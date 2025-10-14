শেষ মুহূর্তে পয়েন্ট খোয়াল বাংলাদেশের মেয়েরা

শেষ মুহূর্তে পয়েন্ট খোয়াল বাংলাদেশের মেয়েরা
আর তো বেশি সময় নয়, ৯০ মিনিট হতে মাত্র ১ মিনিটই বাকি। এরপর কয়েক মিনিটের যোগ করা সময়। ব্যস, এটুকু সময় ঠেকিয়ে রাখতে পারলেই তো জয়। কিন্তু বাংলাদেশের মেয়েরা পারলেন না, ৮৯ মিনিটে গোল খেয়ে বসলেন। সেই গোল খেয়ে মেয়েদের অনূর্ধ্ব-১৭ এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে নিজেদের প্রথম ম্যাচে স্বাগতিক জর্ডানের বিপক্ষে জিততে জিততেও পয়েন্ট খোয়াল বাংলাদেশ। এগিয়ে গিয়েও ম্যাচ ড্র করল ১-১ গোলে। ১৭ অক্টোবর একই মাঠে চায়নিজ তাইপের মুখোমুখি হবে কোচ সাইফুল বারীর দল।
জর্ডানের আকাবা স্টেডিয়ামে গতকাল ম্যাচের তৃতীয় মিনিটেই এগিয়ে যায় বাংলাদেশ। মামনি চাকমার ফ্রি-কিক প্রতিপক্ষের রক্ষণদেয়ালে লেগে দিক পাল্টায়, সেই দিক পাল্টানো বলকে দারুণ হেডে জর্ডানের জালে জড়ান সৌরভী। গত আগস্টে ভুটানে অনুষ্ঠিত সাফ অনূর্ধ্ব-১৭ উইমেন্স চ্যাম্পিয়নশিপে সাত গোল করেছিলেন এই ফরোয়ার্ড। এ ছাড়া কদিন আগে দুবাইয়ে প্রস্তুতি ম্যাচে সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিপক্ষে জোড়া গোল করেন তিনি।
এক গোল হজমের পর খানিকটা সতর্ক হয়ে যায় জর্ডান। রক্ষণে মনোযোগ দেওয়ার পাশাপাশি সুযোগ তৈরির চেষ্টাও করে যায়। বাংলাদেশ অবশ্য একই ছন্দ ধরে রেখে নিয়মিত আক্রমণ করে। ৩০–৩৫ মিনিটের মধ্যে দুটি কর্নার পায় বাংলাদেশ। কিন্তু জর্ডানের জমাট রক্ষণের কারণে তা গোলে পরিণত করতে পারেননি পূর্ণিমা মারমা-আলপি আলফি আক্তাররা। ৪০ মিনিটে বাংলাদেশের আরেকটি আক্রমণ রুখে দেন প্রতিপক্ষের ডিফেন্ডাররা।
বিরতিতে যাওয়ার আগে আবারও ফ্রি–কিক পায় বাংলাদেশ। আক্রমণ থামাতে গিয়ে বক্সের বাইরে সৌরভীকে ফাউল করেন জর্ডানের এক ফুটবলার। সেই ফ্রি–কিক থেকে নেওয়া মামনি চাকমার শট পোস্টের পাশ দিয়ে চলে যায়। দ্বিতীয়ার্ধে বাংলাদেশ একাধিক আক্রমণ করেও ব্যবধান আর বাড়াতে পারেনি, উল্টো ৮৯ মিনিটে জর্ডানের মিরা চমৎকার এক গোল করে ম্যাচে সমতা ফেরান।
মূল আসরের আগে এ মাসের শুরুর দিকে সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইয়ে দুই প্রস্তুতি ম্যাচেই জয় পায় বাংলাদেশ। প্রথমটিতে মেয়েরা সিরিয়াকে হারায় ২–০ গোলে। পরের ম্যাচে সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিপক্ষে ৩–০ গোলে জেতে।
এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে ‘এইচ’ গ্রুপে বাংলাদেশের সঙ্গে জর্ডান ছাড়াও আছে চায়নিজ তাইপে। গ্রুপসেরা হতে পারলেই মূল পর্বে খেলার সুযোগ পাবে বাংলাদেশ। আগামী এপ্রিলে চীনে হবে এশিয়ান কাপ। ১২ দলের সেই লড়াইয়ে আয়োজক হিসেবে এরই মধ্যে জায়গা নিশ্চিত করেছে চীন। এ ছাড়া গত বছর ইন্দোনেশিয়ায় অনুষ্ঠিত এশিয়ান কাপের চ্যাম্পিয়ন উত্তর কোরিয়া, রানার্সআপ জাপান এবং তৃতীয় হওয়া দক্ষিণ কোরিয়ারও সরাসরি খেলবে মূল পর্বে। তাদের সঙ্গী হবে বাছাইপর্ব খেলা আট গ্রুপের শীর্ষ দলগুলো।