ভিএআর বন্ধ থাকতেই পেনাল্টি, ইয়ামালের গোলে বেঁচে গেল বার্সা

ভিএআর বন্ধ থাকতেই পেনাল্টি, ইয়ামালের গোলে বেঁচে গেল বার্সা
ম্যাচে গোল হয়েছে দুটি। প্রথমটি বার্সেলোনার, ৪০তম মিনিটে যা করেছেন লামিনে ইয়ামাল। দ্বিতীয়টি রায়ো ভায়েকানোর, ৬৭তম মিনিটে করেছেন ফ্রান পেরেজ। গতকাল রাতে লা লিগায় ভায়েকানোর বিপক্ষে ১-১ ড্রয়ে মৌসুমে প্রথমবার পয়েন্ট ভাগাভাগি করেছে বার্সেলোনা।
তবে সমতায় শেষ হওয়া ম্যাচে দিন শেষে আলোচনায় ভিএআর (ভিডিও অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারি)। ভায়েকানোর মাঠ এস্তাদিও দি ভায়েকাসে অনুষ্ঠিত এ ম্যাচে ভিএআর ঠিকঠাক কাজ করেনি। যে প্রতিষ্ঠান লা লিগায় ভিএআর পরিচালনা করে থাকে, তারা বলেছে ম্যাচের প্রথম ৪৫ মিনিটে ভিএআর কাজ করেনি। তবে পরের অর্ধে ঠিকঠাক ছিল।
যে অর্ধেক সময়ে ভিএআর কাজ করেনি, সেই সময়েই পেনাল্টি থেকে গোল করেছে বার্সেলোনা। ভিএআর থাকলে বার্সেলোনা পেনাল্টি পেত কি না, এ নিয়েই যত আক্ষেপ স্বাগতিক ভায়েকানোর।
ম্যাচের ৩৯তম মিনিটে ভায়েকানোর ডিফেন্ডার পেপ চাভারিয়া বার্সেলোনার ইয়ামালকে বক্সের মধ্যে ফাউল করলে পেনাল্টির বাঁশি বাজান রেফারি। সাধারণত, রেফারি সিদ্ধান্ত দিলেও ভিএআর ঘটনা যাচাই করে দেখে। অনেক সময় রেফারি নিজেই ভিএআরের সাহায্য নিয়ে সিদ্ধান্ত জানান।
এ ক্ষেত্রে রেফারি মাতেও ফেরেরের ভিএআরের সাহায্য নেওয়ার সুযোগ ছিল না। রেফারির পেনাল্টি সিদ্ধান্তের সময় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করতে দেখা যায় ভায়েকানো কোচ ইনিও পেরেজকে। অসন্তোষ প্রকাশ করেন গ্যালারিতে থাকা স্বাগতিক দর্শকও।ইয়ামাল পেনাল্টি থেকে গোল করে দলকে এগিয়ে দেন।
শেষ পর্যন্ত রেফারির যাচাইবিহীন ওই পেনাল্টি সিদ্ধান্ত বার্সেলোনাকে এনে দিয়েছে এক পয়েন্ট। যদিও সেটি পেনাল্টি ছিল না, এমনটা দাবি করেননি ভায়েকানো কোচ পেরেজও।
ম্যাচশেষে ডিএজেডএনকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, ‘যারা ফুটবল খেলেছে, তারা সবাই জানে ভিএআর এখন খেলোয়াড়, রেফারি এবং সহকারী রেফারিদের ওপর কতটা প্রভাব ফেলে। (ভিএআরের কারণে) এটা এখন ভিন্ন এক খেলা। হতে পারে এটা পেনাল্টি ছিল, আমি জানি না।’
পেরেজ এটাও স্বীকার করেন যে এই সমস্যা তাঁর ক্লাবের ‘ত্রুটির কারণে’ও হতে পারে। তিনি পরামর্শ দেন, ভবিষ্যতে ভিএআর কাজ না করলে খেলা যেন স্থগিত করা হয়।
এ দিকে ম্যাচ শেষে ভায়েকানো-বার্সেলোনা ম্যাচের ভিএআর বিভ্রাট নিয়ে একটি বিবৃতি দিয়েছে লা লিগায় প্রযুক্তিটি পরিচালনায় যুক্ত কোম্পানি মিডিয়াপ্রো। প্রতিষ্ঠানটি বলেছে, ‘পুরো কারিগরি দল চেষ্টা করার পরেও প্রথমার্ধে পরিষেবাটি পুরোপুরি ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়নি, তবে দ্বিতীয়ার্ধে এটি পুনরায় চালু করা হয় এবং স্বাভাবিকভাবে কাজ করেছে। ঘটনার কারণ খুঁজে বের করতে মিডিয়াপ্রো কাজ করছে।’
এই মুহূর্তে লা লিগায় পয়েন্ট তালিকায় ৩ ম্যাচে ৭ পয়েন্ট নিয়ে চতুর্থ স্থানে আছে বার্সেলোনা। সমান পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে ভিয়ারিয়াল। তিন ম্যাচের সব কটিতে জিতে ৯ পয়েন্ট নিয়ে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানে আছে যথাক্রমে রিয়াল মাদ্রিদ ও অ্যাথলেটিক ক্লাব। বার্সেলোনার পরের ম্যাচ ১৪ সেপ্টেম্বর ভ্যালেন্সিয়ার বিপক্ষে।