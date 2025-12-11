দুই ম্যাচ করে নিষিদ্ধ রিয়ালের তিন খেলোয়াড়

দুই ম্যাচ করে নিষিদ্ধ রিয়ালের তিন খেলোয়াড়
লা লিগায় গত রোববার রাতে সেল্তা ভিগোর বিপক্ষে ২-০ গোলে হারে রিয়াল মাদ্রিদ। এই ম্যাচে লাল কার্ড দেখেন রিয়ালের তিন খেলোয়াড়। লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন দুই ডিফেন্ডার ফ্রান গার্সিয়া ও আলভারো ক্যারেরাস। শেষ বাঁশি বাজার পর বেঞ্চ থেকে লাল কার্ড দেখেন এনদ্রিক। লা লিগার শৃঙ্খলা কমিটি গতকাল শাস্তিস্বরূপ এনদ্রিক, ক্যারেরাস ও দানি কারবাহালকে এই প্রতিযোগিতায় দুই ম্যাচ করে নিষিদ্ধ করে।
চোটের কারণে কারবাহাল এই ম্যাচ খেলেননি। তিনি বেঞ্চে ছিলেন। ম্যাচ শেষে স্টেডিয়ামের টানেলে রেফারিদের অসম্মান করার অভিযোগে তাঁকে দুই ম্যাচের নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়। এনদ্রিক নিষেধাজ্ঞা পান রেফারিদের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানানোয়। ক্যারেরাস রেফারিদের প্রতি অবজ্ঞা ও অসম্মানজনক আচরণের জন্য এই শাস্তি পেয়েছেন।
সেদিন ম্যাচের ৬৪ মিনিটে দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন রিয়ালের লেফট ব্যাক ফ্রান গার্সিয়া। যোগ করা সময়ে লাল কার্ড দেখেন ক্যারেরাস। হারের পর রিয়াল কোচ জাবি আলোনসো রেফারির প্রতি ক্ষোভ ঝাড়েন, ‘রেফারিং ভালো লাগেনি আমার।’
স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম ‘মার্কা’ জানিয়েছে, রেফারি আলেহান্দ্রো কুইন্তেরো তাঁর ম্যাচ প্রতিবেদনে জানিয়েছেন, খুব অল্প সময়ের মধ্যে দুটি ফাউল করায় ফ্রান গার্সিয়াকে দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখানোর পর ম্যাচের উত্তেজনা বেড়ে যায়। একদম শেষ দিকে রদ্রিগো, ফেদে ভালভের্দে ও ক্যারেরাস ক্ষোভ ঝেড়ে ম্যাচকে আরও উত্তপ্ত করে তোলেন। শেষ বাঁশি বাজার পর এনদ্রিক ম্যাচের চতুর্থ অফিশিয়ালের প্রতি তেড়ে যান। বেঞ্চের সতীর্থরা এ সময় তাঁকে থামান। ম্যাচ শেষে টানেলে কারবাহাল রেফারি কুইন্তেরোকে অপমানসূচক কথা বলে উল্লেখ করা হয়েছে প্রতিবেদনে।
লা লিগায় আগামী রোববার আলাভেসের মাঠে নামবে রিয়াল। এই ম্যাচে এনদ্রিক, ক্যারেরাস, ফ্রান গার্সিয়া ও কারবাহালকে পাবেন না কোচ জাবি আলোনসো। গার্সিয়া লাল কার্ড দেখায় এমনিতেই এক ম্যাচ নিষেধাজ্ঞার কারণে এই ম্যাচে খেলতে পারবেন না। বাকি তিন খেলোয়াড়কে আলাভেস ম্যাচের পাশাপাশি ২১ ডিসেম্বর সেভিয়ার বিপক্ষেও মাঠের বাইরে থাকতে হবে। ১৬ ম্যাচে ৪০ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে থাকা বার্সেলোনার সঙ্গে ৪ পয়েন্ট ব্যবধানে পিছিয়ে দুইয়ে রিয়াল।
আলোনসোর দলের সময়টা মোটেও ভালো যাচ্ছে না। চ্যাম্পিয়নস লিগে গতকাল রাতে ঘরের মাঠে ম্যানচেস্টার সিটির বিপক্ষে ২-১ গোলে হারে রিয়াল। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে সর্বশেষ ৮ ম্যাচের মাত্র ২টিতে জিতেছে আলোনসোর দল।