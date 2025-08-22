সাফ অনূর্ধ্ব-১৭
ভারতের কাছে হেরে গেল বাংলাদেশ
সাফ অনূর্ধ্ব-১৭ নারী চ্যাম্পিয়নশিপে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে ভারতের কাছে ২-০ গোলে হেরেছে বাংলাদেশ।
আজ থিম্পুর চাংলিমিথাং স্টেডিয়ামে প্রথমার্ধেই এক গোলে পিছিয়ে পড়েন আলপি-অর্পিতারা। দ্বিতীয়ার্ধে বাংলাদেশ মাঝে মধ্যে আক্রমণ করলেও বেশির ভাগ সময়ই প্রতিপক্ষের আক্রমণ ঠেকিয়ে পার করেছে। এর মধ্যে ভারতও স্কোরলাইন ২-০ করে নেয়।
আগের দিন সহকারী কোচ আবুল হোসেন বলেছিলেন ভারতের সঙ্গে ভুল করতে চায় না বাংলাদেশ। কিন্তু মাঠে সেই ভুলটাই হলো। কোচ মাহবুবুর রহমানের কৌশলও হলো প্রশ্নবিদ্ধ। ভারতের মতো দারুণ ছন্দে থাকা দলের সঙ্গে হাইলাইন ডিফেন্স দাঁড় করানোর মাসুল দিতে হলো দুই গোলে হেরে।
বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৭ নারী ফুটবল দলের পাঁচ ম্যাচের জয়যাত্রা থেমে গেল এ হারে। শেষবার বাংলাদেশ হেরেছিল ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে, অস্ট্রেলিয়ার কাছে ৪-০ গোলে।
ভারতের বিপক্ষে আজকের আগে বাংলাদেশের মেয়েরা সর্বশেষ খেলেছিল ২০২৪ সালে সাফ অনূর্ধ্ব-১৬ পর্যায়ে। যেখানে গ্রুপ পর্বে তারা ভারতকে হারিয়েছিল ৩-১ গোলে আর ফাইনালে টাইব্রেকারে।
শুক্রবার ম্যাচের ১৪ মিনিটেই গোল হজম করে বাংলাদেশ। মাঝমাঠ থেকে বল কেড়ে নেন ভারতের এক ফুটবলার। এরপর বাংলাদেশের তিন খেলোয়াড়কে ড্রিবল করে ডি-বক্সের সামনে পাস দেন। সেই পাস ধরে চমৎকার শটে বাংলাদেশের জালে বল পাঠান ভারতের পার্ল ফার্নান্দেস। বাংলাদেশের গোলকিপার ইয়ারজান বেগম চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু পারেননি সেই শট রুখতে।
এক গোল হজমের পর বাংলাদেশ চেষ্টা করে যায় ম্যাচে সমতা ফেরাতে। গোল হজম করার পরও লড়াই ছাড়েনি বাংলাদেশ। কয়েকটি ভালো আক্রমণ গড়েছিল। ৩৬ মিনিটে ফাতেমা আক্তারের কর্নার থেকে হেড নিলেও লক্ষ্যে রাখতে পারেননি আলপি আক্তার।
বিরতির পর গোল শোধ তো দূরের কথা, উল্টো আরেক গোল হজম করতে হয়। ৭৬ মিনিটে আলিশার কর্নার থেকে নিখুঁত ভলিতে জাল কাঁপান ভারতের বনিপিলা শুলাই।
নেপালকে ৭-০ গোলে উড়িয়ে এবারের সাফ অনূর্ধ্ব-১৭ টুর্নামেন্ট শুরু করেছে ভারত। আর বাংলাদেশ তাদের প্রথম ম্যাচে ভুটানকে হারিয়েছে ৩-১ গোলে। তাতে দুই জয়ে টেবিলের শীর্ষে থাকা ভারতের অর্জন ৬ পয়েন্ট।
বাংলাদেশের তৃতীয় ও চতুর্থ ম্যাচ ২৪ ও ২৭ আগস্ট নেপালের সঙ্গে। ২৯ আগস্ট আবার ভুটানের মুখোমুখি হবে তাঁরা। আর ৩১ আগস্ট টুর্নামেন্ট শেষ হবে ভারত ম্যাচ দিয়ে।
চার দেশের (বাংলাদেশ, ভারত, ভুটান ও নেপাল) এই টুর্নামেন্টে খেলা হচ্ছে ডাবল লিগ পদ্ধতিতে। সবচেয়ে বেশি পয়েন্ট পাওয়া দল হবে চ্যাম্পিয়ন। পয়েন্ট সমান হলে দেখা হবে মুখোমুখি লড়াইয়ের ফল, তারপর গোলপার্থক্য।