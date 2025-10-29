আল নাসরের বিদায়, ১৩টি টুর্নামেন্টে খেলেও শিরোপাহীন রোনালদো

আল নাসরের বিদায়, ১৩টি টুর্নামেন্টে খেলেও শিরোপাহীন রোনালদো
সৌদি কিংস কাপে গতকাল রাতে শেষ ষোলোয় আল ইত্তিহাদের কাছে ২-১ গোলে হেরে বিদায় নিয়েছে আল নাসর। আল আওয়াল পার্কে অনুষ্ঠিত এ ম্যাচে ইত্তিহাদের হয়ে প্রথম গোলটি করেন করিম বেনজেমা। রিয়াল মাদ্রিদের সাবেক সতীর্থের এ সাফল্যের দিনে গোল পাননি আল নাসর তারকা ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো।
শুধু রোনালদো নন, আল নাসরের সাদিও মানে ও হোয়াও ফেলিক্সের জন্য ম্যাচটি মোটেও ভালো অভিজ্ঞতা বয়ে আনেনি। ৪৯ মিনিটে আহমেদ আল-জুলায়দান লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়ার পর ১০ জনে পরিণত হয় আল ইত্তিহাদ। এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারেননি রোনালদো-ফেলিক্সরা। পাঁচটি শট নিয়ে একটি পোস্টে রাখতে পারেন রোনালদো। দলটির হয়ে একমাত্র গোলটি এসেছে অ্যাঞ্জেলো গ্যাব্রিয়েলের কাছ থেকে। আর বেনজেমা ছাড়া ইত্তিহাদের হয়ে গোল করেছেন হুসেম আওয়ার।
২০২৩ সালের জানুয়ারিতে আল নাসরে অভিষেক রোনালদোর। সে বছর আরব ক্লাব চ্যাম্পিয়নস কাপ জিতলেও সেটি ফিফা স্বীকৃত টুর্নামেন্ট নয়। পর্তুগিজ কিংবদন্তি এ পর্যন্ত ১৩টি অফিশিয়াল টুর্নামেন্টে আল নাসরের হয়ে খেলেও ক্লাবকে কোনো শিরোপা জেতাতে পারেননি। আল নাসরের হয়ে এ পর্যন্ত তিনবার ফাইনালে খেলে সব কটিই হেরেছেন।
সৌদি প্রো লিগে ২০২২-২৩ ও ২০২৩-২৪ মৌসুমে দ্বিতীয় হয় আল নাসর। গত মৌসুমে হয়েছে তৃতীয়। এবারের মৌসুমে অবশ্য ৬ ম্যাচে ১৮ পয়েন্ট নিয়ে এখন পর্যন্ত তালিকার শীর্ষে আল নাসর। গত মৌসুমে এশিয়ান চ্যাম্পিয়নস লিগ টুতে সেমিফাইনালে খেলাই ছিল এ প্রতিযোগিতায় আল নাসরের হয়ে রোনালদোর সর্বোচ্চ সাফল্য। যদিও সৌদি ক্লাবটির হয়ে রোনালদোর পারফরম্যান্স বেশ ভালো। এবারের মৌসুমসহ এ পর্যন্ত চার মৌসুমে আল নাসরের হয়ে রোনালদোর গোলসংখ্যা ১২০ ম্যাচে ১০৬।
রোনালদো অবশ্য আশা হারানোর মানুষ নন। কিংস কাপ থেকে বিদায় নেওয়ার প্রায় ঘণ্টাখানেক পর রোনালদোর এক্স হ্যান্ডলে লেখা হয়, ‘আমরা একসঙ্গে দৃঢ়তা নিয়ে দাঁড়াই, শিখি ও সামনে এগিয়ে যাই।’
আল নাসর ২০২৫-২৬ এশিয়ান চ্যাম্পিয়নস লিগে খেলার যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি, অর্থাৎ এ মৌসুমে ক্লাবের হয়ে বড় শিরোপা জয়ের মতো একটি আসরই আছে রোনালদোর সামনে—সৌদি প্রো লিগ। লিগে এ পর্যন্ত ৬ ম্যাচের সব কটি জিতে সঠিক পথেই আছে আল নাসর। লিগে এ পর্যন্ত ৬ ম্যাচে ৬ গোল করার পাশাপাশি একটি গোল বানিয়েছেন রোনালদো। এ মৌসুমে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ৯ ম্যাচে ৭টি গোল করেছেন রিয়াল মাদ্রিদ, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ও জুভেন্টাস মাতানো কিংবদন্তি।