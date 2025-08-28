অনূর্ধ্ব-২৩ এশিয়ান কাপ বাছাই
প্রথম ম্যাচে থাকবেন না ফাহামিদুল
আগামী মাসে ভিয়েতনামে অনুষ্ঠেয় অনূর্ধ্ব–২৩ এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের প্রথম ম্যাচেই স্বাগতিকদের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ। কিন্তু এই ম্যাচে খেলবেন না ইতালিপ্রবাসী ফাহামিদুল ইসলাম। আজ জাতীয় স্টেডিয়ামে অনূর্ধ্ব–২৩ দলের অনুশীলনের আগে সাংবাদিকদের এ তথ্য জানিয়েছেন কোচ সাইফুল বারী।
এশিয়ান বাছাইয়ে বাংলাদেশ আছে ‘সি’ গ্রুপে। ভিয়েতনাম ছাড়া গ্রুপে অন্য দুই প্রতিপক্ষ ইয়েমেন ও সিঙ্গাপুর। টুর্নামেন্টে অংশ নিতে আগামীকাল রাতে দেশ ছাড়ার কথা বাংলাদেশ দলের। তার আগে দলের সর্বশেষ অবস্থা নিয়ে কোচ বলেছেন, ‘ফাহামিদুলকে আমরা প্রথম থেকে না পেলেও পরের দুটি ম্যাচে পাব। সে যখন আসবে, কোনো অনুশীলন সেশন না করেই ম্যাচ খেলাটা বাস্তবসম্মত হবে না। ফাহামিদুল এলে অবশ্যই আমাদের শক্তি বাড়বে, তবে সেটা পরের দুই ম্যাচে।’
এবার বাছাই খেলছে এশিয়ার ৪৪ দেশ। এগারো গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন ও সেরা চার রানার্সআপ আগামী বছর সৌদি আরবে মূল পর্বে খেলবে। সাইফুল বারীও চোখ রাখছেন সেদিকে, ‘আমাদের চূড়ান্ত পর্বে খেলার সুযোগ রয়েছে। প্রথম ম্যাচটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সিঙ্গাপুর ও ইয়েমেনের খেলা পর্যালোচনা করেছি। তারা যেহেতু প্রথম দিনই ম্যাচ খেলবে, আরও বিশ্লেষণ করার সুযোগ পাব।’
গ্রুপ সেরা হওয়ার আশা ফরোয়ার্ড শেখ মোরছালিনেরও, ‘আমরা তিনটি ম্যাচই জিততে চাই। পরের পর্বে খেলার জন্যই আমরা ভিয়েতনাম যাচ্ছি। দলের সবাই উজ্জীবিত।’
টুর্নামেন্টকে সামনে রেখে কদিন আগে বাহরাইনে ১২ দিনের ক্যাম্প করেছে বাংলাদেশ দল। ৩ সেপ্টেম্বর প্রথম ম্যাচে যুবাদের প্রতিপক্ষ ভিয়েতনাম। ৬ সেপ্টেম্বর ইয়েমেন আর ৯ সেপ্টেম্বর সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে খেলবে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব–২৩ দল।