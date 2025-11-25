রোনালদো–মেসি: বাইসাইকেল কিকে গোল করায় কে এগিয়ে

রোনালদো–মেসি: বাইসাইকেল কিকে গোল করায় কে এগিয়ে
৪০ পেরিয়েও ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো যেন ক্লান্তিহীন এক তরুণ। মাঠে নামলেই গোল করছেন, করাচ্ছেন, দলকে জেতাচ্ছেন। কদিন আগেই বিস্ময় ছড়িয়ে বাইসাইকেল কিকে করলেন অবিশ্বাস্য এক গোল।
রোনালদোর চেয়ে দুই বছরের ছোট লিওনেল মেসিও কম যান না। ম্যাচের পর ম্যাচে জাদু দেখাচ্ছেন। গত সোমবার ভোরে ইন্টার মায়ামির হয়ে তিনটি অ্যাসিস্ট করে উঠে গেছেন ফুটবল ইতিহাসে অ্যাসিস্ট তালিকার যৌথভাবে শীর্ষে, বসেছেন ফেরেঙ্ক পুসকাসের পাশে।
দুজনের মধ্যে কে কাকে ছাড়িয়ে যাবেন—এই লড়াই চলছে বহুদিন ধরে। বাইসাইকেল কিকে গোল করার পরিসংখ্যানে অবশ্য রোনালদো এগিয়ে। তাঁর গোলের সংখ্যা ৪, মেসির মাত্র ১।
বাইসাইকেল কিকে গোল করার জন্য রোনালদো বিখ্যাত হলেও, প্রথম গোলটি করতে তাঁকে অপেক্ষা করতে হয়েছে ২০১৬ সাল পর্যন্ত। ফারো আইল্যান্ডের বিপক্ষে পর্তুগালের ১–০ গোলের জয়ে সেই গোলটি করেন তিনি। তবে আসল খ্যাতি এনে দেয় দ্বিতীয় বাইসাইকেল কিকে করা গোলটি। বলা যায়, সেই গোলেই বাইসাইকেল কিকের প্রতীক হয়ে ওঠেন রোনালদো।
২০১৮ সালে রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে চ্যাম্পিয়নস লিগের কোয়ার্টার ফাইনালের প্রথম লেগে জুভেন্টাসের বিপক্ষে রোনালদো করেন সেই গোল। ম্যাচটি রিয়াল জেতে ৩–০ ব্যবধানে। দানি কারভাহালের অ্যাসিস্ট থেকে রোনালদো শূন্যে উঠে ৭ ফুট ৯ ইঞ্চি উচ্চতা থেকে শটে সেই আইকনিক গোলটি করেন।
তৃতীয় বাইসাইকেল কিকে করা গোলটি আসে এ বছরের শুরুতে। জাতীয় দলের হয়ে পোল্যান্ডের বিপক্ষে ৫–১ ব্যবধানে জয়ের ম্যাচে করেন সেই গোল। সেদিন বাইসাইকেল কিক ছাড়াও জোড়া গোল করেছিলেন ‘সিআর সেভেন’।
চতুর্থ ও শেষ বাইসাইকেল কিকে করা গোলটি আসে গত রোববার রাতে। ম্যাচের ৯৬ মিনিটে শরীরকে শূন্যে তুলে পিঠ মাটির দিকে রেখে হঠাৎ লাফিয়ে কাঁচির ফলার মতো পা বাড়িয়ে শট নেন। গোল!
রোনালদোর বিপরীতে মেসির বাইসাইকেল কিকে গোল এখনো মাত্র একটি। পিএসজির হয়ে ক্লেরমঁর বিপক্ষে লিগ আঁর ম্যাচে করেছিলেন সেই গোল। বক্সের বাইরে থেকে বাড়ানো বল বুক দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করে বাইসাইকেল কিকে গোল করেন আর্জেন্টাইন মহাতারকা। সেটিই এখন পর্যন্ত তাঁর একমাত্র বাইসাইকেল কিকের গোল।