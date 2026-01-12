ফুটবল

টানা ২৫ বছর গোল করলেন রোনালদো, কোন বছরে কত গোল

খেলা ডেস্ক
বছরের পর বছর গোল করে চলেছেন রোনালদোফেসবুক/রোনালদো

ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো এখন এমন এক মাইলফলকের দিকে ছুটছেন, যা প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচে আজ পর্যন্ত কোনো ফুটবলারই আনুষ্ঠানিকভাবে ছুঁতে পারেননি।

ফুটবলের রাজা পেলে ১৩৬৩ ম্যাচে ১২৭৯ গোল করেছেন বলে একটা হিসাব প্রচলিত আছে, তবে প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচে তাঁর গোলের সংখ্যাটা হাজারের নিচে। প্রীতি ম্যাচের গোল যোগ করে আরেক ব্রাজিলিয়ান কিংবদন্তি রোমারিও ১ হাজার গোলের দাবি করলেও প্রতিযোগিতামূলক ফুটবলে এই কীর্তি এখনো অধরাই।

তবে দিন দিন এই কীর্তির খুব কাছাকাছি চলে যাচ্ছেন রোনালদো। এটি ফুটবলের ব্যক্তিগত সাফল্যের এক অনন্য উচ্চতা। যা পরিসংখ্যানের দিক থেকে রোনালদোর শ্রেষ্ঠত্বের স্মারকও বটে।

আরও পড়ুন

১ হাজার গোল ছোঁয়ার অপেক্ষায় রোনালদো, রোনালদোকে ছোঁয়ার অপেক্ষায় মেসি

এখন পর্যন্ত ১ হাজার ৩০০ ম্যাচে রোনালদো সব মিলিয়ে গোল করেছেন ৯৫৮টি। ম্যাচপ্রতি গোল গড় ০.৭৪। অবিশ্বাস্য এক রেকর্ড বটে!

হাজারতম গোলের অপেক্ষায় রোনালদো
এক্স

দুই দশকের বেশি সময়ের ক্যারিয়ারে পর্তুগালের এই মহাতারকা ভেঙেছেন অসংখ্য রেকর্ড, জিতেছেন বিশ্বকাপ ছাড়া গুরুত্বপূর্ণ প্রায় সব শিরোপা। তবে আনুষ্ঠানিকভাবে ১ হাজার গোলের মাইলফলক ছুঁতে পারলে রোনালদোর অবস্থান হবে অন্য সব ক্রীড়াবিদের ঊর্ধ্বে। যা একেবারে আলাদা এক আসন।

রোনালদো ইতিমধ্যেই আন্তর্জাতিক ফুটবলে সর্বোচ্চ গোলদাতা। পর্তুগালের জার্সিতে তিনি খেলেছেন ২২৫ ম্যাচ, গোল করেছেন ১৪৩টি। ক্লাব ক্যারিয়ারে তাঁর বাকি গোলগুলো এসেছে স্পোর্তিং লিসবন, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড, রিয়াল মাদ্রিদ, জুভেন্টাস এবং বর্তমানে সৌদি আরবের আল নাসরের হয়ে।

আরও পড়ুন

পর্তুগালের হয়ে রেকর্ড ১৭,৯২৬ মিনিট মাঠে ছিলেন রোনালদো, মেসি কত

২০০২ সালে পেশাদার ফুটবলের পথে যাত্রা শুরু করেন রোনালদো। এর পর থেকে ২০২৬ সাল পর্যন্ত ২৫ বছরে সব পঞ্জিকাবর্ষে গোল পেয়েছেন এই মহাতারকা। যেখানে সর্বোচ্চ গোল করেছেন ২০১৩ সালে, ৬৯ গোল।

আর সবচেয়ে কম গোল করেছেন ২০০৩ সালে। সে বছর রোনালদো করেছিলেন মাত্র ১ গোল। এরপর আর পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি রোনালদোকে। ২০০৪ সাল থেকে আর কখনো তাঁর গোলসংখ্যা দুই অঙ্কের নিচে নামেনি।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
ফুটবল থেকে আরও পড়ুন