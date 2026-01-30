ফুটবল

চ্যাম্পিয়নস লিগের নকআউট পর্বের ড্র আজ, কোন দল কার মুখোমুখি হতে পারে

উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগে প্লে–অফ পর্বের ড্র আজএএফপি

লিগ পর্ব শেষ। এবার চ্যাম্পিয়নস লিগের নকআউট পর্বের জন্য অপেক্ষা। ৩৬ দলের প্রথম পর্ব শেষে বাদ পড়েছে ১২ দল, টিকে আছে ২৪ দল। টিকে থাকাদের মধ্যে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষ আট দল সরাসরি খেলবে শেষ ষোলোতে। নবম থেকে ২৪তম, এই ১৬ দল নিজেদের মধ্যে প্লে-অফ খেলবে। জয়ী আট দল উঠবে শেষ ষোলোতে। আজ সেই নকআউট প্লে-অফের ড্র। বাংলাদেশ সময় বিকেল ৫টায় অনুষ্ঠিত হবে ড্র।

কোথায় দেখবেন

উয়েফার ওয়েবসাইট, অ্যাপ ও সনি স্পোর্টস টেন চ্যানেলে দেখা যাবে ড্র অনুষ্ঠান।

কোথায় হবে

সুইজারল্যান্ডের নিওনের হাউজ অব ইউরোপিয়ান ফুটবলে হবে ড্র।

নকআউট প্লে-অফে কারা আছে

১৬টি দলকে বাছাই ও অবাছাই হিসেবে ভাগ করা হয়েছে। পয়েন্ট তালিকার নবম থেকে ১৬তম, এই আট দল বাছাই। ১৭ থেকে ২৪তম দল অবাছাই। বাছাই দলগুলো খেলবে অবাছাই দলগুলোর বিপক্ষে।

বাছাই দল
রিয়াল মাদ্রিদ, ইন্টার মিলান, পিএসজি, নিউক্যাসল, জুভেন্টাস, আতলেতিকো মাদ্রিদ, আতালান্তা, লেভারকুসেন।
অবাছাই দল
বরুসিয়া ডর্টমুন্ড, অলিম্পিয়াকোস, ক্লাব ব্রুগা, গালাতাসারাই, মোনাকো, কারাবাগ, বোডো/গ্লিমট, বেনফিকা।

ড্র কীভাবে কাজ করবে

ক. পুরোপুরি উন্মুক্ত নয় ড্র। লিগ পর্বে পয়েন্ট তালিকার অবস্থানের ভিত্তিতে বাছাই ও অবাছাই দলগুলোকে চারটি করে জোড়ায় ভাগ করা হয়েছে। নবম ও দশম, ১১ ও ১২তম, ১৩ ও ১৪তম এবং ১৫ ও ১৬—এই চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে বাছাই দলগুলোকে। ১৭ ও ১৮, ১৯ ও ২০, ২১ ও ২২ এবং ২৩ ও ২৪ নম্বর—অবাছাই দলগুলোর এই চার ভাগ।
খ. ৯ ও ১০ নম্বর দল নকআউট প্লে-অফে খেলবে ২৩ অথবা ২৪ নম্বর দলের বিপক্ষে। এভাবে ১১ ও ১২ নম্বর পাবে ২১ অথবা ২২ নম্বর দলকে, ১৩ ও ১৪ নম্বর পাবে ১৯ কিংবা ২০ এবং ১৫ ও ১৬ নম্বর দল খেলবে ১৭ অথবা ১৮ নম্বর দলের বিপক্ষে।

প্লে-অফের সম্ভাব্য প্রতিপক্ষ

রিয়াল মাদ্রিদ অথবা ইন্টার মিলান-বোডো/গ্লিমট অথবা বেনফিকা
পিএসজি অথবা নিউক্যাসল-মোনাকো অথবা কারাবাগ
জুভেন্টাস অথবা আতলেতিকো-ব্রুগা অথবা গালাতাসারাই
আতালান্তা অথবা লেভারকুসেন-ডর্টমুন্ড অথবা অলিম্পিয়াকোস

একই দেশের দুই দল কী মুখোমুখি হতে পারে?

পারবে। লিগ পর্বে মুখোমুখি হওয়া দুই দলেরও মুখোমুখি হতে বাধা নেই।

প্লে-অফ পর্ব কবে

প্রথম লেগ: ১৭ ও ১৮ ফেব্রুয়ারি
দ্বিতীয় লেগ: ২৪ ও ২৫ ফেব্রুয়ারি

শেষ ষোলোর সম্ভাব্য প্রতিপক্ষও নির্ধারিত হয়ে গেছে

লিগ পর্বের অবস্থানের ভিত্তিতে শেষ ষোলোতে কে কার মুখোমুখি সেটিরও পথ রেখা নির্ধারিত হয়ে গেছে।

শেষ ষোলোর সম্ভাব্য লাইনআপ

পিএসজি/নিউক্যাসল/মোনাকো/কারাবাগ—বার্সেলোনা/চেলসি
জুভেন্টাস/আতলেতিকো/ব্রুগা/গালাতাসারাই—লিভারপুল-টটেনহাম
রিয়াল মাদ্রিদ/ইন্টার মিলান/বোডো-গ্লিমট/বেনফিকা—স্পোর্তিং/ম্যানচেস্টার সিটি
আতালান্তা/লেভারকুসেন/ডর্টমুন্ড/অলিম্পিয়াকোস—আর্সেনাল/বায়ার্ন
