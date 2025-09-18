সাফ অনূর্ধ্ব-১৭ ফুটবল
নেপালের জালে বাংলাদেশের ৪ গোল
সাফ অনূর্ধ্ব–১৭ ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপে নিজেদের প্রথম ম্যাচে নেপালকে ৪–০ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে বাংলাদেশ। আজ কলম্বোর রেসকোর্স স্টেডিয়ামে বাংলাদেশের চার গোলদাতা সাব্বির ইসলাম, অপু রহমান, মোহাম্মদ আরিফ ও মোহাম্মদ মানিক। ২১ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশের দ্বিতীয় ম্যাচ শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে।
প্রথমার্ধের প্রথম ১৫–২০ মিনিট কিছুটা এলোমেলো ফুটবল খেলেন বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব–১৭ দলের ছেলেরা। পঞ্চম মিনিটে প্রতিপক্ষের অরক্ষিত রক্ষণ পেয়েও অধিনায়ক নাজমুল হুদার শট যায় পোস্টের পাশ দিয়ে।
২৭ মিনিটে বক্সের ওপর থেকে নাজমুলের বাড়ানো বলে মাথা ছোঁয়ালেও নিশানা ঠিক রাখতে পারেননি অপু রহমান। ৩০ মিনিটে নাজমুলের কর্নার থেকে উড়ে আসা বল কোনোমতে রুখলেও বিদপমুক্ত করতে পারেননি নেপাল গোলকিপার রাম বাহাদুর। ফিরতি শটে সেই বল জালে জড়ান সাব্বির।
এক গোলে এগিয়ে থাকার পর কিছুটা গুছিয়ে আক্রমণে যায় বাংলাদেশ। তবে সুযোগ নষ্টের কারণে বিরতির আগে আর গোল বাড়েনি। ৩৭ মিনিটে সাব্বিরের লম্বা থ্রো থেকে মোহাম্মদ মানিক বাইসাইকেল কিক নিলেও লক্ষ্য ভেদ করতে পারেননি। ৪৫ মিনিটে আরেকটি সুযোগ নষ্ট করে বাংলাদেশ। মানিকের নিখুঁত ক্রস পেয়েও ঠিকমতো হেড নিতে পারেননি রিফাত কাজী।
দ্বিতীয়ার্ধে নেমেই গোল বাড়িয়ে নেয় বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৭ দল। ৪৯ থেকে ৫১—এই তিন মিনিটে দুবার গোল উদ্যাপন করেছে গোলাম রব্বানীর দল। একটি গোল আসে অপুর পা থেকে, আরেকটি করেন মোহাম্মদ আরিফ। ৬৫ মিনিটে মানিকের সৌজন্যে চতুর্থ গোলও পেয়ে যায় বাংলাদেশ।
সাত দলের প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ আছে ‘এ’ গ্রুপে। নেপাল ছাড়া তাদের আরেক প্রতিপক্ষ স্বাগতিক শ্রীলঙ্কা। ‘বি’ গ্রুপে থাকা চার দল ভারত, পাকিস্তান, ভুটান ও মালদ্বীপ। দুই গ্রুপের শীর্ষ দুই দল যাবে সেমিফাইনালে।