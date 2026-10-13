হুতি বিদ্রোহীদের হামলার শঙ্কার রাতে রোনালদোর গোল
রিয়াদে আল–আওয়াল পার্কে নিরাপত্তার কারণে ম্যাচটি নির্ধারিত সময়ে শুরু হয়নি। হুতি বিদ্রোহীদের রিয়াদ অভিমুখে ছোড়া একাধিক ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিহত ও ধ্বংস করার কথা জানায় সৌদি নেতৃত্বাধীন সামরিক জোট। এরপর সৌদি নাগরিক সুরক্ষা বাহিনী নিরাপত্তা সতর্কবার্তা জারি করলে ম্যাচ এক ঘণ্টা পিছিয়ে দেওয়া হয়। গতকাল রাতে রিয়াদে অন্তত তিনটি বিকট বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায়।
আল-আওয়াল পার্কে গ্যালারিতে হাতে গোনা অল্প কিছু দর্শক খেলা শুরুর অপেক্ষায় নিজ নিজ আসনে বসে ছিলেন। দুই দলের খেলোয়াড়েরাও অপেক্ষায় ছিলেন মাঠে। পরে স্টেডিয়ামে স্পিকারে পরিস্থিতি নিরাপদ বলে ঘোষণা দেওয়ার পর শুরু হয় খেলা। সম্প্রচারকারী টিভি চ্যানেল নির্ধারিত সময়ের ১৫ মিনিট আগেই ম্যাচটি এক ঘণ্টা পিছিয়ে দেওয়ার কথা জানিয়েছিল।
তবে এসব ঘটনার কোনো প্রভাব পড়েনি ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর খেলায়। এশিয়ান চ্যাম্পিয়নস লিগ এলিট টুর্নামেন্টে গতকাল রাতের এই ম্যাচে উজবেকিস্তানের ক্লাব নেফচি ফেরগানার বিপক্ষে ৩–১ গোলে জিতেছে আল নাসর। ৪২ মিনিটে গোল করেন আল নাসর অধিনায়ক রোনালদো।
প্রথমার্ধে আধা ঘণ্টার মাথায় অ্যাঞ্জেলো গ্যাব্রিয়েলের গোলে এগিয়ে যায় সৌদি ক্লাবটি। বিরতির ঠিক আগে পেশাদার ক্যারিয়ারে ৯৮১তম গোলটি পেয়ে যান পর্তুগিজ কিংবদন্তি। ২০২৩ সালের জানুয়ারিতে আল নাসরে যোগ দেওয়ার পর এটা তাঁর ১৩৪তম গোল।
বিরতির পর নেফচি ৫১ মিনিটে একটি গোল শোধ করে। তবে ৭৮ মিনিটে আত্মঘাতী গোলও করে উজবেক ফুটবলে ছয়বারের চ্যাম্পিয়নরা। গত ১৫ সেপ্টেম্বর টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী ম্যাচে আল আইনের কাছে ৪-০ গোলে হেরেছিল আল নাসর। সেই ধাক্কা সামলে এশিয়ার শীর্ষ ক্লাব প্রতিযোগিতায় আল নাসর এবং দলটির কোচ অ্যাঞ্জ পোস্তেকগ্লুর এটাই প্রথম জয়।
আল আইনের বিপক্ষে সে হারের পর আন্তর্জাতিক ফুটবলে নাটকীয় ঘটনার জন্ম দেন ৪১ বছর বয়সী রোনালদো। পর্তুগালের কোচ জর্জ জেসুসের সঙ্গে বিরোধে জড়িয়ে উয়েফা নেশনস লিগে জাতীয় দলের ক্যাম্প ছেড়ে ফিরে যান আল নাসরে। পরে অবশ্য সতীর্থ ও সমর্থকদের কাছে ক্ষমা চেয়ে ভুল স্বীকার করেন রোনালদো। পর্তুগিজ ফুটবল ফেডারেশন (এফপিএফ) গত শনিবার নিশ্চিত করেছে, রোনালদোর বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাভঙ্গের তদন্ত শুরু হয়েছে এবং বিষয়টি তদন্ত কমিটির কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।
ওদিকে রোনালদো আপাতত মজেছেন সৌদি আরবে। জয়ের পর বেঞ্চে বসে থাকা রোনালদোকে তাঁর ক্লাবের জার্সিতে সৌদি আরবের জাতীয় প্রতীক–সংবলিত লোগোয় চুমু খেতে দেখা যায়। শুধু তা–ই নয়, গ্যালারির দর্শকদের উদ্দেশে সৌদি আরবের স্কার্ফও উঁচিয়ে ধরেন কিংবদন্তি। রিয়াদ বিমানবন্দরে হুতিদের সাম্প্রতিক হামলা এবং গতকাল সোমবার রাতে ড্রোন প্রতিহত করার গুঞ্জনে সৌদি আরবে যখন চরম উত্তেজনা বিরাজ করছিল, তখন রোনালদোর এমন অঙ্গভঙ্গি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ।