন, তখন আর্জেন্টিনা দল ভেনেজুয়েলার বিপক্ষে একটি প্রীতি ম্যাচ খেলছিল সল্টলেক স্টেডিয়ামে। সেই ম্যাচে মেসির অ্যাসিস্টে নিকোলাস ওতামেন্দির গোলে আর্জেন্টিনা জিতেছিল ১–০ গোলে।