বিশ্বকাপের জন্য ৬৫ হাজার স্বেচ্ছাসেবী নিয়োগ দেবে ফিফা, আবেদন করতে পারেন আপনিও

বিশ্বকাপের জন্য ৬৫ হাজার স্বেচ্ছাসেবী নিয়োগ দেবে ফিফা, আবেদন করতে পারেন আপনিও
ফিফা জানিয়েছে, স্বেচ্ছাসেবীরা মাঠ পরিচালনা, দর্শকদের সেবা, লজিস্টিকসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজে অংশ নেবেন। তাঁদের কাজ করতে হবে স্টেডিয়াম, অনুশীলন মাঠ, বিমানবন্দর, হোটেল এবং বিশ্বকাপ–সংশ্লিষ্ট আরও কিছু জায়গায়।
যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, মেক্সিকো—প্রথমবারের মতো তিন দেশ মিলে আয়োজন করবে ফিফা বিশ্বকাপ। আগামী বছর ৪৮ দল নিয়ে হবে ফুটবলের সর্ববৃহৎ এই বৈশ্বিক আসর। দেশ তিনটির ১৬ ভেন্যুতে হবে মোট ১০৪ ম্যাচ।
বিশাল এই ক্রীড়াযজ্ঞ সফলভাবে আয়োজন করতে অনেক লোকবল ও জনশক্তি দরকার। সেই কাজ ফিফা এখন থেকেই শুরু করে দিয়েছে। বিশ্ব ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা ২০২৬ বিশ্বকাপের জন্য ৬৫ হাজার স্বেচ্ছাসেবী নিয়োগ দেবে।
সেখানে কাজ করার সুযোগ পেতে পারেন আপনিও। সে জন্য অভিজ্ঞতার কোনো দরকার নেই। বয়স হতে হবে কমপক্ষে ১৮ বছর এবং ইংরেজি জানতে হবে।
ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো বলেছেন, ‘স্বেচ্ছাসেবীরা ফিফা টুর্নামেন্টের হৃদয়, প্রাণ ও হাসি। তারা নিজেদের পরিচয়কে গর্বের সঙ্গে তুলে ধরতে পারে, টুর্নামেন্টের অন্তরালের দৃশ্য কাছ থেকে দেখার সুযোগ পায় এবং এমন সব স্মৃতি ও বন্ধুত্ব তৈরি করে, যা আজীবন থেকে যায়। একই সঙ্গে তারা ঐতিহাসিক আয়োজনকে সফল করতে সহায়তা করে। আমরা চাই আগ্রহী প্রার্থীরা ২০২৬ সালে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বিশ্বকে স্বাগত জানাক।’
বিশ্বকাপে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে কাজ করতে চাইলে ফিফার ওয়েবসাইটে গিয়ে আবেদন করতে হবে। আবেদনের সময়সীমা আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর। যাঁদের আবেদন গৃহীত হবে, তাঁদেরকে ‘ভলান্টিয়ার টিম ট্রাইআউটে’ অংশ নিতে আমন্ত্রণ জানানো হবে। এ বছরের অক্টোবরে এটি শুরু হওয়ার সম্ভাবনা আছে। চূড়ান্তভাবে বাছাই হওয়া প্রার্থীদের প্রশিক্ষণ হবে আগামী বছরের মার্চে।
বিস্তারিত তথ্য
কাজের ক্ষেত্র: যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোর ১৬ শহর।
কাজের সময়কাল: ১১ জুন থেকে ১৯ জুলাই ২০২৬ (মোট ছয় সপ্তাহ)।
কাজের পালা: ৮ শিফট।
বয়স: ন্যূনতম ১৮ বছর হতে হবে।
ভাষাগত দক্ষতা: ইংরেজি জানা বাধ্যতামূলক। কানাডায় কাজের জন্য ফরাসি ভাষা এবং মেক্সিকোয় কাজের জন্য স্প্যানিশ ভাষা জানা থাকলে বাড়তি সুবিধা।
অভিজ্ঞতা: প্রয়োজন নেই।
আবেদনের সময়সীমা: ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত।
ফিফার এই ওয়েবসাইটে গিয়ে আবেদন করতে পারেন: https://www.fifa.com/en/tournaments/mens/worldcup/canadamexicousa2026/volunteers